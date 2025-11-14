The Flash: la spiegazione del finale del film con Ezra Miller

Dopo anni di problemi di sviluppo e ritardi, The Flash (qui la recensione) è infine arrivato al cinema, con un finale esplosivo. Barry Allen, interpretato da Ezra Miller, ha fatto il suo debutto tecnico in Suicide Squad attraverso un breve filmato della telecamera di sicurezza che riprendeva la cattura di Captain Boomerang, ed è apparso di nuovo brevemente in Batman v Superman, ma The Flash ha fatto la sua prima vera apparizione quando Batman lo ha reclutato in Justice League. Prima che l’universo DC intraprendendesse una nuova visione creativa grazie ai co-amministratori delegati della DC Studios James Gunn e Peter Safran, Flash ha infine avuto il suo film. E, come prevedibile, ha diversi cameo DC lungo il percorso.

I punti più discussi di The Flash non hanno nulla a che vedere con il suo finale in senso tradizionale. Il cameo finale oscura i tratti più generali, anche se conferma un reset del DCU, ma la scena post-credits confonde ulteriormente le cose. Il lavoro di effetti speciali è “instabile”, i cameo DC spaziano da quelli che suscitano nostalgia a quelli che attirano accuse di mancanza di rispetto. E mentre la storia di The Flash è forte, è anche molto complessa. Con più linee temporali, diverse versioni di personaggi diversi e trame di film precedenti dell’universo DC che si scontrano, può essere un po’ confuso consolidare la posizione di The Flash e dell’universo DC nel suo complesso quando scorrono i titoli di coda.

Cosa succede alla fine di The Flash

Flash adatta molto liberamente la storia della DC Comics Flashpoint e vede Barry Allen viaggiare indietro nel tempo per salvare sua madre, che è stata uccisa quando Barry era bambino. Anche se ci riesce, questo cambiamento provoca un effetto a catena nel tempo che crea una nuova linea temporale insostenibile. Dopo che Barry, il Barry del passato, Batman e Supergirl attaccano le forze di Zod, vengono alla fine sopraffatti dalla potenza dell’esercito kryptoniano. Batman e Supergirl muoiono entrambi, il che spinge i Barry a tornare indietro di qualche minuto e agire in modo diverso.

Anche se il destino originale dei loro alleati viene evitato, muoiono ancora una volta, in modo diverso, e diventa chiaro al Barry principale che la distruzione di questa Terra è un momento inevitabile nella linea temporale. L’inutilità di non riuscire a vincere costringe il Barry principale ad accettare che non può cambiare il passato e che deve lasciar andare sua madre. Il giovane Barry ha difficoltà ad accettarlo e continua a tornare indietro nel tempo. I due Barry discutono nella bolla della Speed Force sui pericoli e l’inutilità di correggere il passato quando appare il misterioso Dark Flash, che in precedenza aveva buttato Barry fuori dalla Speed Force.

L’identità del cattivo viene rivelata: si tratta di una versione più anziana e dai capelli grigi del giovane Barry, che ha trascorso tutta la vita cercando di correggere una linea temporale che mantenga in vita sua madre. Dark Flash cerca di pugnalare il Barry principale per impedirgli di salvare sua madre, ma il giovane Barry si mette davanti alla pugnalata, morendo. Poiché sono la stessa persona, questo significa che anche il vecchio Barry muore. Barry torna al passato per annullare i cambiamenti che hanno salvato la vita di sua madre.

Le aveva dato una lattina di pomodori che lei aveva dimenticato e aveva mandato il padre di Barry a comprare, lasciandola sola e destinata a morire. Con i pomodori rimossi, la madre di Flash è destinata a morire e Barry torna al suo presente. Lì, durante l’ultimo processo a suo padre, viene rivelato che Barry ha spostato i pomodori su uno scaffale più alto nel passato, facendo sì che suo padre guardasse verso una telecamera e fornendogli un alibi. Suo padre viene assolto dal reato.

Fuori, Barry chiama Bruce. Quando arriva in tribunale, è una persona completamente diversa dal Bruce che Barry conosce. Nonostante abbia ripristinato la morte di sua madre, spostare i pomodori per provare l’alibi di suo padre ha comunque alterato la linea temporale. Il film termina con Barry in uno stato di confusione riguardo alla linea temporale in cui si trova e a ciò che potrebbe accadere in seguito.

Un altro Batman

Quando Barry chiama Bruce alla fine del film, il Bruce Wayne che si presenta è la versione del personaggio interpretata da George Clooney nel famigerato Batman & Robin. È chiaro che Clooney è in realtà Bruce, poiché si arrabbia visibilmente quando Barry esclama comicamente che lui non è Batman. Le implicazioni di questo finale a sorpresa non sono ancora chiare, ma il co-CEO della DC Studios James Gunn ha confermato che Clooney non sarà Batman in The Brave And The Bold, per cui si può affermare che quello in cui si trova Barry non è l’universo del DCU.

Cosa è successo al Batman di Ben Affleck?

Il Bruce Wayne di Ben Affleck è presente all’inizio di The Flash e dà a Barry alcuni consigli difficili ma necessari sull’importanza di accettare il dolore e non rimanere bloccati nel passato. Tuttavia, una volta che Barry viaggia nel tempo, il Batman di Affleck non si vede più. Non viene mai confermato direttamente cosa gli succede, ma dato il finale del film, sembra che Bruce di Affleck sia probabilmente ancora nella sua linea temporale originale, mentre Barry è finito in un altro mondo alternativo.

