Lee Miller: la spiegazione del finale. Cosa succede alla protagonista?

La parte migliore del biopic Lee Miller è senza dubbio l’interpretazione di Kate Winslet, estremamente convincente e degna di lode. Adattato dalla biografia di Anthony Penrose intitolata The Lives of Lee Miller, il film racconta alcune parti della vita avventurosa di Lee Miller, che passò dall’essere modella a fotografa quando l’Europa fu devastata dalla seconda guerra mondiale. Nel complesso, il film è sicuramente interessante da guardare, soprattutto per coloro che hanno un minimo di interesse per la storia, ma di cosa parla il film?

Lee Miller inizia con un’inquadratura di una donna che corre per le strade di una città europea colpita dalla guerra intorno al 1945, con una macchina fotografica appesa al collo. Mentre individua un soggetto interessante, uno stivale da soldato che giace sulla strada con una serie di proiettili che ne fuoriescono, e ne scatta una foto, si verifica un’esplosione molto vicina, che la fa sbalzare all’indietro e la ricopre di polvere e fumo. Mentre il film si sposta in avanti di molti anni, fino al 1977, vediamo la stessa donna, Lee Miller, da anziana, che si versa un drink nella sua casa in Inghilterra. Viene intervistata da un giovane, ma Lee è chiaramente un po’ riluttante a rispondere alle sue domande, soprattutto perché trova tali interviste inutili.

Crede fermamente che le interviste siano solo una forma più gentile di interrogatorio e apparentemente non desidera rivelare troppo sulla sua vita e sulle sue opere. Il giovane intervistatore inizia con il piede sbagliato, insinuando che Lee avesse fatto cose nella sua vita solo per fama e riconoscimento, ipotesi che lei rifiuta con fermezza. Tuttavia, mentre la donna inizia gradualmente a parlare con il suo intervistatore, diventa lentamente evidente che la sua vita è stata piena di avventure pericolose e dimostrazioni di spavalderia che meritano sicuramente di essere documentate.

Veniamo riportati di nuovo al passato, nel 1938, questa volta attraverso la narrazione di Lee, mentre descrive la sua vita spensierata all’epoca. Dopo aver lavorato come modella e musa per vari fotografi, tra cui Man Ray, Lee era in vacanza a Mougins, in Francia, quando incontrò per la prima volta un inglese di nome Roland Penrose. L’ascesa di Adolf Hitler era già oggetto di discussione all’epoca, ma nessuno degli artisti conoscenti di Lee poteva prevedere cosa sarebbe successo nei mesi successivi. Mentre Lee e Roland iniziavano una vorticosa storia d’amore, Hitler ottenne il potere in Europa e mosse guerra al resto del continente.

Fu sia per allontanarsi da Parigi, che stava diventando un focolaio di instabilità politica, sia per andare a vivere con Roland, che Lee si trasferì a Londra. Era sempre stata interessata alla fotografia e ora che meno persone la volevano come soggetto delle loro fotografie, poiché le donne trentenni erano già considerate troppo vecchie per fare le modelle, mostrò interesse nel perseguire l’arte dall’altro lato della macchina fotografica. Così, Lee incontrò una giornalista di nome Audrey Withers e iniziò a lavorare per la rivista Vogue England. Con il cambiamento dei tempi, Vogue, che era stata una rivista di moda, voleva raccontare anche storie dal fronte di guerra e Lee si candidò per fotografare gli eventi, senza sapere che quelle esperienze le avrebbero cambiato la vita per sempre.

Quali furono le prime esperienze di Lee Miller come fotografa di guerra?

La carriera di fotografa di Lee Miller iniziò scattando scene dalle strade di Londra in rapido cambiamento, dove sempre più uomini venivano inviati a combattere nel conflitto globale. Come la maggior parte delle persone, anche lei era scioccata e arrabbiata per la situazione che si stava sviluppando in Europa e Lee era determinata a fare qualcosa al riguardo. Molti dei suoi amici intimi erano bloccati a Parigi, che era già stata invasa e occupata dai nazisti, e questo la lasciò in uno stato di ansia impotente. La prima interazione diretta di Lee con individui legati alla guerra fu quando fotografò le donne che prestavano servizio nell’Auxiliary Territorial Service, o ATS, che era fondamentalmente il ramo femminile dell’esercito britannico all’epoca. Alla fine iniziò a fare richieste per essere inviata sul campo di battaglia per riferire sulla situazione e, sebbene Audrey Withers continuasse a ricordarle le regole e le convenzioni, Lee non si arrese. Dopo alcuni tentativi, Vogue le disse che la Gran Bretagna aveva regole severe sul non inviare nessuna giornalista donna al fronte di guerra, rovinando temporaneamente i suoi piani.

Poiché Lee era in realtà una cittadina americana, tornò rapidamente negli Stati Uniti e fece domanda per lo stesso ruolo presso la rivista Vogue nel paese. Poiché gli Stati Uniti non avevano regole per quanto riguarda le giornaliste donne, le fu permesso di andare in Francia e fotografare la situazione lì, dando finalmente inizio alla carriera di Lee come fotografa di guerra. Sulla base di quanto mostrato nel film, l’argomento più importante nelle sue opere era la condizione delle donne in guerra, e le sue migliori fotografie riguardavano senza dubbio le donne sul campo di battaglia. A partire dagli operai dell’ATS schierati per controllare i riflettori utilizzati per tracciare i bombardieri tedeschi che attaccavano l’Inghilterra dall’alto, fino ai numerosi piloti e dottori che Lee fotografò durante il suo periodo sul campo di battaglia, la condizione delle donne era il suo soggetto preferito. Come donna che viveva e lavorava negli anni ’40, la stessa Lee Miller dovette affrontare molto sessismo e un generale disprezzo da parte degli uomini.

Come ha fatto Lee a scoprire gli orrori dei campi di concentramento?

Mentre Lee lavorava come fotografa di guerra, si imbatté in un altro fotoreporter di nome David E. Scherman, un giornalista che lavorava per la rivista “Life”. Sebbene ammettesse di aver trovato molto difficile lavorare con gli altri, Lee non dovette fare quasi nessuno sforzo per diventare amica di David e i due continuarono ad accompagnarsi a vicenda sul campo set ogni volta che potevano. Dopo la liberazione di Parigi, incontrò una vecchia amica, Solange d’Ayen, e apprese che suo marito, Jean, era stato portato via dai nazisti e da allora non c’era più traccia di lui. All’epoca, il mondo esterno non aveva idea del tipo di atrocità a cui migliaia di persone erano state sottoposte per mano dei nazisti all’interno di campi costruiti appositamente per torturare e uccidere. Mentre parlava con più persone, Lee si rese conto che centinaia e migliaia di persone erano improvvisamente scomparse da varie parti del continente e nessuno sapeva cosa fosse successo loro.

Cercò persino di convincere Audrey Withers a occuparsi della questione come approfondimento di Vogue, ma quest’ultima non poteva farci quasi nulla. Alla fine, quando i nazisti iniziarono a perdere la guerra, la stampa venne a conoscenza di vari treni che erano stati utilizzati dai nazisti per trasportare orde di prigionieri in diverse parti d’Europa, e poi Lee e David furono lasciati entrare in un campo di concentramento subito dopo la sua liberazione. Nonostante l’estremo costo fisico e mentale dell’esperienza, i fotografi scattarono immagini delle pile di cadaveri trovati all’interno dei campi e anche delle carrozze dei treni. Le foto di Lee divennero alcuni dei primi scatti pubblicati a livello mondiale per informare le persone dell’orribile genocidio che i nazisti avevano segretamente compiuto. Questa esperienza ebbe sicuramente un impatto negativo duraturo sulla mente di Lee, e lo shock e lo stress che affrontò durante il suo periodo come fotografa di guerra continuarono a perseguitarla. Più avanti nella vita dovette persino ricorrere all’alcol e alla droga, una dipendenza iniziata quando lavorava, e che è anche accennata nel film.

Cosa rivelò Lee Miller del suo passato?

Nel finale di Lee Miller, la protagonista del titolo rivela finalmente qualcosa di personale alla sua cara amica Audrey dopo che questa si è infuriata con Vogue per non aver pubblicato gran parte del suo lavoro. Mentre ha un crollo emotivo, Lee rivela di essere stata violentata da un amico di suo padre quando era adolescente e che l’orribile esperienza ha continuato a perseguitarla fino ad oggi. Infatti, questo è il motivo per cui Lee è vista essere estremamente protettiva nei confronti di qualsiasi donna che ritiene in pericolo, a partire da quando vede un giovane soldato britannico che si impone a una donna francese dopo la liberazione di Parigi. È sempre rimasta consapevole del fatto che essere una donna in tempo di guerra era ancora più difficile, poiché non solo doveva temere gli avversari sul campo di battaglia, ma anche rimanere cauta con gli uomini e la società in generale.

Cosa significa l’ultima scena del film?

Nel finale di Lee Miller, il film ci riporta alla scena del 1977, dove un giovane uomo intervista Lee. Dopo aver sentito parlare della vita incredibilmente avventurosa e della carriera appassionata della donna, l’uomo stranamente cambia argomento di discussione e passa alla maternità, e Lee ammette di non essere riuscita a essere una brava madre. Viene poi rivelato che il giovane uomo che la intervista è suo figlio, Anthony Penrose. Alcune scene dopo, viene persino chiarito che la sessione di interviste non era reale, ma solo qualcosa inventato dall’immaginazione di Anthony, che aveva trovato foto e scritti di sua madre e aveva creato un dialogo immaginario con lei a riguardo.

In realtà, sebbene Lee Miller abbia vissuto con suo marito e suo figlio fino alla sua morte nel 1977, non aveva mai parlato ad Anthony della sua professione di fotografa di guerra. Anche se suo figlio sapeva cosa faceva da giovane, non aveva sicuramente idea della vasta portata della spavalderia e dell’esperienza lavorativa di sua madre. Fu solo dopo la sua morte che trovò fotografie scattate da lei e alcuni appunti che aveva scritto, dai quali ebbe modo di apprendere un lato completamente nuovo dell’identità di sua madre. Alla fine, Anthony Penrose non solo scrisse una biografia dettagliata sulla vita e le opere di Lee, ma la onorò anche nel miglior modo possibile diventando lui stesso un fotografo.