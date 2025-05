Thunderbolts*: nuove foto BTS offrono un sguardo ravvicinato al costume di Sentry

Con Thunderbolts* finalmente nelle sale, i fan hanno potuto conoscere il supereroe Sentry interpretato da Lewis Pullman. Il personaggio è stato a lungo tenuto nascosto e il suo iconico costume non viene mai mostrato nei materiali promozionali del film. Ora, però, abbiamo una foto ufficiale di Pullman sul set in costume completo. Sono state diffuse anche diverse foto del dietro le quinte, una delle quali mette in evidenza l’impressionante abbigliamento del Guardiano d’Oro.

Sebbene alcuni fan abbiano criticato le numerose linee che sono diventate la norma per le tute dei supereroi del MCU, vale la pena ricordare che nel film Valentina Allegra de Fontaine ha disegnato il look di Sentry su commissione. Ciò significa che quelle linee e la “S” un po’ troppo disegnata potrebbero essere state scelte deliberate. Tenendo presente questo, è probabile che quando Bob tornerà a vestire i panni di Sentry, lo farà con un nuovo costume. Intanto, ecco qui di seguito le foto:

Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry.

In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?

Florence Pugh riprende il ruolo di Yelena Belova, sorella di Vedova Nera (e una delle parti migliori della serie MarvelDisney+ Occhio di Falco). Inoltre, Julia Louis-Dreyfus interpreta Valentina Allegra de Fontaine, con Geraldine Viswanathan nei panni di Mel, la sua assistente (che sostituisce una Ayo Edebri estremamente impegnata e piena di impegni).

Lo sceneggiatore di Black Widow e Thor: Ragnarok Eric Pearson si unisce agli sceneggiatori di Beef Lee Sung Jin e Joanna Calo. Un trailer è stato mostrato a porte chiuse al San Diego Comic-Con. Thunderbolts* è nelle sale dal 30 aprile 2025, in ritardo rispetto alla precedente data di uscita del 20 dicembre 2024 a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Nel frattempo, restate aggiornati sul MCU con la nostra guida alla storia della Fase 5 della Marvel e con uno sguardo a ciò che deve ancora venire nella Fase 6 della Marvel.

Thunderbolts* è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi.