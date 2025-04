Superman: la copertina di un libro offre un nuovo sguardo a Ultraman

Le voci secondo cui Superman metterà l’Uomo d’Acciaio contro Ultraman si susseguono da un po’ di tempo, e le foto del set e il trailer del film sembrano confermarlo. Dopotutto, come spiegare un cattivo vestito di nero che combatte contro Superman con un’enorme “U” sul petto? Ora, un libro di prossima pubblicazione ha rivelato un nuovo aspetto di questo cattivo, che si dice abbia un legame molto importante con Superman. Tuttavia, come mostrato dalla copertina (che si può vedere qui), il suo costume è viola anziché nero.

O questo design si basa su una concept art obsoleta, oppure il piano prevede di cambiare il look di Ultraman in post-produzione. Quest’ultima ipotesi sembra più probabile, e potrebbe anche trattarsi di un secondo costume che il personaggio indosserà per la battaglia finale con Superman. Non resta che aspettare e vedere, ma si tratta di un’interessante rivisitazione di Ultraman (che di solito è una minaccia multiversale).

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.