Film in TV stasera [13 novembre 2025]: la guida completa ai titoli da non perdere

La programmazione televisiva di questa sera offre una selezione estremamente ricca e diversificata, capace di soddisfare gli appassionati di cinema d’autore, blockbuster, azione, thriller, classici intramontabili e grandi commedie italiane. Dai canali Rai alle reti Mediaset, fino alle proposte tematiche come Rai Movie, Iris, Sky e Cine34, il panorama è particolarmente ampio e permette di passare da opere cult a recenti successi internazionali. Ecco la nostra panoramica completa sui film in TV stasera, con una selezione dei titoli più rilevanti e consigliati.

Dramma e tensione contemporanea: tra tennis, vendetta e storie d’amore distorte

Su Rai 2, alle 21:20 arriva Challengers, il film di Luca Guadagnino che intreccia sport, sensualità e rivalità sentimentali in un triangolo emotivo guidato da Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor. Una storia in cui il tennis diventa allegoria del desiderio, della competizione e della fragilità personale.

Spostandoci su Rai 4 (21:20), Silent Night – Il silenzio della vendetta propone un revenge movie puro, diretto da John Woo, che racconta una spirale di dolore e ritorsione senza dialoghi, tutta costruita sulla fisicità dell’azione e sulla forza visiva dell’immagine.

A seguire, alle 23:05, Lady Bloodfight offre un’avventura marziale con combattimenti serrati e un’impronta fortemente action.

Su Cielo, alle 21:15, torna uno dei film più discussi degli ultimi anni: The Lobster di Yorgos Lanthimos, una distopia surreale e provocatoria in cui l’amore diventa una questione di sopravvivenza. Perfetto per chi cerca un cinema più autoriale e disturbante.

Azione e franchise iconici: Ethan Hunt, Dracula e Captain Phillips

Gli amanti dell’azione classica troveranno diverse proposte interessanti. Su Canale 20 si parte alle 21:10 con Mission: Impossible 2, secondo capitolo della saga con Tom Cruise: adrenalina anni Duemila, stile di John Woo e un’iconografia divenuta cult. Alle 23:45, sempre su Canale 20, arriva Dracula Untold, reinterpretazione dark della leggenda di Vlad l’Impalatore con Luke Evans.

Su La7 Cinema (21:15), Captain Phillips – Attacco in mare aperto racconta la vera storia del sequestro della nave Maersk Alabama, con un Tom Hanks magistrale. Segue alle 23:45 Allarme rosso, thriller militare con Gene Hackman e Denzel Washington che mette in scena conflitti di potere e tensioni nucleari.

Classici, cinema d’autore e Western cult

Su Iris, alle 21:15, va in onda Il texano dagli occhi di ghiaccio, uno dei grandi western interpretati e diretti da Clint Eastwood, un viaggio nell’America segnata dalla guerra civile e dalla vendetta.

Rai Movie propone un doppio appuntamento vintage: I ponti di Toko Ri (21:10), dramma bellico ambientato durante la Guerra di Corea, seguito da Quelli della San Pablo (23:00), imponente ricostruzione storica ambientata nella Cina di inizio Novecento.

Su Tv2000 (21:10) arriva Fratello dove sei?, la commedia musicale dei fratelli Coen ispirata all’Odissea, con un irresistibile George Clooney.

Cinema fantastico e cult assoluti: da La Bussola d’Oro ai Blues Brothers

La serata offre anche diversi titoli iconici del cinema fantastico e della commedia cult.

Su Twenty Seven troviamo alle 21:15 La bussola d’oro, adattamento del romanzo di Philip Pullman, seguito alle 23:10 da The Blues Brothers, una delle commedie musicali più amate della storia.

Su Sky Cinema Family, dalle 21:00, doppietta imperdibile con Ritorno al futuro – pietra miliare della fantascienza avventurosa – e La famiglia Addams (23:00), cult gotico e ironico che continua a conquistare generazioni.

Horror e tensione psicologica: The Witch, Devil e Gravity

Il lato più oscuro della programmazione arriva su Italia 2 con The Witch (21:15), capolavoro horror di Robert Eggers che reinventa il mito della stregoneria nel New England del Seicento.

A seguire, alle 23:15, Devil, thriller soprannaturale ambientato in un ascensore, scritto e prodotto da M. Night Shyamalan.

Chi cerca un cinema spettacolare e claustrofobico può sintonizzarsi su Sky Cinema Cult, con Anora alle 21:15 e il capolavoro spaziale Gravity alle 23:35, premio Oscar per la regia di Alfonso Cuarón.

Biografie, epica e cinema italiano: Sergio Leone, Il traditore e Fantozzi

Gli appassionati di cinema italiano e biografico non resteranno delusi. Su Sky Arte (21:15) va in onda Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America, documentario prezioso che ripercorre la carriera del maestro del western all’italiana con testimonianze di Spielberg, Scorsese e Tarantino.

Su Sky Cinema Collection la serata scorre tra Gangster Squad (21:15) e Il traditore (23:15), il film di Marco Bellocchio su Tommaso Buscetta con uno straordinario Pierfrancesco Favino.

Su Cine34, doppio appuntamento con la commedia italiana: Il secondo tragico Fantozzi (21:00) e Sogni mostruosamente proibiti (23:10), due titoli cult che rappresentano una parte fondamentale dell’immaginario comico nazionale.

Per gli amanti del romanticismo e della danza

Infine, su Sky Cinema Romance, Ti va di ballare? (21:00) con Antonio Banderas racconta l’incontro tra danza e riscatto sociale, mentre Chocolat (23:00) offre una storia raffinata e sensuale ambientata in una cittadina francese che scopre il gusto della libertà.

Una serata ricchissima per tutti i gusti

Dalle commedie ai drammi, dall’horror al grande cinema d’autore, passando per kolossal, musical e classici senza tempo: la programmazione di stasera permette di viaggiare attraverso decenni e generi. Che tu abbia voglia di un cult intramontabile, di un thriller adrenalinico o di una storia d’amore fuori dagli schemi, la serata televisiva offre almeno un titolo imperdibile.