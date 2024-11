Spellbound – L’incantesimo, la spiegazione del finale del film Netflix

Spellbound – L’incantesimo, il film d’animazione fantasy e d’avventura musicale in uscita su Netflix nel 2024, promette un’esperienza magica, grazie al regista di Shrek e ai creatori di Toy Story. La trama è in effetti molto affascinante, in quanto segue una principessa adolescente di nome Ellian, che deve affrontare un terribile pasticcio in quanto i suoi genitori sono stati magicamente trasformati in mostri. È il tocco moderno alla fiaba classica che rende Spellbound – L’incantesim unico e, insieme alla presentazione complessiva, è un film piuttosto divertente da guardare.

Di cosa parla il film d’animazione Spellbound – L’incantesimo?

Spellbound – L’incantesimo inizia con scene mozzafiato della Lumbria, la pittoresca terra in cui è ambientato il film, mentre una giovane ragazza vola nei cieli a cavallo del suo gatto alato. La ragazza, di nome Ellian, viene presto raggiunta da alcuni suoi amici, che sono entusiasti di trascorrere del tempo con lei, dato che negli ultimi tempi tali eventi sono diventati rari. Con grande sgomento, dal castello reale in lontananza vengono improvvisamente sparati dei razzi, segno che Ellian deve tornare immediatamente al castello. Ellian è in realtà la principessa di Lumbria, essendo l’unica figlia di re Solon e della regina Ellsmere, e si ritiene che abbia molte responsabilità sulle sue giovani spalle.

Anche se per il momento i bambini devono separarsi dalla loro amica, sono entusiasti di visitare il castello in serata, perché è il compleanno di Ellian. Di solito questa ricorrenza viene celebrata con una grande festa a casa sua a cui sono invitati tutti gli abitanti della Lumbria. Tuttavia, Ellian conferma che quest’anno non si terrà alcuna festa di questo tipo e che i festeggiamenti per il suo compleanno saranno limitati ai soli membri della sua famiglia, in modo piuttosto insolito.

Quando Ellian entra nel castello, il Ministro Nazara la informa che i suoi genitori vogliono incontrarla al più presto. Ma, dato che le guardie sembrano voler ficcare il naso nella conversazione, Nazara non si pronuncia e ben presto si scopre che un sorprendente segreto viene tenuto nascosto ai cittadini e persino alla maggior parte delle figure autorevoli di Lumbria. Circa un anno fa, gli amati Re e Regina del paese si erano recati nelle foreste al di là del regno, quando una tempesta oscura è apparsa dal nulla. Quando la tempesta finì, si scoprì che Re Solon e Regina Ellsmere erano stati maledetti, in quanto non erano più esseri umani ma si erano trasformati in veri e propri mostri. Ora, quasi un anno dopo, né Ellian né i consiglieri più vicini al trono hanno idea di cosa si possa fare per riportare la coppia reale al suo stato umano.

A causa della mancanza dei regnanti e dei loro consigli, è Ellian che si occupa della gestione del regno, aiutata dai due ministri più fidati, Bolinar e Nazara. A parte questi tre e un ristretto numero di collaboratori, nessuno a Lumbria è a conoscenza della trasformazione magica subita dai suoi governanti. Oltre all’intralcio che questo strano incidente ha causato nelle questioni ufficiali, ha anche reso Ellian estremamente triste, perché i suoi genitori non la riconoscono più e non riconoscono la sua presenza, e si limitano a correre in giro a mangiare e a giocare come qualsiasi altro animale. Da tempo il generale Cardona, capo dell’esercito della nazione, chiede di incontrare il re e la regina e, spinta dal suo dolore, Ellian cerca di risolvere il mistero della trasformazione dei suoi genitori e di farli tornare umani.

In che modo gli Oracoli guidano Ellian nella sua ricerca?

