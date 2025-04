Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ecco perché il film non uscirà prima del 2027

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha finalmente ottenuto un posto ufficiale nella programmazione della Sony, fissata però a ben tre anni dopo la data di uscita originale del film Marvel. Spider-Man: Into the Spider-Verse e Spider-Man: Across the Spider-Verse di Sony sono diventati alcuni dei film più popolari nella storia cinematografica di Marvel e Sony, e hanno reso Miles Morales un nome familiare amato quanto lo stesso Peter Parker. Senza dubbio, anche l’ultimo capitolo della trilogia Spider-Verse, si prepara a essere un grande successo di questo franchise, anche se bisognerà aspettare ancora un po’ prima di poterlo vedere in sala.

Nel 2023, il cliffhanger finale di Spider-Man: Across the Spider-Verse ha lasciato molte domande aperte. Miles Morales è stato catturato, La Macchia è ancora a piede libero e la squadra di Spider-Man ribelli guidati da Gwen è destinata a scontrarsi con Miguel O’Hara, alias Spider-Man 2099. Spider-Man: Across the Spider-Verse e Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sono due parti di un’unica storia, divise per dare a ogni capitolo il tempo necessario per approfondire la storia di ogni personaggio. Purtroppo per i fan, come si diceva, l’attesa per il terzo film si è prolungata un po’ più del previsto. Durante il panel della Sony al CinemaCon 2025, la data di uscita è infatti stata confermata al 4 giugno 2027, ovvero tre anni dopo la data di uscita originale.

Spider-Man: Beyond The Spider-Verse doveva uscire nel 2024

Sony ha annunciato un sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse nel 2019, ha confermato che il sequel sarebbe stato diviso in Spider-Man: Across the Spider-Verse e Spider-Man: Beyond the Spider-Verse nel 2021, ed entrambi i film sono stati ufficialmente intitolati nel 2022. Quest’ultimo era originariamente previsto per il marzo 2024, ovvero poco più di un anno dopo l’uscita del primo sequel, avvenuta nell’aprile 2023. Ora, il terzo film è però programmato per uscire tre anni e tre mesi dopo la data di uscita originale.

Programmare un sequel un anno dopo il suo predecessore è praticamente inaudito. Mentre Spider-Man: Across the Spider-Verse e Spider-Man: Beyond the Spider-Verse erano stati inizialmente concepiti come un unico film e poi divisi in due, ogni sequel è diventato poco dopo un film completo con una propria sceneggiatura. Naturalmente, entrambi i sequel richiedono lo sviluppo, la pre-produzione, la produzione e la distribuzione di un intero film. Inoltre, ogni film dello Spider-Verse richiede un lungo e intenso periodo di produzione a causa dell’alta qualità dell’animazione. Un anno di distanza tra il secondo e il primo capitolo ha comportato scadenze impossibili e inevitabili ritardi.

Perché Spider-Man: Beyond The Spider-Verse è stato ritirato dalla programmazione di Sony per il 2024

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha dunque dovuto essere posticipato di molto rispetto alla data di uscita originaria del marzo 2024 a causa dell’enorme quantità di lavoro necessaria per completare il progetto. Tuttavia, altri ostacoli si sono frapposti alla produzione. Come per Deadpool & Wolverine, Captain America: Brave New World, Venom: The Last Dance e Blade, lo sviluppo di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stato messo in pausa durante gli scioperi SAG-AFTRA del 2023. Sony ha aperto uno slot per un film Marvel senza titolo nel 2025, ma lo ha presto rimosso dal suo programma.

Il film è poi rimasto senza aggiornamenti sulla data di uscita per oltre un anno. Nel dicembre 2024 sono stati confermati ufficialmente i registi, gli sceneggiatori e i produttori. Senza l’annuncio di una data di uscita specifica, un’uscita nel 2025 sembrava molto improbabile, mentre un’uscita nel 2026 sembrava possibile ma ancora improbabile. Tre mesi dopo, durante il panel CinemaCon 2025 della Sony, lo studio ha confermato quello che sembrava essere lo scenario più probabile negli ultimi due anni: una data di uscita nel 2027.

Perché ogni film dello Spider-Verse richiede molto tempo per essere realizzato

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito quattro anni e mezzo dopo Spider-Man: Into the Spider-Verse, e Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà quattro anni dopo il secondo capitolo. Un periodo di attesa di quattro-cinque anni tra una puntata e l’altra è comprensibile per film delle dimensioni di quelli dello Spider-Verse. A differenza della maggior parte dei progetti d’animazione, i film dello Spider-Verse impiegano decine di stili d’animazione simultaneamente, ognuno dei quali richiede un’attenzione intricata ai dettagli e un approccio su misura per farli coesistere con gli altri.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha avuto la più grande troupe di animazione della storia del cinema, con più di mille animatori che hanno lavorato ai vari stili di animazione del film e alle scene d’azione sbalorditive. Il nuovo film punta ad alzare ulteriormente il livello, il che significa che potrebbe avere una troupe ancora più numerosa e sequenze ancora più ambiziose dei precedenti due film. Un vantaggio dei film dello Spider-Verse rispetto alle altre produzioni Marvel è che sono limitati a una trilogia. Pertanto, l’attenzione sarà tutta rivolta a fornire immagini, audio e sceneggiatura della massima qualità possibile in soli tre episodi.