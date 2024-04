Maze Runner – La rivelazione: le differenze tra il film e il libro

Negli ultimi anni il cinema è stato invaso da numerosi film di fantascienza ambientati in un futuro distopico, ma pochi hanno avuto successo quanto la trilogia di Maze Runner. Composta dai capitoli Il labirinto, La fuga e La rivelazione, questo è la trasposizione dell’omonimo romanzo del 2009, facente parte di una vera e propria saga letteraria, composta da una trilogia principale e due romanzi prequel. Scritto da James Smith Dashner, questo ebbe un ampio successo tra le giovani generazioni di lettori, i quali potevano ritrovare al loro interno molte tematiche a loro care. Dopo il successo dei primi due, nel 2018 è dunque uscito il capitolo conclusivo, Maze Runner – La rivelazione.

Con un incasso complessivo di oltre 288 milioni di dollari, il film ha dunque portato a compimento la storia ideata su carta da James Dashner. Lo scrittore, celebre proprio per questa trilogia di romanzi, ha poi scritto anche due prequel, che magari un giorno troveranno a loro volta spazio sul grande schermo. Prima di intraprendere una visione di Maze Runner – La rivelazione, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle differenze tra libro e film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

Maze Runner – La rivelazione: la trama del film

Nel terzo capitolo dell’avvincente saga distopica, Maze Runner: La rivelazione, vediamo Thomas e i Radurai unire le forze con i ribelli del “Braccio Destro” per salvare l’amico Minho, rapito durante lo scontro a fuoco dalle truppe del W.C.K.D. Il giovane Velocista, a capo del gruppo di adolescenti sopravvissuti alla prigionia della Radura e alla disperata fuga nel deserto, è determinato a trovare una cura contro il virus mortale che si è abbattuto sul pianeta. La ricerca, irta di sfide e ostacoli insormontabili quasi quanto le pareti del Labirinto, metterà a dura prova l’amicizia e i legami creati tra i ragazzi.

Maze Runner – La rivelazione: il cast del film

Protagonista del film, nel ruolo di Thomas, è ancora l’attore Dylan O’Brien. Questi, tuttavia era stato inizialmente scartato dal regista Wes Ball, poiché la sua capigliatura non lasciava trasparire la fragilità che invece si ricercava per il ruolo. In quel periodo l’attore era infatti impegnato nelle riprese della serie Teen Wolf, dove sfoggiava una capigliatura particolarmente vistosa. Per sua fortuna, una sua foto con i capelli corti finì successivamente nelle mani di Ball, il quale si pentì di averlo giudicato negativamente e decise di richiamarlo, convinto che avrebbe potuto essere l’attore giusto per la parte. Una volta comunicatagli la notizia, O’Brien ebbe soltanto quattro giorni di tempo per leggere il romanzo e informarsi sulla sua storia.

Thomas Brodie-Sangster, mentre Ki Hong Lee è Minho, uno degli esploratori. L’attore Will Poulter decise invece di proporsi sia per il ruolo di Newt che per quello di Gally, finendo con l’ottenere quest’ultimo. Per il ruolo di Teresa, l’attrice Kaya Scodelario fu da subito la prima scelta per il regista. Questi si convinse che fosse la persona giusta per la parte dopo averla vista recitare nella serie Skins. Particolarmente coinvolta dal progetto, la Scodelario decise di allenarsi al fine di poter eseguire personalmente le acrobazie richieste per il film, senza avvalersi di controfigure. Ad interpretare Newt, uno dei leader, è invece l’attore, mentreè Minho, uno degli esploratori.

L’attrice Patricia Clarkson è Ava Paige, direttrice dell’organizzazione WCKD. Si ritrovano poi gli attori Rosa Salazar, celebre anche per il film Alita – Angelo della battaglia e la serie Undone, nel ruolo della ribelle Brenda, e Giancarlo Esposito, noto per serie come Breaking Bad, The Boys e The Mandalorian, che interpreta Jorge. In ultimo, Aidan Gillen interpreta il misterioso Janson, tra i personaggi principali anche di questo sequel. Per prepararsi al film, inoltre, l’intero cast di giovani protagonisti fu portato a partecipare ad una sfida di sopravvivenza nella radura, dove hanno imparato a costruirsi da sé strumenti e a mettersi al riparo dalla natura circostante.

Le differenze tra il libro e il film

Nel dar vita ad un adattamento cinematografico del romanzo, gli autori confermarono l’intenzione di rimanere quanto più fedeli possibile a questo. Il passaggio dalla pagina al grande schermo ha però visto operare anche in questo caso delle necessarie modifiche. Una delle prime la si ritrova già ad inizio film, dove si assiste al tentativo di salvare Minho da W.C.K.D. Totalmente differente è invece l’inizio del libro, dove Thomas si risveglia prigioniero di W.C.K.D. e lo resta per mesi prima di riuscire a scappare. Ciò rappresenta una considerevole modifica anche per il fatto che Minho nel libro non si è mai diviso dal gruppo, mentre nel film il suo salvataggio è una parte particolarmente importante del racconto.

Differente è anche ciò che riguarda la lettera scritta da Newt e affidata a Thomas. Nel libro questa viene aperta e letta subito dal protagonista, mentre nel film tale azione viene compiuta soltanto nel finale. A ciò si ricollegano anche le sorti del personaggio di Newt, profondamente diverse tra libro e film. Per quanto riguarda Teresa, invece, viene eliminata la maggior parte delle ambiguità che la riguardano. In ultimo, un’altra significativa differenza è la mancanza di riferimenti nel film ad altre città esistenti. Nel libro, invece, i protagonisti credono ci siano rimaste più città in piedi ma quella che cercano loro è a Denver, in Colorado.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

In attesa di vedere il terzo capitolo della trilogia, è possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete.

