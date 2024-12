Mistero a Crooked House, la spiegazione del finale: chi è l’assassino?

Il regista francese Gilles Paquet-Brenner ha adattato per lo schermo l’omonimo romanzo di Agatha Christie nel film del 2017 Mistero a Crooked House (qui la recensione), un avvincente giallo-suspense drammatico intriso di bugie, vanità e tradimenti. Quando l’investigatore privato Charles Hayward è chiamato ad occuparsi di un caso scabroso, la storia del mistero immerge il pubblico in un’aspra faida all’interno di una famiglia aristocratica. Charles scopre che nessuno può essere escluso dai sospetti, ma come spesso accade nei gialli, l’assassino si rivela essere qualcuno che nessuno sospetterebbe. Qui di seguito, analizziamo dunque il finale del film.

La trama di Mistero a Crooked House

Sophia de Haviland (Sophia Leonides) viene a incontrare il suo passato flirt e attualmente investigatore privato Charles Hayward (Max Irons). Non si sono parlati molto dopo il loro presunto periodo al Cairo, ma ora suo nonno Aristide Leonides è morto. Sophia sospetta un omicidio e chiede a Charles di occuparsi del caso. Considerando la loro precedente conoscenza, Charles accetta il caso con riluttanza. Approfondendo però la storia, scopre che l’oligarca greco-inglese Aristide aveva molti nemici, tra cui i più acerrimi erano quelli più vicini a lui.

Il figlio maggiore di Aristide, Philip (Julian Sands), è uno storico e sua moglie, Magda (Gillian Anderson) un’attrice di scarso successo. Filippo e Magda hanno tre figli: Sophia, la maggiore, Eustace (Preston Nyman), il comunista, e Josephine (Honor Kneafsey), la più giovane, che ha un debole per i gialli. Il figlio minore di Aristide, Roger (Christian McKay), è invece il proprietario di un’azienda familiare in crisi. Poi c’è Lady Edith (Glenn Close) la sorella nubile della prima moglie di Aristide. La seconda moglie di Aristide, Brenda (Christina Hendricks), si prende infine la colpa della morte di Aristide a causa della sua natura promiscua. La storia si infittisce però con un’altra vittima in casa.

La spiegazione del finale di Mistero a Crooked House: chi ha ucciso Aristide Leonides?

Il racconto inizia dunque quando Sophia trova Aristide morto nella sua camera da letto. I medici scoprono che ha avuto un infarto nel sonno. Sophia pensa che l’iniezione di insulina sia stata addizionata con un agente chiamato eserina, presente nel collirio di Aristide. Come Charles deduce dal rigoroso interrogatorio dei membri della famiglia Leonides, chiunque può essere l’assassino. Tutti hanno buoni motivi per uccidere il patriarca della famiglia, poiché cercano di ereditare parte dell’immensa ricchezza di Aristide. Philip e Magda ce l’hanno con Aristide perché non ha finanziato la futura produzione di Magda, “Exposure”.

L’altro figlio, Roger, presumibilmente aveva bisogno del denaro del padre a intervalli regolari. La moglie di Roger, Clemency (Amanda Abbington), disprezzava che il marito vivesse sotto l’ombrello del padre e potrebbe averlo ucciso. Inoltre, è un’esperta di tossicologia e possiede la materia grigia necessaria per compiere l’omicidio. Tuttavia, gli altri membri della famiglia sospettano che Brenda abbia ucciso il marito, poiché è stata lei a somministrare l’iniezione di insulina. Roger è particolarmente ansioso di giungere a questa conclusione, poiché ritiene che Brenda sia una cacciatrice di dote.

Di solito Aristide si faceva l’iniezione da solo, ma la sera dell’omicidio Brenda gli ha fatto la dose su sua richiesta. Questa rivelazione di Brenda fa sì che il pubblico sospetti ulteriormente di lei. Aristide ha lasciato il suo testamento non firmato prima di morire, rendendo Brenda la grande proprietaria dell’impero, il che le dà ampie ragioni per ucciderlo a sangue freddo. Più tardi, inoltre, Josephine rivela a Charles che Brenda ha una relazione con l’insegnante privato Brown (John Heffernan). Ex ballerina di casinò di umili origini, Brenda sembra sempre meno convincente agli occhi di Charles.

