The Judge: prima di Oppenheimer, il miglior ruolo non Marvel di Robert Downey Jr.

Nel 2023, Robert Downey Jr. si è unito al cast di Oppenheimer di Christopher Nolan, interpretando il ruolo del membro dell’AEC Lewis Strauss. Il film nel suo complesso è stato accolto con entusiasmo dalla critica e ha portato l’attore a una vittoria all’Oscar attesa da tempo. Il film è stato sicuramente un punto culminante nella carriera dell’attore. Ora, un titolo di Downey del 2014 sta scalando le classifiche di Netflix e segna il precedente miglior ruolo non MCU della star.

Di cosa parla The Judge con Robert Downey Jr.

Il dramma legale vede la star interpretare un avvocato

Diretto da David Dobkin, The Judge del 2014 vede Robert Downey Jr. interpretare Hank Palmer, un brillante avvocato di Chicago che affronta il suo caso più personale fino ad oggi. Al ritorno nella casa della sua infanzia, Hank scopre che suo padre, Joseph (Robert Duvall), è sospettato di aver ucciso un uomo. Di conseguenza, Hank si propone di dimostrare l’innocenza di suo padre, il che, inaspettatamente, avvicina i due. Il cast di The Judge include anche Vincent D’Onofrio, Billy Bob Thorton, Vera Farmiga e Jeremy Strong in ruoli secondari.

Nel complesso, The Judge non è stato un grande successo. Il film ha incassato solo 84 milioni di dollari con un budget di 50 milioni di dollari (tramite Box Office Mojo) e non è riuscito a convincere la critica. Infatti, attualmente ha un punteggio Rotten Tomatoes del 49%, con gran parte delle critiche incentrate sulla trama prevedibile del film e sullo stile eccessivamente sentimentale. Tuttavia, le performance del cast, in particolare Downey e Duvall, sono state accolte con elogi universali. Nel complesso, The Judge è una grande vetrina del talento di Downey, se non altro.

Perché The Judge è uno dei migliori ruoli non-Marvel di Robert Downey Jr.

La star è più di un semplice interprete con una sola sfumatura

Dal 2008 al 2019, la carriera di Robert Downey Jr. è stata quasi interamente assorbita da Iron Man e dal suo ruolo nell’MCU. Ha, tuttavia, recitato in una manciata di progetti al di fuori del franchise dei supereroi. Per cominciare, ha interpretato Sherlock Homes in due film diretti da Guy Ritchie ed è apparso al fianco di Zach Galifianakis nella commedia del 2010 Parto col Folle. Mentre molti dei film non-Marvel di Downey si sono rivelati popolari, pochissimi di essi hanno fornito all’attore molta sostanza. The Judge, quindi, si distingue tra i film di questo periodo per questo motivo.

Prima di diventare Iron Man, Downey si è fatto un nome come attore serio, per lo più in film a medio budget e film da Oscar. La star ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar per il ruolo di Charlie Chaplin nel film biografico del 1992 Chaplin, quando aveva solo 27 anni. Dopo essere entrato nell’MCU, la carriera di Downey è stata dominata da blockbuster ad alto budget e commedie di ampio respiro. In quanto tale, The Judge, attraverso la sua attenzione sulle complessità delle relazioni padre/figlio e sulle insidie ​​del sistema legale, ha offerto a Downey qualcosa di più sostanzioso in cui affondare i denti.

Perché The Judge è così popolare su Netflix 10 anni dopo la sua uscita originale

Il film sta ricevendo più attenzione ora rispetto a quando è uscito al cinema per la prima volta

The Judge è riuscito a rivendicare un posto nella Top 10 globale di Netflix nonostante sia vecchio di dieci anni. Come sempre con questo genere di film, il motivo della popolarità improvvisa di The Judge è difficile da dire. La spiegazione più probabile è che, dopo Oppenheimer, il pubblico è stato desideroso di vedere Downey in ruoli più seri. Per molto tempo, molti spettatori avrebbero conosciuto Downey solo come Iron Man, ma è possibile che, dopo aver visto la performance dell’attore che ha vinto l’Oscar come Strauss, i loro occhi si siano aperti a nuove possibilità.

A questo proposito, The Judge sembra essere arrivato su Netflix al momento giusto. Vale anche la pena notare che, mentre The Judge non è stato recensito favorevolmente dalla critica, il pubblico è stato molto più entusiasta. In effetti, il punteggio del pubblico del film su Rotten Tomatoes è attualmente al 72%, un grande passo avanti rispetto al punteggio della critica del 49%. Che sia la natura del film incentrata sulla famiglia, la sua produzione elegante o semplicemente il coinvolgimento di Downey, c’è qualcosa in The Judge che attrae il pubblico a un decennio dalla sua prima uscita sugli schermi, rendendolo il suo miglior film non MCU prima di Oppenheimer.