The Judge si serve dello stesso trucco vecchio di 15 anni di Robert Downey Jr.

Nonostante appartengano a generi diversi e abbiano storie completamente diverse, The Judge si serve di un trucco di Robert Downey Jr. che l’attore ha usato in un franchise uscito 15 anni fa. Robert Downey Jr. ha esplorato una varietà di generi nella sua carriera di attore e nel 2014 ha recitato nel dramma legale The Judge (qui la recensione).

Diretto da David Dobkin, The Judge ha come protagonista Robert Downey Jr. nel ruolo di Hank Palmer, un avvocato di successo che vive a Chicago. Quando sua madre muore, Hank torna nella sua città natale e si riunisce ai suoi fratelli e al suo padre separato, Joseph Palmer (Robert Duvall). Joseph Palmer è il giudice del tribunale penale di Carlinville e, in quanto tale, è una figura rispettata nella comunità, ma il rapporto complesso e teso di Hank con lui crea presto attriti in famiglia. Mentre Hank sta per tornare a casa, è costretto a tornare a Carlinville perché suo padre è sospettato di un incidente mortale e omissione di soccorso e quindi decide di rappresentare suo padre in tribunale. The Judge si concentra sulle relazioni personali di Hank, ma ha alcuni momenti più leggeri nel mezzo del dramma, incluso uno in cui Downey Jr. ripete un trucco di uno dei suoi migliori personaggi.

In The Judge, Hank sfrutta il trucco di deduzione di Sherlock Holmes

Hank si è giocato una mossa alla “Sherlock Holmes” con alcuni ragazzi ubriachi

Nel 2009, Robert Downey Jr. ha recitato in Sherlock Holmes di Guy Ritchie nel ruolo del Grande Detective, insieme a Jude Law nel ruolo del Dr. John Watson. Downey Jr. ha incarnato perfettamente la personalità acuta e schietta del famoso detective, insieme alle sue eccentricità uniche e alla sua difficoltà a relazionarsi con la maggior parte delle persone. Tuttavia, la caratteristica più distintiva del grande Sherlock Holmes sono le sue capacità di deduzione. Holmes è in grado di “leggere” una persona semplicemente guardandola, il che è molto utile nei suoi casi, e sebbene Hank Palmer non sia un detective, usa lo stesso trucco in The Judge.

Dopo il funerale della madre, Hank e i suoi fratelli, Glen (Vincent D’Onofrio) e Dale (Jeremy Strong), vanno in un bar locale, dove ricordano i loro anni giovanili e il loro rapporto con il padre. Quando un uomo al bar inizia a insultare Dale e il padre, Glen si alza per difendere la sua famiglia, ma Hank li ferma chiedendo chi è in libertà vigilata. Hank inizia quindi a “leggere” l’uomo e i suoi compagni, deducendo correttamente che sono accusati di guida in stato di ebbrezza, possesso di sostanze illegali e violenza domestica. Gli uomini se ne vanno, ma Hank fa lo stesso trucco con Carla (Leighton Meester), la barista.

In che modo Hank Palmer si confronta con Sherlock Holmes

Hank e Sherlock hanno alcune somiglianze

Hank e Sherlock Holmes avevano lavori diversi ma in qualche modo correlati e, sebbene sembrino diversi in termini di personalità, in realtà hanno alcune somiglianze (probabilmente dovute al fatto di essere interpretati dallo stesso attore). Sia Hank che Sherlock sono molto diretti e onesti e spesso mancano di sensibilità, il che porta a tensioni e conflitti con gli altri. Hank e Sherlock possono anche essere molto egoisti e egocentrici, ma Hank è molto più propenso a notarlo e a cambiare. Entrambi sono molto sicuri di sé e conoscono il valore delle proprie capacità, il che li porta a non tollerare di essere trattati come meno di quanto meriterebbero.

Tuttavia, Hank ha una base familiare molto più solida di Sherlock, nonostante i loro numerosi conflitti e incomprensioni, il che lo rende meno freddo e privo di emozioni di Holmes. Hank fa il “trucco della deduzione” solo in quella scena al bar, e in tribunale fa solo il suo lavoro di avvocato, mentre Holmes mostra le sue capacità a ogni occasione. Non si sa se Hank e il suo momento di “deduzione” in The Judge fossero un cenno a Sherlock Holmes o no, ma è un collegamento divertente trai due personaggi.