Potrebbe essere stata disgustata dalle vanità aristocratiche di Aristide e della sua famiglia e aver cercato di usurpare la ricchezza per sé. Ma, come suggerisce Eustace, Brenda è troppo mite per mettere in atto un simile inganno. Tuttavia, viene ritrovato un secondo testamento, in cui Aristide ha donato tutto a Sophia, con una certa indennità per la seconda moglie. Tuttavia, quando Charles si reca alla casa sull’albero per cercare il diario di Josephine, guarda attraverso il vetro spia e trova Brenda che balla con Eustace.

Per un momento, Charles pensa anche che dietro l’omicidio possa esserci Sophia. Donna misteriosa e legata alla CIA, quest’ultima sembra rivelare meno di quanto sa. Per esempio, non dice a Charles del secondo testamento, anche se ne è a conoscenza. Inoltre, Aristide finanziava organizzazioni estremiste anticomuniste in Grecia per scatenare una guerra civile nel suo Paese. Probabilmente in quanto spia internazionale, Sophia potrebbe essere costretta a uccidere il nonno sotto la direzione di un agente esterno.

Quando il mistero si infittisce, l’ispettore capo Taverner (Terrence Stamp) di Scotland Yard raggiunge la casa per risolvere il caso al più presto e, prendendo spunto da Josephine, Charles porta l’ispettore su uno dei tetti della villa. Da una scatola sul tetto, trovano una corrispondenza epistolare tra Brenda e il signor Brown e, grazie a prove concrete, i due vengono arrestati. Il mistero, tuttavia, non è ancora stato risolto, ma si complica ulteriormente dopo la morte della tata (Jenny Galloway). Charles chiede allora a Josephine cosa sa dell’omicidio, ma Lady Edith interviene nella conversazione.

Con la scusa di comprare un gelato a Josephine, Edith la spinge fuori dalla barricata. Charles arriva e trova il diario di Josephine affogato nel calcare nella soffitta di Edith. Charles rileva anche del cianuro nella stessa stanza, l’elemento che ha ucciso la tata. Con il timore che Lady Edith possa fare qualcosa a Josephine, Charles e Sophia danno loro la caccia. Tuttavia, la verità viene scoperta quando Sophia inizia a leggere il diario. In esso, Josephine confessa di aver ucciso il nonno per pura noia. La rivelazione mette fine al mistero dell’omicidio, ma Charles e Sophia avranno un’altra sorpresa.

Il triste epilogo di Lady Edith e Josephine

Charles e Sophia guidano ancora un po’ per trovare l’auto di Lady Edith. Quando lei li vede arrivare, si dirige con l’auto verso la cava. Charles e Sophia temono che accada qualcosa di terribile e si precipitano a fermarli. Tuttavia, assistono impotenti al momento in cui Lady Edith fa cadere l’auto dalla scogliera. Poco dopo si verifica un’esplosione, che rende la loro morte l’unica possibilità. Presumibilmente, Lady Edith ha sempre saputo che qualcosa non andava. Probabilmente la tata ha preso il diario da Josephine e lo ha dato a Edith.

Dopo averlo letto, venne a sapere che Josephine era l’assassina. Saputo questo, non voleva che la cosa fosse resa pubblica perché avrebbe danneggiato l’immagine della famiglia. Era combattuta tra lasciare che la polizia arrestasse Brenda e il signor Brown e divulgare la verità. Ma considerando l’impatto che l’accusa avrebbe avuto sull’amata nipote, Lady Edith scelse di nascondere il fatto. Tuttavia, quando la tata viene uccisa e Lady Edith scopre che Josephine la sta incastrando, non ha altra scelta che accettare il suo tragico destino. Porta Josephine con sé per dare un po’ di giustizia poetica alla storia.

A chi va il patrimonio?

Con la rivelazione finale, diventa chiaro che l’immenso patrimonio o la ricchezza non sono stati il motivo della morte di Aristide. Si trattava invece dei capricci di una bambina trascurato. Dopo l’esposizione, si può presumere che Brenda sarà presto rilasciata dalla custodia, così come il suo amante, il signor Brown. Tuttavia, con la scoperta del secondo testamento, diventa chiaro che Brenda non erediterà l’impero del defunto marito.

Al contrario, la maggior parte del patrimonio e degli affari apparterrà a Sophia, come indicato nella seconda versione firmata del testamento di Aristide. A Brenda viene però destinata una generosa indennità, mentre gli altri membri della famiglia non riceveranno neanche un centesimo. Con questa triste congettura, Roger e Clemency partono definitivamente per le Barbados, mentre Philip e Magda presumibilmente ottengono dalla figlia il denaro necessario per il loro progetto. Si conclude così la vicenda, tra vincitori e sconfitti.