Il multiverso DC è salvo

L’atto culminante di The Flash mostra diverse continuità/universi che si scontrano tra loro e subiscono danni significativi mentre Dark Flash cerca di impedire a Barry di resettare la linea temporale. Diversi universi, tra cui cameo di popolari franchise cinematografici DC come quelli con Superman di Christopher Reeve e Batman di Adam West, vengono mostrati con lacerazioni multiversali. Fortunatamente, ogni universo viene salvato e sembra tornare al suo stato precedente alla fine del film.

La spiegazione del colpo di scena di Dark Flash

All’inizio di The Flash, una figura misteriosa attacca Barry nella Speed Force e lo mette fuori combattimento nel momento sbagliato. Nel momento culminante del film, quella figura si rivela essere una versione futura dell’alternativo Barry del passato. Questo Barry più anziano ha trascorso tutta la sua vita cercando in ogni modo possibile di salvare la linea temporale in cui sua madre è viva, ma ha fallito per quelli che sembrano essere decenni. Ha riportato ferite significative sotto forma di schegge conficcate nel suo corpo a causa dei ripetuti combattimenti contro le forze di Zod, che gli hanno conferito una silhouette scura e appuntita.

Per impedire al Barry principale di annullare i suoi cambiamenti alla linea temporale e ripristinare la versione originale della storia, compresa la morte di sua madre, il malvagio Dark Flash cerca di uccidere Barry all’interno della Speed Force. Il Barry del passato si mette in mezzo ai due e viene pugnalato a morte. Poiché è la stessa persona di Dark Flash, solo più giovane, entrambi muoiono insieme e il Barry principale annulla i suoi cambiamenti alla linea temporale.

Cosa è successo agli altri multiversi DC?

Mentre il Barry principale, il giovane Barry e il Barry futuro (Dark Flash) si scontrano nella Speed Force, il multiverso inizia a lacerarsi e universi diversi entrano in collisione tra loro. Ogni universo è visualizzato come una sfera composta dal passato, dal presente e dal futuro di ogni realtà. Tuttavia, quando i due Barry della linea temporale alternativa muoiono, Flash riavvolge ancora una volta il tempo e ogni universo viene visto guarire e tornare alla sua posizione originale. Sembra che gli altri universi DC nel multiverso siano separati in modo sicuro dalla continuity dell’attuale DC Universe e rimangano intatti.

Cosa significa Flash per il nuovo universo DC

Sebbene Flash sia in fase di sviluppo da diversi anni, la sua uscita coincide con l’arrivo di James Gunn e Peter Safran come co-amministratori delegati della DC Studios. Data questa circostanza, non era chiaro in che misura Flash avrebbe contribuito a portare avanti la nuova visione della coppia per l’universo DC. Tuttavia, il film lascia molte domande senza risposta.

Non è infatti chiaro fino a che punto The Flash resetti l’universo DC. La fine del film dedicato a Barry Allen lo vede in un’altra nuova linea temporale, ma non sembra che sarà l’universo DC principale che vedremo d’ora in avanti, data la presenza di Bruce Wayne interpretato da George Clooney. L’interferenza di Barry nella linea temporale probabilmente avrà però un ruolo nel determinare perché presto ci saranno un nuovo Batman, Superman e altri, ma The Flash non risponde direttamente al come.

The Flash lascia inoltre le cose abbastanza ambigue da non chiarire se Ezra Miller sarà The Flash anche nei futuri progetti dell’universo DC. L’eroe è chiaramente ancora vivo, in buona salute e attivo, ma resta da vedere se la realtà in cui finisce il film sarà la stessa in cui saranno ambientati i film futuri. Non sembra che lo sia, anche se Barry potrebbe saltare di nuovo da un universo all’altro per unirsi al nuovo Superman, Batman e altri eroi DC.

Cosa significa davvero il finale di The Flash

Sebbene il finale di The Flash mostri che l’interferenza finale di Barry Allen con la linea temporale originale – spostare una telecamera in modo che suo padre possa essere dimostrato innocente del crimine per cui all’inizio del film si trova in prigione – funzioni, viene anche mostrato che ha comunque influenzato l’universo nel suo complesso. Questo dimostra che Bruce Wayne, interpretato da Ben Affleck, ha ragione nel suo discorso all’inizio del film, in cui dice di non voler cambiare nemmeno gli eventi tragici della sua vita, perché sono parte integrante di ciò che è sia come persona che come eroe.

L’ultima apparizione di Batman, interpretato da George Clooney al posto di Affleck, rafforza l’idea che anche piccoli cambiamenti nella linea temporale DC possono avere effetti drastici, rafforzando il punto cruciale del film. Il finale di The Flash assicura anche che qualsiasi futuro scherzo multiversale nella DCU possa avere una solida giustificazione per evitare di usare i poteri di Flash semplicemente per tornare indietro e sistemare le cose, poiché anche se il riavvio imminente cambia totalmente il supereroe, il film spiega comunque i problemi fondamentali di questo approccio, evitando che sembri un buco nella trama.

LEGGI ANCHE: