Mia: la storia vera dietro il film con Edoardo Leo

Dopo aver raccontato della gioventù e del ruolo dei genitori in I nostri ragazzi, ed essersi ispirato ad un noto caso di cronaca per Villetta con ospiti, il regista Ivano De Matteo è tornato a confrontarsi con problematiche della società italiana (ma non solo) con il film Mia (qui la recensione), dove si parla di relazioni tossiche, abusi emotivi e personali e di revenge porn. Tematiche oggi molto dibattute, dati anche i diversi casi sollevatisi negli ultimi anni su questi argomenti.

La messa in onda del film è dunque l’occasione per riscoprirlo, in tutta la sua dolorosa necessità, affinché episodi di questo genere non debbano più verificarsi. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Mia. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera a cui si ispira. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Mia

Mia racconta la storia di una famiglia semplice e felice, composta da Sergio, conducente di ambulanze, Valeria, e la loro figlia adolescente, Mia. Le cose iniziano a prendere una piega drammatica quando proprio nella vita di Mia entra violentemente un ragazzo, Marco, un manipolatore, che stravolge la vita della giovane con false promesse, rendendola sempre di più un incubo ad occhi aperti. Quando la ragazza, aiutata dal padre, riesce ad allontanarsi e ricominciare a vivere, è proprio allora che il ragazzo decide di distruggerla. A Sergio, a quel punto, rimane solo una cosa: la vendetta.

Ad interpretare Sergio vi è l’attore Edoardo Leo, mentre la giovane figlia Mia è interpretata da Greta Gasbarri, qui al suo film d’esordio. Nel ruolo di Valeria, invece, vi è l’attrice Milena Mancini. Ad interpretare il manipolatore Marco, invece, vi è Riccardo Mandolini, attore divenuto celebre grazie alla serie Netflix Baby. Completano poi il cast Alessia Manicastri nel ruolo di Anna, Giorgia Faraoni nel ruolo di Veronica, Samuel Christian Franzese nel ruolo di Nico. Infine, vi è l’attore Vinicio Marchioni nel ruolo del padre di Marco.

La storia vera dietro il film

Sebbene non sia direttamente basato su una precisa storia vera, il registaJ Ivano De Matteo ha voluto con Mia costruire una storia che fosse il più vicina possibile alla realtà. Sempe De Matteo ha poi ammesso di essersi ispirato a esperienze concrete raccolte da osservazioni, dialoghi e testimonianze. In un’intervista a Vanity Fair, ha spiegato che il soggetto del film è stato scritto insieme alla sua compagna, Valentina Ferlan, con l’intenzione di raccontare una realtà che, purtroppo, riguarda molti giovani e le loro famiglie.

“È un film scritto da genitori, più che da sceneggiatori” ha dichiarato De Matteo. L’ispirazione, naturalmente, nasce da tanti casi di questo genere purtroppo realmente verificatisi, come alla figlia di amici di De Matteo e sua moglie, una ragazza della stessa età della protagonista. “Ci siamo ispirati ad un episodio capitato alla figlia di nostri cari amici, che ha vissuto un’esperienza simile a quella di Mio, fino a chiudersi in casa, emarginarsi dagli amici e lasciare lo sport”. Mia non è quindi una cronaca diretta, ma una rappresentazione fedele di dinamiche comuni: relazioni manipolatorie, il revenge porn e il senso di impotenza che spesso affligge genitori e adolescenti.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Mia grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rai Play e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 22 novembre alle ore 21:20 sul canale Rai 4.