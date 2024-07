Rogue – Missione ad alto rischio: dal cast alla storia vera, tutte le curiosità sul film

Un filone di film particolarmente apprezzato è quello noto come “men vs. nature”, di cui uno dei massimi capolavori è proprio Lo squalo di Steven Spielberg. Da questo titolo ad oggi sono stati realizzati innumerevoli film di questa tipologia, ogni volta con animali diversi pronti a mettere a dura prova l’esistenza umana. Titoli come Prey – La caccia è aperta (2007), Crawl – Intrappolati (2019) o il recente Beast (2022) sono solo alcuni esempi a riguardo. Tra essi si può ritrovare anche Rogue – Missione ad alto rischio, del 2020.

Si tratta del primo di due film (il secondo, uscito un anno dopo, è Endangered Species – Caccia mortale) di questo genere realizzati dalla regista M.J. Bassett. Da tempo appassionata di tutela animale, Basset ha infatti utilizzato il thriller d’azione non tanto per mostrare lo scontro tra umani e natura selvaggia, quanto per richiamare l’attenzione sul problema del commercio illegale di animali selvatici. Perfettamente calato nelle dinamiche del cinema di genere, il film pone infatti i riflettori sulla piaga del bracconaggio che affligge la fauna africana.

Configurandosi come un tesissimo thriller che unisce l’azione avventurosa con i classici principi del beast movie di sopravvivenza, è dunque questo un altro titolo molto importante su questa tematica che dovrebbe stare a cuore a tutti. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Rogue – Missione ad alto rischio. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Rogue – Missione ad alto rischio

Protagonista del film è Samantha O’Hara, un mercenario dal carattere indurito dalle guerre. La donna è alla guida di una squadra di soldati per portare a termine una delicata missione: salvare un gruppo di ostaggi nelle remote terre dell’Africa. L’operazione, però, non va come previsto e la squadra si ritrova bloccata nell’impervio territorio, attaccata da una gang di ribelli. Non dovranno fare i conti soltanto con i rivoltosi, ma anche con i re della savana, famelici leoni pronti a sferrare attacchi nel loro regno.

Il cast di attori

Grande protagonista del film nel ruolo di Samantha “Sam” O’Hara è l’attrice Megan Fox, celebre per i film Transformers e Jennifer’s Body. Nonostante la sua lunga carriera, quello in questo film è il primo ruolo da protagonista in un lungometraggio d’azione per l’attrice. Accanto a lei, nel ruolo di Joey Kasinski vi è l’attore Phillip Winchester, mentre Kenneth Fok è Bo Yinn. Sisanda Henna interpreta Pata, mentre ISabelle Bassett è Tessa. Brandon Auret interpreta Elijah Dekker, mentre Greg Kriek è Mike Barasa. Jessica Sutton è Asilia Wilson, obiettivo del gruppo, mentre Adam Deacon interpreta il malvagio Zalaam.

La storia vera dietro il film

Come riportato nei titoli di coda del film, “questa storia è una finzione“, non basata dunque su alcuna storia vera in particolare. Tuttavia, si aggiunge che “i fatti sono che nel 2019 c’erano più di 12.000 leoni nelle ‘fattorie’ in Sudafrica. Sebbene sia legale, per lo più vengono tenuti in condizioni spaventose prima di essere uccisi per le loro pelli, ossa e altre parti del corpo per rifornire i mercati della medicina tradizionale. I cuccioli vengono allevati e utilizzati per gli zoo fino a quando non sono troppo grandi per essere gestiti, prima di essere spediti al macello o utilizzati per la caccia ‘in scatola’. È una vergogna e deve essere fermata”.



Il finale del film: ecco come si conclude Rogue – Missione ad alto rischio

Nel corso del film, dopo essere rimasti bloccati in una fattoria abbandonata appartenuta a bracconieri, il gruppo guidato da Sam deve attendere l’alba del nuovo giorno prima di poter ricevere aiuto. Devono però riuscire a sopravvivere all’attacco di una leonessa, che viene però messa in fuga dall’arrivo dei terroristi. Durante la battaglia che segue, Sam e Pata riescono a uccidere la maggior parte dei combattenti. Asilia trova il coraggio di reagire e ne uccide uno, mentre Pata affronta il comandante in seconda di Zalaam, Masakh, l’uomo che ha giustiziato la sua famiglia.

Con l’aiuto di Sam, riesce a vendicarsi. Pata è però troppo ferito per continuare e viene ucciso dai terroristi. Zalaam cattura Tessa, ma Sam lo convince a barattare la sua vita con Asilia, attirandolo nel fienile dove la leonessa, tornata sul luogo, lo sta aspettando. Nel frattempo, Joey trova una coppia di cuccioli di leone in un altro edificio. La leonessa sbrana a morte Zalaam e poi si volta verso Sam, ma la risparmia dopo aver sentito i cuccioli miagolare all’esterno. Quando spunta l’alba, Sam, Joey e le due ragazze si dirigono verso l’elicottero che sta arrivando per prelevarli mentre i leoni si allontano verso la libertà.

Il trailer di Rogue – Missione ad alto rischio e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Rogue – Missione ad alto rischio grazie alla sua presenza su una delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nel catalogo di Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 2 luglio alle ore 21:20 sul canale Rai 4.

https://www.youtube.com/watch?v=LfBZ9skQDwI&pp=ygUqcm9ndWUgbWlzc2lvbmUgYWQgYWx0byByaXNjaGlvIHRyYWlsZXIgaXRh