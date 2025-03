Vought Rising: due nuovi attori si uniscono al prequel di The Boys

Due nuovi nomi si aggiungono al cast di Vought Rising, il prequel della serie The Boys. Si tratta dell’attrice Elizabeth Posey, vista nel quarto episodio della prima stagione di Euphoria nel ruolo di Becky e nel ruolo di Tricia nella serie Heels; e di Will Hochman, conosciuto invece per il ruolo di Joe Hill nella serie Blue Bloods. Di entrambi non sono stati forniti dettagli sui personaggi che interpreteranno, che rimangono dunque per ora un segreto. Si attendono dunque maggiori informazioni su questo e altri elementi di questa attesa serie, le cui riprese sono previste ad agosto di quest’anno.

Di cosa parlerà Vought Rising?

Vought Rising sarà una serie prequel ambientata nella New York degli anni ’50, incentrata sulle origini della corporazione onnicomprensiva della serie principale, con Jensen Ackles e Aya Cash che riprenderanno i rispettivi ruoli di Soldier Boy e Stormfront. I fan hanno visto alcuni retroscena della Vought International nelle passate stagioni di The Boys, soprattutto nel contesto dell’ascesa di Soldier Boy, Stormfront e Stan Edgar (Giancarlo Esposito).

Soldier Boy ha recentemente fatto un delizioso cameo nei momenti finali della quarta stagione di The Boys, quando Patriota lo ritrova in un laboratorio. In precedenza, la sua storia è stata elaborata nella terza stagione, dove lo abbiamo visto guidare la squadra di supereroi Payback durante la Seconda Guerra Mondiale e tormentare la sua stessa squadra. Ha anche lavorato con il Macellaio di Karl Urban e con Hughie di Jack Quaid durante il suo incarico in The Boys, aiutando la coppia a distruggere suo figlio, Homelander (Antony Starr).

Ackles ha anche confermato che Solider Boy tornerà come series regular per la quinta e ultima stagione di The Boys, dopo aver fatto una breve apparizione nella scena post-credits del finale della quarta stagione. “Fin dall’inizio ho voluto chiudere la serie con la quinta stagione”, ha dichiarato lo showrunner Eric Kripke. “Puoi avere il tuo momento di calma prima della tempesta, che è un po’ quello che la quarta stagione è per me. Dico calma… sapete cosa intendo. È incentrata sui personaggi e poi si dà il via al climax”.