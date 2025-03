Opus – Venera la tua stella: la spiegazione del finale del film

Opus – Venera la tua stella, il debutto alla regia di Mark Anthony Green, presenta una nuova visione del fanatismo che circonda la cultura delle celebrità. Il film della A24 è stato presentato al Sundance Film Festival del 2025 e il pubblico era entusiasta di vedere come si sarebbero combinati i talenti di Ayo Edebiri e John Malkovich. In effetti, sebbene il film abbia ricevuto recensioni contrastanti, le interpretazioni dei due sono state notate come aspetti di spicco. Edebiri è Ariel Ecton, una giovane giornalista che spera di farsi un nome e che rimane scioccata quando viene invitata a un evento unico nella sua vita, organizzato dall’Alfred Moretti di Malkovich.

Il film vede dunque Ariel recarsi nella comune nel deserto di Moretti insieme ad altri cinque individui accuratamente selezionati per partecipare a una festa di ascolto del primo album dell’artista dopo tre decenni. La giovane scrittrice è determinata a prendere sul serio l’occasione, ma, a differenza di chi la circonda, inizia subito a notare cose molto sinistre su Moretti e sul suo potere sui Levelisti, la sua setta. Con l’avanzare del film, le circostanze diventano rapidamente terribili, mentre coloro che sono venuti oltre ad Ariel iniziano a scomparire e le attività di Moretti per il gruppo diventano ancora più sinistre, portando a uno scioccante colpo di scena nel finale.

Come Ariel è sopravvissuta alla setta nel finale di Opus

Dal momento in cui Ariel e i suoi compagni entrano nel complesso di Moretti, è chiaro che qualcosa non va. Quando alla fine chiede di andarsene, viene costretta a rimanere per un ultimo evento: un orribile spettacolo di marionette intitolato “La tragedia di Billie”. Se lo spettacolo in sé, composto da ratti impagliati in decomposizione che interrogano una versione marionettistica di Billie Holiday, è già abbastanza brutto, il peggio è che gli altri ospiti vengono attaccati, lasciando diversi di loro morti. Solo Ariel riesce a fuggire, anche se poi viene catturata.

Al risveglio si ritrova legata a una sedia e assiste a quello che sembra essere un rituale di suicidio di massa in cui i membri della setta intendono bere champagne avvelenato. Tuttavia, prima che possa essere costretta a bere anche lei, uno dei membri della setta sembra avere pietà di lei e le permette di fuggire. Quando la mattina dopo la donna riporta la polizia sul luogo, questa trova la Moretti che suona il pianoforte con i cadaveri dei suoi compagni allineati a terra e i Levelisti introvabili, il che porta Moretti a essere arrestato.

Questo sembra dare ad Ariel un lieto fine, poiché l’assassino viene catturato e lei diventa famosa per il suo racconto di quegli strazianti eventi. Tuttavia, nel grande colpo di scena di Opus – Venera la tua stella, Moretti rivela ad Ariel di aver sempre pianificato di lasciarla fuggire proprio per far sì che lei scrivesse di lui e dei Levelisti e portasse loro maggiore attenzione. I membri della setta avevano dunque sempre pianificato di lasciare in vita Ariel perché la vedevano come un modo efficace per condividere le loro convinzioni, e lei era semplicemente il loro ignaro tramite per questo.

Perché Moretti ha commesso gli omicidi

Opus – Venera la tua stella trova dunque un cattivo molto interessante in Moretti, grazie soprattutto all’interpretazione caotica e avvincente della popstar da parte di John Malkovich. In molti momenti, Moretti risulta piuttosto sciocco, poiché le sue canzoni sono alquanto insensate, i suoi balli sono ridicoli e i suoi abiti sono incredibilmente sgargianti. Ogni aspetto della sua personalità è chiaramente incentrato sull’ottenere la massima attenzione possibile, poiché si considera l’epitome della visione artistica, nonostante la sua arte sia in gran parte priva di anima. In un certo senso, quindi, è coerente che la sua motivazione a commettere un omicidio sia altrettanto vuota.