Nel corso dell’ultimo anno, Ellian si è resa conto che non esiste un modo normale per curare la malattia dei suoi genitori e deve quindi ricorrere ai poteri del soprannaturale. Due maghi estremamente potenti, conosciuti come gli Oracoli del Sole e della Luna, sono ritenuti i creatori di tutta la vita nel mondo, e così Ellian si rivolge a loro chiedendo aiuto. I maghi vivono nella Foresta Oscura delle Tenebre Eterne, un luogo così pericoloso e pieno di energia negativa che il suo stesso nome riporta due volte il termine “tenebre”. Poiché il luogo era ben al di là della sua portata, la principessa aveva inviato una lettera agli Oracoli, i quali, nella loro risposta, avevano dichiarato che si sarebbero presto recati al castello reale per controllare i suoi problemi. Ellian è molto entusiasta di questo sviluppo, perché spera che i suoi genitori si trasformino di nuovo in umani e le vogliano bene come prima.

I ministri, Bolinar e Nazara, si preparano al peggio e decidono che presto dovranno mentire ai sudditi sulla morte di Re Solon e della Regina Ellsmere in un incidente. Dopo alcune settimane di lutto, annunceranno Ellian come nuova regina di Lumbria, in modo da poter tornare ai loro consueti ruoli diplomatici invece di dover garantire che il popolo non scopra le trasformazioni magiche. Quando Ellian viene informata di questo piano, accetta anche lei, solo perché è entusiasta dell’arrivo degli Oracoli e confida che possano curare i suoi genitori. Tuttavia, quando i maghi arrivano a corte, si scatena il caos totale per i mostri. Solon ed Ellsmere li inseguono e li fanno scappare dal luogo. Ellian ha il cuore spezzato. Accetta il suo destino: ora dovrà assumersi ufficialmente le responsabilità del regno. Tuttavia, quella notte, dimentica di chiudere le porte delle stanze interne del castello.

Di conseguenza, Solone ed Ellsmere fuggono il mattino seguente, inseguendo le pecore e gli abitanti della Lumbria, creando un putiferio totale e facendo accorrere l’esercito per proteggere i cittadini. Il generale Cardona in persona arriva sul posto e supervisiona la cattura dei due mostri. Ellian deve rivelare a tutti che i mostri sono in realtà i suoi genitori e cerca di ottenere compassione per loro, ma i cittadini sono molto spaventati per le loro vite. Anche Cardona si rifiuta di liberare i mostri, affermando che, sebbene un tempo fossero l’amato re e l’amata regina del paese, ora sono una minaccia per gli abitanti del regno. Mentre le creature vengono tenute in gabbia per tutta la notte e Cardona decide di farle giustiziare il giorno dopo, Ellian si rivolge ancora una volta agli Oracoli. Questa volta, le dicono di usare la loro fob magica, che avevano lasciato al castello, e di portare i suoi mostruosi genitori nella loro casa nella Foresta Oscura del Buio Eterno.

Ellian segue l’esempio, insieme al suo roditore Flink, una simpatica creatura simile a un topo, e l’oggetto dà magicamente delle ruote alle gabbie di Solon ed Ellsmere, oltre a trasformare un tappeto in una carrozza per la principessa. Così, l’intera famiglia si dirige verso la casa degli Oracoli nella foresta, inseguita dal generale Cardona e dal suo esercito. Alla fine, quando raggiungono la casa degli Oracoli, i maghi dicono a Ellian che solo i suoi genitori possono salvarsi da questa situazione e che non si può fare nulla senza il loro desiderio di tornare umani. Solon ed Ellsmere torneranno ad essere normali solo se entreranno volontariamente nella Piscina di Luce in cima alla montagna più alta della regione. La principessa Ellian è naturalmente felicissima dopo aver appreso che esiste davvero un modo per salvare i suoi genitori.

Perché il Re e la Regina si sono trasformati in mostri?

Alla fine, durante il viaggio verso la pozza di luce, Ellian si trova in difficoltà a causa dell’oscurità incombente nella foresta e questa situazione di estrema emergenza commuove Solon a tal punto da fargli pronunciare la parola “ragazza”. Da questo momento in poi, Solon ed Ellsmere riacquistano lentamente la capacità di parlare, che viene completamente ripristinata quando raggiungono la cima della montagna. Tuttavia, la coppia non riesce a entrare nella Piscina della Luce per tornare alle loro forme umane perché l’acqua della piscina continua a ritirarsi ogni volta che si avvicinano. È allora che il re e la regina di Lumbria rivelano la vera ragione per cui si sono trasformati in mostri.

