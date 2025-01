Oscar 2025: nomination posticipate al 23 gennaio

L’Academy ha annunciato aggiornamenti alla loro cronologia, estendendo il periodo di votazione per le nomination e riprogrammando gli eventi chiave degli Oscar 2025 alla luce degli incendi in corso a Los Angeles.

Il periodo di votazione, la cui fine era prevista inizialmente martedì 14 gennaio, durerà ora fino a venerdì 17 gennaio, fino alle 17:00 PT. Le candidature per la 97a edizione degli Oscar saranno annunciate giovedì 23 gennaio alle 5:30 PT. Le candidature saranno svelate durante un evento virtuale senza copertura mediatica di persona. La cerimonia della 97a edizione degli Oscar rimane in programma per domenica 2 marzo al Dolby Theatre presso l’Ovation Hollywood.

Powered by

La riprogrammazione degli Oscar 2025

L’Academy ha anche annunciato la cancellazione dell’annuale Oscar Nominees Luncheon, inizialmente previsto per lunedì 10 febbraio. Inoltre, gli Scientific and Technical Awards, che erano previsti per martedì 18 febbraio, saranno posticipati a una data successiva ancora da stabilire.

“Siamo tutti devastati dall’impatto degli incendi e dalle profonde perdite subite da così tante persone nella nostra comunità”, hanno affermato in una dichiarazione congiunta il CEO dell’Academy Bill Kramer e la Presidente dell’Academy Janet Yang. “L’Academy è sempre stata una forza unificante all’interno dell’industria cinematografica e ci impegniamo a restare uniti di fronte alle difficoltà. A causa degli incendi ancora attivi nell’area di Los Angeles, riteniamo necessario estendere il periodo di votazione e spostare la data dell’annuncio delle nostre candidature per consentire più tempo ai nostri membri”.

L’Academy ha anche donato 750.000 $ al Motion Picture & Television Fund. Gli incendi, che hanno interrotto numerose anteprime ed eventi nell’area di Los Angeles, hanno richiesto molteplici modifiche organizzative.

La dichiarazione di Kramer e Yang continua: “Inoltre, poiché vogliamo essere sensibili alle esigenze infrastrutturali e di alloggio della regione nelle prossime settimane, è fondamentale apportare alcune modifiche al nostro programma di eventi, che crediamo avrà il supporto del nostro settore. I nostri membri condividono sempre quanto sia importante per noi riunirci come comunità e siamo determinati a sfruttare questa opportunità per celebrare il nostro settore resiliente e compassionevole. Non vediamo l’ora di onorare i nostri lavoratori in prima linea che hanno aiutato con gli incendi, riconoscere le persone colpite e incoraggiare le persone a unirsi all’Academy per supportare gli sforzi di soccorso. Supereremo questo momento insieme e porteremo un senso di guarigione alla nostra comunità cinematografica globale”.