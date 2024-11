The Help: la storia vera dietro al film con Emma Stone

Uno dei racconti più importanti, dolorosi e sempre attuali che gli Stati Uniti propongono è quello dei movimenti per i diritti civili della comunità di afroamericani. Questi hanno avuto negli anni Sessanta il loro apice, sotto la guida di Martin Luther King. In numerose occasioni, nei decenni successivi il cinema ha rielaborato quelle vicende, riflettendovi su in film come Selma – La strada per la libertà e Malcolm X. Un’altra brillante opera che assume questo punto di vista è il film del 2011 The Help (qui la recensione), diretto da Tate Taylor, regista anche dei film La ragazza del treno e Get on Up – La storia di James Brown.

Quello di The Help, sceneggiato dallo stesso Taylor, è un film che adatta per il grande schermo l’omonimo romanzo del 2009 di Kathryn Stockett. Questo era divenuto un best seller al momento della sua uscita, presentando molteplici punti di vista che permettessero di identificarsi con le problematiche di ogni personaggio presente. Dato il grande successo del libro, questo venne rapidamente opzionato e concretizzato in lungometraggio, affermatosi poi come un grande successo. A fronte di un budget di 25 milioni di dollari, The Help è infatti arrivato ad incassarne oltre 200 in tutto il mondo.

Il film è poi stato uno dei grandi protagonisti della stagione dei premi, arrivando a guadagnare anche quattro nomination al premio Oscar, tra cui quella per il Miglior film. Naturalmente, dietro la storia proposta ci sono alcuni riferimenti a certe realtà e dinamiche del passato, che in questo articolo approfondiamo. Continuando nella lettura si potranno infatti scoprire ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera a cui si ispira il libro. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di The Help

Protagonista del film è Eugenia Phelan, per gli amici Skeeter. La giovane ragazza si è appena diplomata all’Università del Mississippi e il suo sogno è diventare una scrittrice. Trova così lavoro in un giornale locale e comincia a scrivere per la rubrica di consigli domestici. Per poter essere più precisa nelle sue descrizioni, però, avverte il bisogno di confrontarsi con chi quel mestiere lo svolge per davvero. Si rivolge dunque ad Aibileen Clark, cameriera di colore della sua migliore amica. Si troverà così ad entrare in contatto con un mondo dove il razzismo e la divisione di classe dilagano incontrollati.

Il cast di attori

Nel ruolo di Eugenia “Skeeter” Phelan vi è l’attrice Emma Stone, qui in uno dei suoi primi ruoli da protagonista dopo Easy Girl e Crazy, Stupid, Love. Per prepararsi al ruolo dell’aspirante giornalista, la Stone ha studiato il movimento per i diritti civili attraverso la letteratura e il cinema. Altra grande protagonista del film è Viola Davis, qui nei panni di Aibileen Clark. L’attrice, poi candidata all’Oscar per la sua interpretazione, si è profondamente ispirata a donne come sua madre e sua nonna, le quali hanno vissuto sulla loro pelle quegli anni complicati. In seguito, tuttavia, la Davis si è dichiarata piuttosto delusa dal film, che a suo dire manca di dare vera voce alle domestiche di colore.

Grande rivelazione del film è poi l’attrice Octavia Spencer, che per il suo ruolo della domestica Minny Jackson ha vinto l’Oscar come Miglior attrice non protagonista. La candidata all’Oscar Jessica Chastain è invece Celia Foote, l’unico personaggio oltre a Skeeter privo di ideologie razziste. Per interpretare tale ruolo, l’attrice si è non solo tinta di biondo, ma ha anche acquisito diverso peso mangiando molto gelato di soia. Si ritrovano poi anche le attrici Bryce Dallas Howard nei panni della perfida Hilly Holbrook e la premio Oscar Allison Janney in quelli di Charlotte Phelan.

Il film è tratto da una storia vera?

La storia di The Help si muove tra il reale e il fittizio. Come nel caso del romanzo della Stockett, la storia nel suo complesso è una storia di fantasia. Il racconto non è ispirato alla storia vera di una scrittrice degli anni Sessanta che pubblica un libro contenente molteplici storie di vita di cameriere nere. Sebbene questa narrazione sia fittizia, un personaggio del libro – e, di conseguenza, del film – è tuttavia ispirato a una persona reale. La Stockett sostiene che The Help sia una storia inventata, ma nel 2011 è stata citata in giudizio da una cameriera nera di nome Ablene Cooper, secondo la quale la sua vita sarebbe stata l’ispirazione per la storia di Aibileen Clark.

Ablene era la domestica del fratello della Stockett e una volta ha fatto da babysitter a sua figlia. Ha fatto causa alla Stockett per l’appropriazione non autorizzata del suo nome e della sua immagine. Oltre a condividere un nome simile, la storia di Aibileen rispecchia quella di Ablene, poiché suo figlio morì poco prima della nascita del primo figlio della Stockett. Parlando con il Daily Mail all’epoca della causa, Cooper ha dichiarato: “Kathryn ha sbagliato a scrivere il mio nome, ma nel libro e nel film lo pronunciano esattamente allo stesso modo”.

La donna ha poi aggiunto: “Mi sono presentata a Kathryn quando l’ho incontrata per la prima volta a casa di suo fratello in questo modo: “Aib-e-leen”. Kathryn fa in modo che Aibileen insegni alla bambina dei bianchi a chiamarla “Aib-ee”. È così che ho insegnato alla nipote e al nipote di Kathryn a chiamarmi, perché non riuscivano a gestire Abilene”. Un problema più grande per Cooper, tuttavia, è stato il fatto che l’Aibileen di The Help soffre di una tragica perdita che sembra essere stata presa dalla sua stessa vita.

“Ho pianto e pianto dopo aver letto le prime pagine. Nel libro, Aibileen ha accettato il lavoro cinque mesi dopo che suo figlio è rimasto ucciso in un incidente. Mio figlio, Willie, aveva la leucemia ed è morto a 18 anni, nel luglio 1998, tre mesi prima che io andassi a lavorare per gli Stockett. Ho sentito di nuovo le emozioni nel mio cuore. Kathryn ha copiato parti della mia vita e le ha usate senza nemmeno chiedermelo”. Nonostante le affermazioni sulle somiglianze tra la vita di Ablene Cooper e la storia di Aibileen Clark, il tentativo di Ablene di fare causa alla Stockett non ha avuto successo.

Ha fatto causa alla Stockett per 75.000 dollari, ma il caso è stato archiviato alla fine del 2011 per prescrizione di un anno. Il risultato è stato che Ablene era in possesso del libro The Help da più di un anno prima che venisse intentata la causa contro la Stockett. Finora non ci sono prove legali che la storia di Aibileen in The Help sia basata sulla vita reale, ma le somiglianze sono difficili da ignorare, anche se la storia complessiva del libro e del film sono opere di fantasia.

