The Last Witch Hunter 2: tutto quello che sappiamo sul sequel

Con tutta l’incertezza che circonda il sequel de The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe, è comprensibile che molti si siano chiesti se The Last Witch Hunter 2 si farà. L’originale era un’avventura fantasy divertente ma dimenticabile, che ha sofferto di recensioni negative, il che mette in discussione il potenziale di Vin Diesel di tornare per un altro film. Dato il lungo successo dell’attore con la serie Fast & Furious, è difficile immaginare un momento in cui fosse riluttante a realizzare dei sequel. Ha rifiutato sia 2 Fast 2 Furious che xXx 2 – The Next Level per lavorare ad altri progetti, anche se è stato il suo ritorno in Fast & Furious – Solo parti originali del 2009 a dare un nuovo impulso alla sua carriera.

Da allora Diesel ha recitato in tutti i Fast & Furious, ma è tornato anche per Riddick e xXx: Il ritorno di Xander Cage del 2017, come parte della sua carriera di protagonista di grandi blockbuster. The Last Witch Hunter doveva essere un’altra potenziale serie di film per la star dell’azione, in cui interpreta un cacciatore immortale che dà la caccia alle streghe nella New York dei giorni nostri. Tuttavia, il film ha avuto risultati tiepidi al botteghino, mettendo in dubbio il sequel. Vin Diesel ha però dimostrato di essere tenace nei confronti dei progetti che ama, quindi The Last Witch Hunter 2 potrebbe ancora essere realizzato.

Le notizie più recenti su The Last Witch Hunter 2

Dopo quasi dieci anni dal debutto del primo film, l’ultima notizia è che Vin Diesel ha parlato in modo più concreto dello sviluppo di The Last Witch Hunter 2 2. In un post nostalgico sulla sua pagina ufficiale di Instagram, la star del cinema d’azione ha pubblicato una foto di Kaulder e ha anche incluso una citazione criptica che suggerisce l’arrivo di altri film. “Non vedo l’ora di vedere dove andrà a finire l’immortale”, ha scritto Diesel, lasciando intendere che si sta lavorando al tanto atteso The Last Witch Hunter 2.

The Last Witch Hunter 2 è confermato come in fase di sviluppo, ma potrebbe ancora non concretizzarsi

Da quando il film è stato presentato nel 2015, Vin Diesel è stato il più grande sostenitore del suo sequel, e il suo ultimo post riguardante The Last Witch Hunter 2 sembra confermare che il film è in fase di sviluppo. Sebbene questa sia una notizia entusiasmante, non significa necessariamente che il film vedrà mai la luce. Accade con estrema frequenza che vengano sviluppati progetti cinematografici e televisivi che non vengono però mai realizzati e anche questo sequel ha molti punti a sfavore. Sebbene Diesel sia un vero e proprio campione d’incassi, raramente vengono realizzati sequel di film che hanno fatto fiasco sia a livello critico che commerciale.

Il cast di attori: chi potrebbe tornare per il sequel?

Il film d’azione fantasy del 2015 si è concluso con una nota positiva e la maggior parte del cast principale potrebbe tornare se il sequel dovesse essere realizzato. Considerando il suo tifo per The Last Witch Hunter 2, il ritorno di Vin Diesel nei panni di Kaulder è quasi una certezza. L’unico modo in cui un sequel potrebbe concretizzarsi e avere successo sarebbe la presenza Diesel, considerando anche che la sua interpretazione dell’omonimo cacciatore di streghe è stata una delle uniche cose che hanno salvato il primo film.

Tuttavia, altri membri del cast sono meno sicuri e non hanno rivelato molto riguardo ai loro pensieri sul film sfortunato. Il Dolan 36° di Michael Caine e la Chloe di Rose Leslie hanno accettato di fare squadra con Kaulder alla fine del film e la banda potrebbe riunirsi, ma sembra molto improbabile dato che Caine si è ora ufficialmente ritirato dalla recitazione. Allo stesso modo, si è detto che la Regina delle Streghe di Julie Engelbrecht è ancora viva, per cui potrebbe facilmente tornare per il sequel.

Quale potrebbe essere la trama di The Last Witch Hunter 2?

The Last Witch Hunter 2 potrebbe continuare a seguire la saga di Kaulder, espandendo al contempo l’universo narrativo con l’introduzione di ulteriori personaggi e retroscena. La domanda più importante che dovrebbe trovare risposta dal film originale è se Kaulder riuscirà finalmente a uccidere la Regina delle Streghe. Se ciò dovesse accadere, egli potrebbe finalmente vendicarsi della maledizione che lei ha lanciato su di lui, costringendolo a subire il dolore continuo per la perdita di sua moglie e di sua figlia.

A sua volta, Kaulder rinuncerebbe anche alla sua immortalità, dal momento che il primo film prevedeva che Kaulder sarebbe morto se il cuore della Regina avesse smesso di battere. Il sequel dovrebbe quindi stabilire se la vita di Kaulder possa essere separata dal destino del cuore della Regina delle Streghe, di cui si era sentito parlare l’ultima volta come parte della scorta di armi di Kaulder nel suo appartamento alla fine del film originale. Magari, per lui, potrebbe a quel punto esserci una vita da comune mortale, libero dai demoni del passato.