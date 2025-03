Il risolutore – A Man Apart: la spiegazione del finale del film

L’attore Vin Diesel è universalmente noto per la saga di Fast & Furious, che lo ha reso una celebrità nonché uno dei grandi interpreti del cinema d’azione. Nel corso della sua carriera, però, questi si è distinto anche per altri film e ruoli, alcuni dei quali altrettanto famosi e apprezzati. Tra questi si annoverano Pitch Black e i sequel The Chronicles of Riddick e Riddick, ma anche The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe e Bloodshot. Un altro dei suoi personaggi più noti è quello di Sean Vetter, protagonista di Il risolutore – A Man Apart, thriller d’azione diretto del 2003.

Il film è diretto F. Gary Gray, regista che avrebbe poi nuovamente collaborato con Diesel per Fast & Furious 8. In questo primo film insieme i due danno vita ad un avvincente racconto ambientato nel contesto dei cartelli della droga. Con caratteristiche che lo rendono un vero e proprio revenge movie, Il risolutore – A Man Apart presenta diversi elementi affascinanti, tra cui il tema dell’eroe positivo capace di diventare un vendicatore assetato di sangue infinitamente più aggressivo e controverso dei criminali contro cui combatte. A partire da qui il film si configura dunque come un avvincente esplosione di violenza e adrenalina.

Ha inoltre contribuito a consolidare la fama di Diesel come attore di personaggi caratterialmente duri ed estremamente decisi nei loro obiettivi. Per gli amanti del genere e dell’attore, si tratta infatti di una pellicola cult da non lasciarsi sfuggire, che offre un intrattenimento spensierato e ricco di colpi di scena. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Il risolutore – A Man Apart

Protagonisti del film sono i due soci Sean Vetter (Vin Diesel) e Demetrius Hicks (Larenz Tate), un tempo violenti criminali ora entrambi agenti della DEA dopo aver stretto un accordo con il Governo degli Stati Uniti. Provenendo dalla strada, i due si sono infatti da subito rivelati particolarmente dotati come infiltrati per indagini sotto copertura nel mondo del narcotraffico. Da anni pattugliano il confine tra California e Messico, contrastando le organizzazioni criminali che vorrebbero estendere il proprio dominio di illeciti. La loro attuale missione è quella di combattere il traffico di droga di Memo Lucero (Geno Silva). Dopo una lunga indagine, i due riescono infine a catturare il criminale, consegnandolo alla legge.

Vetter è dunque libero ora di riservare le sue attenzioni alla moglie Stacy (Jacqueline Obradors). Il cartello, ormai senza guida, viene però preso in gestione da El Diablo, un trafficante ancor più pericoloso e spietato. Come prima cosa, egli invia infatti un gruppo di sicari per uccidere Vetter e il suo collega. Durante lo scontro a fuoco, però, a morire è proprio Stacy. Accecato dall’odio, Vetter risveglia il sanguinario criminale che era stato, decidendo di intraprendere una spedizione punitiva del tutto personale. Aiutato da Hicks e da Lucero, egli parte dunque alla ricerca di El Diablo, con l’intenzione di fargli comprendere in malo modo di aver provocato la persona sbagliata.

La spiegazione del finale del film

Nelle scene finali del film, Vetter e Hicks si infiltrano nel club attraverso il tunnel nascosto ormai allagato. All’interno Vetter trova Mateo Santos, che sembra essere smascherato come El Diablo, ma egli nega divertito mentre un altro scagnozzo attacca Vetter di nascosto. Hicks osserva quindi gli uomini di Diablo entrare nel club grazie alle telecamere a circuito chiuso e tende loro un’imboscata, fornendo una distrazione sufficiente a Vetter per sopraffare e uccidere il suo assalitore. Vetter insegue poi Santos attraverso il tunne, ma qui Santos gli spara a una gamba e quasi lo annega prima che Vetter riesca a sparargli e ucciderlo. Nel mentre, inizia il trasferimento in carcere di Lucero.

Alcuni uomini armati attaccano però il suo autobus e gli permettono di fuggire. Si scopre così che il personaggio del Diablo era in realtà un espediente di Lucero per consolidare il suo potere. Vetter decide dunque di affrontarlo raggiungendolo nella sua città natale colombiana. Qui il criminale, circondato da guardie del corpo, deride l’inutilità della ricerca di vendetta di Vetter, ma lui ribatte che è venuto solo per arrestarlo. Metà delle guardie del corpo si rivelano agenti della DEA sotto copertura, permettendo così l’arresto del criminal. A questo punto, Vetter e Hicks visitano nuovamente la tomba di Stacy, con Vetter che le dice che, pur essendo ancora in lutto, ha trovato la pace.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Il risolutore – A Man Apart è infatti disponibile nei cataloghi di Infinity e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. È bene notare che in caso di noleggio si avrà soltanto un dato limite temporale entro cui guardare il titolo. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 15 marzo alle ore 21:45 sul canale 20 Mediaset.