Il motivo principale per cui Moretti ha pianificato l’omicidio è che il suo culto, i Levelisti, avrebbe attirato l’attenzione e sperava di ottenere nuovi seguaci. Tuttavia, sentiva di dover pianificare le vittime perfette e per questo Moretti scelse persone contro cui ha conti in sospeso dal passato. A parte Ariel, ognuna delle persone invitate alla sua festa d’ascolto lo aveva offeso in qualche modo, scattandogli una brutta foto o facendo un commento negativo su di lui. Usando come movente piccoli problemi del passato, il film evidenzia quindi la fragilità dell’ego di Moretti e della sua cosiddetta arte.

Chi erano i Levelisti e cosa gli è successo davvero

I Levelisti hanno un ruolo importante in Opus – Venera la tua stella, anche se a volte le loro convinzioni e i loro obiettivi non sono chiari e il loro vero piano non viene rivelato fino alla fine. Una delle principali priorità di Ariel, quando arriva al complesso di Moretti, è capire perché tutte le persone lì accorrono a Moretti, e ciò che scopre colloca il gruppo tra diversi culti famosi. Il livello è una religione che sembra ruotare principalmente intorno alla bellezza e alla perfezione artistica.

Moretti è il leader de facto dei Levelisti, in quanto ritiene che la sua visione artistica sia pura e si sforza di raggiungere la perfezione, dicendo ad Ariel e al suo capo, Stan, che tutte le persone sono in grado di raggiungere la perfezione in piccoli momenti. Continua a sostenere che il raggiungimento della perfezione artistica rende gli esseri umani degli dèi, anche se solo momentaneamente, e che lui stesso l’ha raggiunta attraverso alcune grandi canzoni. Come è giusto che sia, i Levelisti sembrano trascorrere le loro giornate dedicandosi alle arti e crogiolandosi nel talento di Moretti, ma si accenna anche ai loro rituali più strani.

Nel momento culminante del film, sembra che i Levelisti siano pronti a commettere un suicidio di massa su ordine di Moretti, ma in realtà il loro destino non è quello che sembra. Moretti permette ad Ariel di andarsene, supponendo di aver nascosto tutti i cadaveri dei membri della setta, ma in seguito rivela che stanno tutti bene. I Levelisti non sono morti, ma si sono reintegrati nella società per continuare a diffondere il loro messaggio e le loro credenze per ottenere nuovi seguaci e infine controllare il mondo.

La spiegazione del finale di Opus – Venera la tua stella

Il film affronta dunque momenti e temi piuttosto intensi nei suoi 104 minuti di durata. Utilizza la prospettiva di Ariel per esplorare gli estremi della cultura dei fan delle celebrità. Mentre i suoi compagni vengono quasi subito risucchiati nel mondo di Moretti e si rendono conto del loro errore solo quando è troppo tardi, l’Ariel di Ayo Edebiri rappresenta il pubblico nell’osservare le assurdità sia di coloro che sono con lei sia di Moretti e del suo culto. Il film sembra sostenere che molti fan sono fin troppo disposti a seguire ciecamente le loro celebrità preferite, e che spesso sono le celebrità stesse a incoraggiarle.

Inoltre, l’inizio e la fine del film evidenziano come il desiderio di fama possa portare a conseguenze indesiderate. Ariel inizialmente è una persona piuttosto insignificante, ma alla fine è un’autrice di successo grazie alle azioni di Moretti. Tuttavia, è proprio la sua smania ad aver attirato Moretti su di lei, poiché sapeva che avrebbe scelto di scrivere di ciò di cui era stata testimone senza pensare a come avrebbe potuto favorire la sua causa. Alla fine, il film lascia dunque Ariel e il pubblico a chiedersi se ne sia valsa la pena per la fama ottenuta.