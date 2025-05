Superman: nuova foto dell’Uomo d’Acciaio, Krypto e i robot all’interno della Fortezza della Solitudine

Una nuova immagine del film Superman di James Gunn rivela un nuovo sguardo sull’Uomo d’Acciaio di David Corenswet e sulla Fortezza della Solitudine dell’Universo DC. ScreenRant ha infatti presentato in esclusiva una nuova foto del film (la si può vedere qui), in cui si vede Superman mentre conversa con Krypto il Super-Cane mentre uno dei robot della fortezza rimane in piedi dietro di loro e ascolta la loro conversazione. Gli altri robot sono visibili sullo sfondo in modalità standby, probabilmente intenti a ricaricarsi.

In base al nuovo look della Fortezza della Solitudine, è chiaro che il film di Gunn intende rendere la base di Clark un po’ più vivace rispetto alle versioni passate in altri film e show televisivi di Superman in live-action. Nella maggior parte delle iterazioni, la Fortezza della Solitudine ha di solito solo la presenza di una voce A.I. kryptoniana – Jor-El nella maggior parte dei casi – mentre personaggi come Krypto o i robot non hanno avuto le stesse attenzioni. Il design interno della Fortezza della Solitudine del DCU mostra anche che, mentre il film su Superman si baserà sull’aspetto cristallino dell’esterno, il design interno è più esteso rispetto agli adattamenti precedenti.

Dato che sullo sfondo della Fortezza della Solitudine si vedono più cose, il film di Gunn su Superman utilizzerà chiaramente tutto lo spazio, con più tecnologia visibile più indietro nella fortezza. Questo è anche un segno di come la linea temporale del DCU voglia onorare ciò che è venuto prima dai media DC, facendo al contempo il passo successivo per modernizzare e consentire una maggiore evoluzione al fine di fare spazio a una nuova era. Poiché ci sono altre aree della Fortezza della Solitudine che devono ancora essere viste, solo il tempo ci dirà cos’altro Gunn ha in serbo per i fan con questa versione della famosa base di Superman.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.