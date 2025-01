L’esorcista del papa è basato sulla vita e sugli scritti di Padre Gabriele Amorth, interpretato nel film da Russell Crowe. Amorth era un prete cattolico che ha svolto il ruolo di esorcista nominato dal Papa per il Vaticano negli anni ’80. Ha documentato le migliaia di esorcismi che ha eseguito in una serie di libri tra cui An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories, su cui il film è direttamente basato.

Il film segue Amorth mentre cerca di aiutare una famiglia americana che vive in Spagna, mentre il giovane figlio, Henry (Peter DeSouza-Feighoney), è posseduto da un demone malevolo. Nel corso del film accadono molte cose, da demoni che saltano sui corpi a un mucchio di tradizioni religiose che potrebbero essere familiari giusto per un pubblico del Sud Italia, dove queste tradizioni ancora sono forti e tramandate. Ma se siete rimasti confusi dal finale rocambolesco del film, ecco la spiegazione del finale di L’esorcista del papa.

Powered by

Di cosa parla L’esorcista del papa?

Julia (Alex Essoe) è una mamma single, che ha perso il marito appena un anno prima in un incidente d’auto in cui è rimasto impalato, incidente a cui ha assistito il figlio minore Henry, che non ha più parlato da quando è avvenuto il traumatico evento. Amy (Laurel Marsden) è la sorella adolescente ribelle che preferirebbe morire piuttosto che andare in Spagna. Si trasferiscono all’Abbazia di San Sebastian, un castello abbandonato che è stato lasciato in eredità alla famiglia dal marito defunto (è di sua proprietà da generazioni, i dettagli sono poco chiari). Hanno intenzione di rimanere solo il tempo necessario per rivendere la casa. Facile, vero? Non ci vuole molto prima che la famiglia si renda conto che l’Abbazia è molto più di quanto si aspettasse. Quando un operaio edile rimane inspiegabilmente ferito, l’intera squadra evacua per la paura.

Nel frattempo, ci viene presentato Padre Gabriele Amorth. Dopo aver eseguito un esorcismo che includeva il sacrificio di animali, viene fermato dal Vaticano, che mette in dubbio i suoi metodi tradizionali. È chiaro che Amorth è un uomo di fede orgoglioso e non è disposto a piegare le sue convinzioni o i suoi metodi a nessuno. Afferma che i suoi metodi sono efficaci sia negli esorcismi autentici che nei casi di psicosi estrema. La menzione di un caso passato è dolorosa per tutti nella stanza, prefigurando un importante punto della trama a venire. Padre Sullivan (Ryan O’Grady) è indignato per la sfida di Amorth e gli ricorda a chi deve rispondere, ma Amorth se ne va furibondo, poiché accetterà di essere interrogato solo dal Papa in persona (Franco Nero).

Intanto, Henry, che è muto da un anno, inizia a dire cose assurde a sfondo sessuale a sua madre. L’undicenne ora ha una voce mostruosa, più vecchia e, dopo essersi graffiato il viso, lei lo porta di corsa in ospedale, ma i suoi parametri vitali dicono che sta bene. Julia chiede aiuto al prete locale, Padre Esquibel (Daniel Zovatto, che non è estraneo al genere horror). Tuttavia, Esquibel non è il prete di cui il demone ha bisogno: vuole qualcuno più in potente! Amorth viene incoraggiato dal Papa ad aiutare questa famiglia, e così sale sulla sua piccola Vespa e si reca in Spagna.

Il trauma passato è un potente demone in L’esorcista del papa Il trauma passato è un potente demone in

Amorth ottiene più di quanto si aspettasse mentre il male di questo demone si fa più profondo, fino al Vaticano. Il demone dentro Henry conosce il nome di Amorth e lo prende in giro per i suoi traumi passati. Amorth esplora di più l’abbazia di San Sebastian e conclude che questo non è un caso ordinario. Una metafora piuttosto ovvia a cui il film si attiene è che questi demoni satanici rappresentano i demoni figurativi del passato.

