Kong: Skull Island, dal cast al sequel: tutte le curiosità sul film

Nel corso della storia del cinema sono tante le creature fantastiche susseguitesi sul grande schermo, ma nessuna è più maestosa ed iconica di King Kong. Dopo il film del 1933, e quello del 1976, il colossale scimmione ha ripreso vita nel 2005 con King Kong, scritto e diretto dal premio Oscar Peter Jackson. Era però solo questione di tempo prima che Kong tornasse nuovamente al cinema, e nel 2017 ciò è avvenuto con Kong: Skull Island, reboot del franchise e secondo capitolo della serie MonsterVerse, iniziata nel 2014 con Godzilla e proseguita nel 2019 con Godzilla II – King of Monsters. Diretto da Jordan Vogt-Roberts, il nuovo film su Kong porta ora ad esplorare ulteriormente la sua temuta isola.

Da sempre oggetto di mistero, la Skull Island si mostra ora con inedite località e nuove orripilanti creature, su cui spicca naturalmente il magnifico King Kong. Nel concepire il film, dunque, il regista ha dichiarato di essersi ispirato in modo particolare a Jurassic Park. La struttura dei due film è infatti a suo modo simile e presenta quella componente di avventura esotica e misteriosa che conferisce fascino all’intero progetto. In Kong: Skull Island grandi protagonisti sono però anche gli esseri umani, ed ecco dunque che il film si avvale di alcuni tra i più noti e apprezzati interpreti dell’attuale panorama cinematografico.

Con un incasso mondiale di circa 566 milioni di dollari, Kong: Skull Island ha dimostrato il grande fascino che tale gigantesco gorilla ancora suscita negli spettatori. Con grandi effetti speciali, candidati agli Oscar, il film lo introduce dunque nuovamente nel migliore dei modi. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Kong – Skull Island

Ambientato nel 1973, il film ha per protagonista James Conrad, ex capitano d’aviazione britannico, viene incaricato dall’agente governativo Bill Randa di formare una squadra e dirigersi sull’isola per esplorarla e creare una mappa accurata. Giunto sul luogo insieme ad un’equipe, tra cui figura lo squadrone capitanato dal colonnello Preston Packard e la antimilitarista fotoreporter Mason Weaver, Conrad conduce abilmente la missione. Dopo aver scoperto che l’isola si estende in profondità nel sottosuolo, presentando una grande cavità, la squadra viene improvvisamente attaccata da un enorme gorilla alto 32 metri.

Insospettito dai recenti avvenimenti, Packard costringe Randa a rivela il vero motivo dell’esplorazione e l’uomo confessa di lavorare per conto dell’organizzazione segreta Monarch, che ha il compito di studiare i mostri, detti M.U.T.O, al fine di prevenire il loro risveglio e la loro espansione nel mondo. Nel tentativo di sopravvivere ai numerosi pericoli, Conrad e la sua squadra capirà ben presto che Kong non è la vera minaccia. Osannato come un Dio dalle popolazioni locali, il gorilla è infatti il guardiano dell’isola, portatore di pace e unico in grado di combattere contro una serie di creature ben più spaventose e pericolose di lui.

Il cast del film

Come accennato, a dar vita ai personaggi del film vi sono alcuni celebri attori di Hollywood. Il primo di questi è Tom Hiddleston, noto per il personaggio di Loki nei film Marvel, questi interpreta qui il capitano James Conrad. Accanto a lui, nel ruolo della fotoreporter Mason Weaver vi è invece la premio Oscar Brie Larson. Questa accettò il ruolo principalmente per la possibilità di interpretare una donna forte caratterialmente e non la solita ragazza in pericolo. Altro nome noto è quello di Samuel L. Jackson, nei panni del tenente colonnello Preston Packard. L’attore accettò subito la parte, entusiasta di poter recitare in un film di King Kong e trascorrere il periodo delle riprese alle Hawaii. John Goodman, invece, è Bill Randa, agente dell’organizzazione Monarch.

Nei panni dei soldati coinvolti nella spedizione sono poi presenti noti attori come Shea Whigham, nei panni di Glenn Mills, Jing Tian, in quelli di San Lin, e Toby Kebbell, come maggiore Jack Chapman. John Ortiz compare invece nei panni del supervisore Victor Nieves. Infine, nei panni del soldato disperso Hank Marlow vi è l’attore candidato all’Oscar John C. Reilly. Per prepararsi alle riprese, l’intero cast ha affrontato una lunga e accurata preparazione fisica e militare, oltre ad aver trascorso del tempo con degli ex soldati. Ciò ha permesso non solo di farli risultare realistici in tali vesti, ma anche di farli essere pronti per le prove fisiche che le riprese del film richiedevano.

Kong: Skull Island 2 si farà?

L’introduzione di King Kong nel MonsterVerse ha naturalmente significato che il possente gorilla sarebbe comparso nuovamente sul grande schermo. Parallelamente all’uscita di questo film, infatti, è stato annunciato che Kong avrebbe nuovamente calcato la scena per un film dove si scontra corpo a corpo contro il gigantesco Godzilla. Godzilla vs Kong si è così configurato come il sequel a tutti gli effetti di Kong: Skull Island, sebbene lo sia allo stesso tempo anche di Godzilla II – King of Monsters, divenendo dunque un crossover tra i due titoli.

Nel 2024 è poi stato realizzato Godzilla e Kong: Il nuovo impero, che vede i due personaggi nuovamente alle prese con colossali nemici. Ora, sappiamo che i due titani si riuniranno di nuovo sullo schermo con il già annunciato Godzilla x Kong 3, atteso al cinema per il 26 marzo 2027. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla trama e non è noto quali minacce King Kong e Godzilla saranno chiamati a combattere. Non è noto neanche il cast, ma sappiamo che Grant Sputore (Io sono madre; Castaway) si occuperà della regia.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

In attesa di vedere tale sequel, è possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Kong – Skull Island è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Chili Cinema, Google Play, Infinity, Apple iTunes e Tim Vision. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. È bene notare che in caso di noleggio si avrà soltanto un dato limite temporale entro cui guardare il titolo. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 2 dicembre alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.