Il Gladiatore II: Pedro Pascal condivide alcune immagini dal set

Il Gladiatore II (qui la recensione) è al cinema dal 14 novembre e per gli attori coinvolti è dunque ora possibile condividere alcuni dietro le quinte dal set come anche foto e video di vario genere da loro scattate sui luoghi dove sono avvenute le riprese. Non si è dunque fatto attendere Pedro Pascal – interprete di Marco Acacio nel film – che tramite il proprio profilo Instagram ha condiviso alcune foto e video che lo ritraggono in compagnia di Paul Mescal e May Calamawy (il cui personaggio è stato di molto ridotto al montaggio).

L’attore offre però anche uno sguardo ad alcune imponenti ricostruzioni per il set, ai suoi allenamenti nel combattimento con la spada e a momenti di svago nei luoghi del Marocco dove si sono appunto svolte le riprese. Qui di seguito, ecco il post condiviso dall’attore, dove si può dunque ritrovare tutto ciò e avere uno sguardo inedito su determinati aspetti di Il Gladiatore II, ora al cinema.

Powered by

Tutto quello che sappiamo di Il Gladiatore II

Il sequel di Il Gladiatore, Il Gladiatore II è diretto ancora una volta da Ridley Scott, che ha anche diretto il film originale con Russell Crowe, uscito nel 2000. La sceneggiatura è stata scritta da David Scarpa, che ha già collaborato con Ridley Scott per Tutti i soldi del mondo (2017) e Napoleon (2023). Paul Mescal interpreta Lucio Vero, il figlio del personaggio di Connie Nielsen (interpretato da Spencer Treat Clark nel film originale), ne Il Gladiatore II.

La Nielsen riprenderà anche il ruolo di Lucilla. “Lucius è stato nelle terre selvagge per, vediamo, l’ultima volta l’abbiamo visto quando aveva 12 anni“, ha detto Ridley Scott in precedenza a Rotten Tomatoes a proposito del personaggio di Mescal. “Ora sono passati circa 12 o 15 anni. È stato nella natura selvaggia e ha perso i contatti con sua madre. Sua madre ha perso i contatti con lui, non sa dove sia. Pensa che possa essere morto“.

Il Gladiatore II è interpretato anche da Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, May Calamawy, Derek Jacobi, Lior Raz, Peter Mensah, Matt Lucas e Tim McInnerny. La produzione del film è iniziata nel giugno 2023, ma è stata sospesa circa un mese dopo a causa dello sciopero della Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Le riprese sono riprese nel dicembre 2024 e la produzione è terminata ufficialmente il 17 gennaio 2024.

CORRELATE: