L’ora della verità – The vanished: la spiegazione del finale del film

Diretto da Peter Facinelli, il thriller psicologico del 2020 L’ora della verità – The Vanished ruota attorno alla scomparsa di Taylor Michaelson, una bambina di 10 anni. I suoi genitori, Paul e Wendy Michaelson, interpretati da Thomas Jane e Anne Heche, portano infatti lei e il cane di famiglia in vacanza in un campeggio, dove tutto va rapidamente a rotoli. Mentre infatti Wendy è al negozio del campeggio e Paul sta sistemando il camper, Taylor sembra scomparire nel nulla: nessuno riesce a trovarla o addirittura a ricordare dove la si è vista l’ultima volta.

Per tutto il film, Paul e Wendy non si fermano davanti a nulla nella ricerca della figlia. Nel corso del racconto si verificano poi eventi sconvolgenti, ma nulla è più bizzarro del finale, in cui gli spettatori scoprono finalmente cosa è successo alla loro figlia. Il finale, tragico e scioccante, ha spiazzato anche gli spettatori più attenti e scrupolosi al momento della visione in sala e a qualche anno di distanza continua a suscitare dubbi e perplessità. In questo articolo, riflettiamo dunque su questa conclusione proponendo una sua spiegazione.

Cosa è successo a Taylor in L’ora della verità – The Vanished?

Quando i Michaelson si rendono conto che Taylor è misteriosamente scomparsa, avvisano immediatamente la polizia, compreso lo sceriffo Baker (Jason Patric), che dà il via a un’accurata ricerca della bambina perduta. La situazione, già difficile, viene però ulteriormente complicata da un detenuto evaso, da campeggiatori di sopravvivenza e da altri personaggi poco raccomandabili, tra cui il custode Justin (Alex Haydon) e il gestore del campeggio Tom (John D. Hickman). Mentre le ricerche proseguono, Paul e Wendy iniziano presto a elaborare le loro teorie, che diventano sempre più fuori dagli schemi man mano che il tempo passa senza che vi sia una vera pista.

Ben presto, quasi tutti diventano sospettati (proprio come la premessa di Glass Onion: A Knives Out Mystery), soprattutto la coppia di vicini, Miranda (Aleksei Archer) ed Eric (Kristopher Wente). I Michaelson sospettano proprio che loro che abbiano rapito Taylor perché non potevano avere figli propri. Mentre il gruppo cerca la ragazza nel lago, scoppia dunque una discussione e Paul accoltella Eric, annegando poi Miranda. Più tardi, Wendy, che ormai ha spostato i suoi sospetti sul manager Tom, scopre la sua collezione di materiale pedopornografico fatto in casa. Durante un alterco, lo uccide quindi con un martello.

La spiegazione del finale di L’ora della verità – The Vanished

Questo sembra chiudere il caso, con Tom che, data la sua perversione, sembra dunque avere un ruolo nella scomparsa di Taylor. Ma questa convinzione cambia quando lo sceriffo Baker scopre una foto di Wendy incinta davanti alle Torri Gemelle. La foto del 2001 indica che Taylor dovrebbe avere più di dieci anni. Lo sceriffo Baker avvia quindi un controllo sui Michaelson e, finalmente, si scopre che Taylor non ha in realtà mai fatto parte del viaggio: è annegata sei anni prima durante una gita in campeggio in Canada. I Michaelson, incapaci di superare la perdita della figlia, stavano solo vivendo una loro fantasia, immaginandola anche quando in realtà non c’era.

Il film si conclude a quel punto con la polizia che torna al campeggio, ma al posto di Wendy e Paul trova un’altra coppia di camperisti. Anche i nuovi arrivati perdono momentaneamente di vista la figlia e subito si teme che sia stata rapita dai Michaelson. Fortunatamente, però, la bambina riappare. I Michaelson, intanto, hanno già lasciato il campeggio e mentre sono ora ricercati per omicidio, stanno rivivendo degli ulteriiori loro ricordi con la figlia Taylor, che vediamo giocare sullo schermo video del loro camper.

Come la maggior parte dei film degli ultimi anni, il finale è dunque inaspettato ma ha molto senso perché Taylor non è mai stata vista da nessuno al campeggio, se non dai suoi genitori, e non ha mai contatti con nessuno al di fuori di loro. Infatti, l’unica volta che Taylor è apparsa dopo l’ingresso della famiglia nel campeggio è stato in un sogno di Paul in cui tirava fuori il corpo della figlia dal lago. Il film offre dunque diversi colpi di scena, dai molteplici sospetti al passaggio dei Michaelson da genitori comprensivi ad assassini sull’orlo di un esaurimento mentale. Tuttavia, il finale e la verità dietro la scomparsa di Taylor sono gli aspetti più sorprendenti.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di L’ora della verità – The Vanished grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Tim Vision e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 12 gennaio alle ore 21:20 sul canale Rai 4.