In Spellbound – L’incantesimo, la trasformazione degli esseri umani in mostri simboleggia le discussioni e i disaccordi nella loro vita personale, che li hanno trasformati in animali figurativi senza alcun senso di umanità. Nonostante il loro rapporto un tempo sano, l’amore e il rispetto reciproco tra Solon ed Ellsmere si erano completamente esauriti e non riuscivano più a tollerare la presenza dell’altro. La coppia continuava ad avere brutti scontri nel castello, e un litigio simile si verificò quando visitarono la Foresta Oscura delle Tenebre Eterne in quel fatidico giorno. La pericolosa foresta, dove concetti come l’oscurità all’interno del cuore e della mente assumono forme molto letterali, alla fine ha fatto sì che un incantesimo magico trasformasse la coppia in mostri.

In seguito a questa trasformazione, il re e la regina si comportarono come animali senza cervello, divorando tutto ciò che trovavano, distraendosi momentaneamente da giocattoli e altri oggetti stupidi o litigando tra loro senza alcun motivo. Non ricordavano nulla della figlia e non riconoscevano nemmeno la presenza di Ellian, tranne quando portava loro cibo o giocattoli. Pertanto, questa trasformazione è solo una rappresentazione visiva di come i genitori, troppo presi dai loro conflitti personali e dalle faide reciproche, spesso perdono il loro tocco umano e trascurano completamente i bisogni dei loro figli. Senza volerlo, chiudono gli occhi sull’effetto che la loro lotta ha sul figlio, portando quest’ultimo ad affrontare un’estrema solitudine, confusione e disperazione.

Sebbene Spellbound – L’incantesimo affronti il tema di come le differenze tra i genitori abbiano un impatto terribile sulla crescita mentale ed emotiva dei figli, non ricorre ad alcuna idea arcaica di unione forzata. Infatti, il motivo per cui Solon ed Ellsmere non riescono a entrare nella Piscina della Luce è perché non risolvono le loro differenze e non fanno qualcosa. Semplicemente non c’è alcuna possibilità di tornare insieme, e quindi prima mettono fine al loro matrimonio e si separano, meglio è per tutti, compreso il giovane Ellian. Per questo motivo, devono prima decidere di porre fine al loro matrimonio, per il bene di tutti, prima di potersi ritrasformare in umani.

Alla fine Ellian ha salvato la sua famiglia?

Quando Ellian scopre esattamente il motivo per cui i suoi genitori si sono trasformati in mostri e ascolta anche il loro desiderio di separarsi, non riesce più a mantenere il suo atteggiamento positivo e allegro. Una caratteristica di Ellian era che non aveva mai perso la speranza, né lasciato che la rabbia o la frustrazione si impossessassero della sua personalità, continuando invece a prendersi cura dei suoi genitori nonostante si fossero trasformati in mostri. Tuttavia, ora che le raccontano del fallimento del loro matrimonio e della loro decisione di porvi fine per il bene di loro stessi, Ellian si arrabbia e si amareggia moltissimo. Come ogni bambino in questa situazione, sente che i genitori la stanno deludendo e non si preoccupano di lei, e deve essere calmata e confortata dal loro amore prima di capire meglio le loro ragioni. Una volta che l’amore dei genitori guarisce Ellian, il suo amore guarisce a sua volta loro e spezza la maledizione che li aveva trasformati in mostri.

Nel finale di Spellbound – L’incantesimo, Ellian riesce a salvare la sua famiglia in modo eroico, anche se non può fare nulla per il matrimonio dei suoi genitori. Il film ci ricorda che è sempre meglio lasciare andare e rompere una relazione pesante che non funziona, invece di tenerla stretta e rendere la situazione ancora più amara. Così, Ellian ha ora due case nel regno di Lumbria, dato che i suoi genitori vivono in due castelli diversi, ed è ancora amata e curata dai suoi genitori come prima, quando stavano insieme. In definitiva, Spellbound – L’incantesimo si rivela un racconto fantastico su una bambina che affronta la separazione dei genitori e mette in evidenza come non sia necessariamente una situazione terribile se gli adulti sono onesti e sinceri riguardo ai loro sentimenti e alle loro responsabilità.