Amorth non riesce a lasciar andare una giovane donna di nome Rosaria (Bianca Bardoe). Rosaria affermava di essere posseduta, ma Amorth la lasciò sola a prendersi cura di sé, dato che secondo lui era “solo” malata di mente. Rosaria poi si gettò da una torre proprio di fronte ad Amorth, e lui non riesce ancora a perdonarsi perché sente di aver deluso un devoto parrocchiano. Per quanto riguarda Esquibel, il demone scopre che si era innamorato di una donna alla quale aveva rinunciato per tenere fede al voto ecclesiastico, ma si sente ancora in colpa per aver tradito momentaneamente Dio e i voti che aveva preso. Anche Henry è tormentato dal passato, incapace di parlare dopo aver visto suo padre impalato. I sacerdoti concludono che il trauma passato costituisce un terreno fertile per i demoni e quindi devono affidarsi alla speranza, alla fede e alla preghiera per sconfiggere il demone. Devono anche impararne il nome, poiché è questo che darà loro il potere di distruggerlo.

Chi è Asmodeo in L’esorcista del papa?

Nelle Catacombe dell’Abbazia, i sacerdoti cercano di trovare materiale o indizi che possano aiutarli a sconfiggere il demone. Trovano manufatti dell’Inquisizione spagnola e scheletri di membri del Vaticano che si sono sacrificati per cercare di contenere il demone malvagio che è fuggito. Si imbattono nello scheletro di Frate Alonso de Ojeda, protagonista di uno dei casi di esorcismo più famosi e che ha aiutato la regina Isabella durante l’Inquisizione.

Scoprono dai suoi diari che un tempo era posseduto da un demone così malvagio che si era rinchiuso nei sotterranei dell’Abbazia per proteggere il resto del mondo dal male implacabile dello spirito. Padre Esquibel deduce che è per questo che il demone ha chiamato Amorth: voleva un ospite il più potente possibile da possedere. Entrambi i sacerdoti entrano nei sotterranei dell’Abbazia dove finalmente trovano il nome del demone, “Asmodeo“. Condividono una potente conversazione in cui ammettono il passato che li tormenta, e Amorth istruisce Esquibel sulle frasi latine che deve ricordare per sconfiggere il demone.

Come fanno Amorth ed Esquibel a sconfiggere Asmodeo?

Tornati nella stanza di Henry, Amorth dice a Julia che deve chiamare suo figlio, poiché l’amore di una madre aiuterà a sconfiggere tale male. Henry assomiglia sempre di più a Satana stesso, e quando ogni speranza sembra perduta, Henry si libera del demone… Il demone sembra essersi diviso in due e sta possedendo sia Amy che Henry allo stesso tempo. Amy si trasforma in un ragno umano e inizia a strisciare su tutto il pavimento e il soffitto. Il demone quindi afferra sia Julia che Esquibel in una presa al collo. Amorth capisce cosa deve fare per salvare la sua nuova migliore amica e la famiglia terrorizzata, e così si sacrifica. Dice a Esquibel di scappare con la famiglia.

Amorth fa del suo meglio per impedire al demone di impossessarsi del suo corpo, ma le cose non vanno bene! Torna alle catacombe per distruggere se stesso e il demone, ponendo fine per sempre al suo regno tirannico. E poi, dal nulla, la Vergine Maria, nel suo iconico look bianco e blu, emerge dalla spaventosa pozza d’acqua in mezzo al terreno. Proprio quando pensi che sia qui per salvare la situazione, si trasforma rapidamente in uno spirito mostruoso. Esquibel torna per aiutare il suo amico, ma sembra che il demone abbia preso il sopravvento. Ma poi ricorda le frasi latine che Gabriele gli ha insegnato prima!

Mentre Asmodeo diventa più debole a causa delle preghiere latine, si reincarna nelle donne del passato di entrambi i sacerdoti. Rosaria, come un’assassina maniacale, attacca Amorth e l’ex amore di Esquibel appare nuda e coperta di sangue dalla testa ai piedi. Alla fine gli uomini sconfiggono queste apparizioni demoniache e Asmodeo viene finalmente distrutto.