King Arthur – Il potere della spada: 5 motivi per cui il film di Guy Ritchie è davvero perfetto

L’ultimo epico The Green Knight offre una rivisitazione surreale di una leggenda arturiana, dimostrando che, nonostante sia in circolazione da secoli, c’è sempre un modo per dare una svolta ai racconti di Re Artù e dei suoi Cavalieri della Tavola Rotonda. I film ispirati a queste leggende spuntano da decenni, e qui difendiamo una rivisitazione molto, molto, costosa di Re Artù che merita di essere ricordata per qualcosa di più della sua implosione al botteghino: King Arthur – Il potere della spada (la recensione).

L’epopea fantasy diretta da Guy Ritchie doveva essere il primo di un universo condiviso di film, perché al giorno d’oggi sembra che tutto lo sia, e la Warner Bros. era così fiduciosa in questo progetto da aver investito circa 175 milioni di dollari nella produzione. Ma né il pubblico né la critica sono stati d’accordo e il film è stato bocciato con circa 140 milioni di dollari in tutto il mondo, perdendo decine di milioni per la WB. Sebbene il film sia stato relegato nella lista dei grandi fallimenti al botteghino, ci sono diverse ragioni per cui questo film è incredibilmente difficile da gestire, e qui ne elencherò alcune che spero vi convinceranno a dargli un’altra possibilità (o anche la prima) e a godervi questa stravagante rivisitazione della leggenda di Re Artù, unica nella vita.

Il fantastico design visivo/produttivo

King Arthur – Il potere della spada utilizza i minuti iniziali per mostrare elefanti che fanno sembrare i Mûmakil del Signore degli Anelli dei bulldog francesi, annientando completamente i soldati a terra e abbattendo le strutture. Guardando questa sequenza da urlo, così come le altre folli scenografie, non c’è da chiedersi quale sia stato il prezzo da pagare. Ma Ritchie e il suo team hanno usato ogni centesimo per creare un’avventura fantasy selvaggia che crea un mondo unico, pieno di creature spaventose, spade superpotenti, magia diabolica e un design di produzione e costumi sorprendente, in gran parte portato alla vita cinetica dal montaggio di James Herbert.

I film fantasy sono una scommessa (come è stato chiarito qui), ma tutto è stato messo in gioco per fare di King Arthur – Il potere della spada un blockbuster high-fantasy che ha portato il genere nel panorama cinematografico moderno, e sembra e sembra qualcosa che probabilmente non vedremo mai più a breve.

La regia di Guy Ritchie

Guy Ritchie è uno di quei registi che, anche se i suoi film non sono grandiosi, hanno comunque un senso dello stile e un’energia folle, e con King Arthur – Il potere della spada mette tutto insieme per infondere a quello che era probabilmente un assegno in bianco una sfacciata ferocia. I suoi tratti distintivi – dal tipo di azione vista in Sherlock Holmes all’interazione del cast di Snatch – contribuiscono a dare all’impressionante portata visiva l’energia necessaria per sembrare qualcosa di più di una vuota CGI, il tutto distinguendo la trama dai molti, moltissimi altri film di genere medievale.

La sua decisione, insieme al team di co-sceneggiatori, di dare a questa storia d’origine un’impronta grintosa, da gangster di bassa lega, avrebbe potuto essere un punto a sfavore per alcuni, ma questo stile è semplicemente qualcosa che gli riesce così bene che con l’arco di vita di Artù che va dai bassifondi alla grandezza funziona piuttosto bene, infondendo un’avventura fantasy con un’atmosfera da heist-movie che conferisce ulteriormente a Re Artù una personalità distinta in un’epoca in cui tanti blockbuster gonfiati sono più noiosi di un Excalibur di cartone.

Il cast di King Arthur – Il potere della spada

I grandi cast sono un’altra caratteristica di Guy Ritchie e, con Charlie Hunnam alla guida della squadra nel ruolo di Artù dalla parlantina veloce e dickensiana, l’intero cast è all’altezza della situazione per rendere i futuri Cavalieri della Tavola Rotonda una simpatica banda di furfanti. Djimon Hounsou, Aidan Gillen, Kingsley Ben-Adir, Tom Wu, Neil Maskell, Annabelle Wallis e Àstrid Bergès-Frisbey sono tutte personalità gradite che danno corpo al viaggio di Artù, con Eric Bana che sfrutta al meglio il suo breve tempo nei panni del cazzuto Uther Pendragon. Si tuffano a capofitto nei dialoghi scoppiettanti e nell’azione ad alta energia senza una spada spenta nel gruppo, ed è un peccato che non potremo vederli approfondire i loro personaggi in futuro.

Il cattivo

Ma il ruolo del cattivo è affidato a Jude Law, che interpreta Vortigern con energia seducente. Law interpreta il leader tirannico che fa salutare in massa i suoi soldati come un dittatore fascista con delizioso aplomb, il tutto indossando i costumi di Annie Symons. Giacche di velluto, pantaloni di pelle, lunghi cappotti di pelliccia, armature minacciose e allo stesso tempo cool: il Vortigern di Jude Law, sembra poter governare il mondo con un guanto di ferro e fare ancora in tempo a sfilare all’ultima sfilata di Tom Ford. Ma gioca anche con la riluttanza e l’agitazione dei cattivi, sacrificando la moglie per trasformarsi in un cavaliere demoniaco bambino per uccidere il fratello (Eric Bana). Il suo lavoro è misurato e tranquillamente malvagio rispetto al ritmo incalzante di tutto il resto, e fa sì che Law possa avere più ruoli malvagi da masticare, superando tutti quelli che lo circondano.

La colonna sonora

Lasciando il meglio per ultimo, la colonna sonora di Daniel Pemberton è la vera star di King Arthur – Il potere della spada. Anche tra tutte le impressionanti immagini e le ottime interpretazioni, la musica viscerale, cruda e mozzafiato le supera tutte con una cacofonia di suoni e influenze che probabilmente non dovrebbero funzionare insieme, ma che funzionano al 100%. Sia che si tratti dell’uso di strumenti medievali di ogni forma e dimensione, sia che si tratti di respiri e urla gutturali che conferiscono una gradita dose di fisicità alle scene più veloci, il livello di personalità che Pemberton inietta nella colonna sonora per rendere King Arthur – Il potere della spada diverso da qualsiasi altro genere è degno di infinite lodi. Probabilmente più del cast, delle immagini e del montaggio, la colonna sonora di Pemberton stabilisce il tono della selvaggia avventura che verrà, e se sarete travolti dall’avventura come lo sono stato io, dovrete ringraziare questa colonna sonora adeguatamente fantastica.