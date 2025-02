Brandon Sklenar conferma un incontro con i Marvel Studios ma vorrebbe essere Batman!

Una voce recente sosteneva che la star di It Ends With Us Brandon Sklenar potrebbe essere sul radar dei Marvel Studios per interpretare Richard Rider nella prossima serie Nova, ma se c’è del vero, l’attore non è disposto a confermare nulla. Sklenar ha ammesso di aver sentito i rumors mentre chiacchierava con The Playlist, ma ha detto che qualsiasi potenziale accostamento del suo nome a Nova era una “novità” per lui. Tuttavia, ha rivelato di avere un incontro con Kevin Feige dei Marvel Studios in programma.

“Sì, ne ho sentito parlare. Per me era una novità. Penso che mi sarei dovuto incontrare [Marvel Studios/Marvel Television] a un certo punto… con [Kevin] Feige. Vedremo. Sarebbe fantastico”.

Brandon Sklenar tra Nova e Batman

Il nome di Brandon Sklenar potrebbe essere diventato familiare ai fan perché lui stesso si è candidato come nuovo Batman del DCU. Sebbene Sklenar non abbia effettivamente avuto colloqui con i DC Studios in merito a The Brave and the Bold, sembra proprio che Bruce Wayne sia il ruolo che preferirebbe ottenere se gli fosse data la possibilità.

“Ho visto un sacco di fan-casting per questa cosa di Batman, e questo è molto interessante per me, adoro Batman. Sarebbe un sogno, di sicuro. Ma vedremo cosa succederà, sono fatto per questo. Dovrebbe essere la cosa giusta al momento giusto”.