Theo James: 10 cose che forse non sai sull’attore

Theo James si è distinto come interprete dalle spiccate capacità di scegliere i progetti per sé più giusti. Si è così mosso tra grandi blockbuster e film indipendenti, passando anche con successo attraverso la serialità. Volto ben riconoscibile della sua generazione, James è tutt’oggi un attore capace di dar vita con ogni sua interpretazione a personaggi ben approfonditi e curati, che rimangono pertanto memorabili nella mente dello spettatore.

I film e i programmi TV di Theo James

1. Ha preso parte a noti film. James debutta al cinema nel 2010 recitando in Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, per poi recitare in Finalmente maggiorenni (2011) e nell’horror Underworld – Il risveglio (2012). Recita poi in The Domino Effect (2012) e nel primo film della serie Divergent (2014), tornando poi anche per i sequel The Divergent Series: Insurgent (2015) e The Divergent Series: Allegiant (2016), recitando accanto a Shailene Woodley. Recita poi in Franny (2015), Crazy Dirty Cops (2016), Il segreto (2016)e di nuovo in Underworld: Blood Wars (2016). Nel 2018 recita in quattro film: Zoe, London Fields, Giochi di potere e La fine. Recita poi in L’arte della truffa (2019), Archive (2020), Mr. Malcolm’s List – La lista del signor Malcolm (2022) e Dual – Il clone (2022). Torna al cinema nel 2025 come protagonista di The Monkey.

I film su Netflix di Theo James

Dell’attore su Netflix si può ritrovare il film La fine, la serie The Gentleman, ma anche la serie The Witcher e il film d’animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf, dove dà voce a Vesemir. La voce dell’attore si può ascoltare anche nelle serie Dark Crystal – La resistenza e Castelvania, dove interpreta rispettivamente Rek’yr e Hector.

2. Ha recitato in celebri serie. James recita per la prima volta sul piccolo schermo nel 2010, prendendo parte ad un paio di episodi di A Passionate Woman. In seeguito recita in alcuni episodi di serie quali Downton Abbey (2010), I fantasmi di Bedlam (2011), Case Sensitive (2012), Room at the Top (2012), Golden Boy (2013) e Sanditon (2019). Nel 2022 recita in Un amore senza tempo, e nello stesso anno interpreta Cameron Sullivan nella seconda stagione di The White Lotus. Nel 2024 è invece protagonista della serie The Gentlemen.

3. È anche doppiatore. Oltre a recitare davanti la macchina da presa, James ha lavorato anche come doppiatore, in particolare per le serie TV Castelvania (2018-2021) e Dark Crystal – La resistenza (2019) e The Witcher (2019), ma anche per il film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf (2021). Nel 2024 dà invece voce a Bastion e alle Sentinelle nella serie animata X-Men ’97, disponibile su Disney+.

Theo James ha recitato nella saga di Divergent

4. Ha eseguito tutti i suoi stunt. Theo James ha accettato di interpretare il personaggio di Quattro nella saga di Divergent a condizione che gli venisse permesso di girare da sé anche le scene più complesse, senza ricorrere a controfigure. Il coordinatore degli stunt dei film ha poi confermato che ha svolto tutti i combattimenti previsti per il suo personaggio senza ricorrere a controfigure. Attività per la quale James si è ovviamente dovuto preparare fisicamente.

5. All’inizio era titubante all’idea di recitare in una saga young adult. Parlando di Divergent, James ha ammesso a GQ che all’inizio ha avuto delle riserve nel tuffarsi in una serie di film tratti da popolari romanzi di genere young adult, ma ha poi ammesso: “Probabilmente ho sbagliato a leggerli aspettandomi, tipo, Sartre o qualcosa del genere, quando invece avrei dovuto prenderli come Harry Potter e Il Signore degli Anelli”. Alla fine, dunque, l’attore si è poi unito alla saga, che lo ha poi reso celebre.



Theo James mostra il fisico in The White Lotus

6. Il suo nudo è diventato virale. Nella seconda stagione di The White Lotus James interrpeta Cameron Sullivan, il quale ad un certo punto è protagonista di un nudo integrale. Sebbene tale momento permetta di osservare l’intero fisico dell’attore, un dettaglio ha naturalmente catturato l’attenzione, ma James ha in seguito affermato di “aver indossato un pene prostetico di dimensioni extralarge” per la scena. L’attore ha però anche spiegato che “questa scena non è sul pene, ma parla dei giochi di potere durante il sesso“.

Theo James ha recitato nella pubblicità per Range Rover

7. È il volto della campagna pubblicitaria della nota marca d’auto. Nel 2024 James compare sul piccolo schermo come protagonista dello spot pubblicitario Range Rover Sport – Velocity Blue. Come si legge sul sito di Range Rover: “La nuova collaborazione tra Range Rover Sport e l’attore Theo James incarna perfettamente il lusso dinamico per cui il marchio è noto. Come modello più atletico della gamma Range Rover, la Range Rover Sport mostra le sue capacità in una campagna che cattura scene emozionanti di James alla guida su terreni impegnativi, tra cui la scalata di gradini di pietra e la navigazione su un’enorme scacchiera”.

Theo James, la moglie e i figli

8. È sposato e ha due figli. James è impegnato dal 2009 in una relazione con l’attrice irlandese Ruth Kearney, conosciuta principalmente per il ruolo di Jess Parker nella serie Primeval e per il ruolo di London nella serie televisiva Flaked. I due si sono conosciuti alla Bristol Old Vic Theatre School, portando poi avanti la loro relazione ben oltre l’accademia. Si sono poi sposati a Londra il 25 Agosto 2018 e hanno in seguito avuto ha due figli, una figlia nata nel 2021 e un figlio nato nel 2023, di cui non hanno divulgato i nomi.

Theo James non è su Instagram

9. Non possiede un profilo sul social network. L’attore ha in più occasioni dichiarato di non essere una grande fan dei social network, dove troppo spesso la vita privata si mescola con quella pubblica. Proprio per perseguire il desiderio di non condividere troppo di sé, ha deciso di non possedere alcun account ufficiale sul social Instagram né su altri social. Si possono tuttavia ritrovare alcune fan page grazie alle quali sarà possibile rimanere aggiornati sui suoi progetti.



L’età e l’altezza di Theo James

10. Theo James è nato il 16 dicembre 1984 a Oxford, Regno Unito. L’attore è alto complessivamente 1,83 metri.

Fonti: IMDb, Land Rover