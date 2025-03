Darren Aronofsky in trattative per dirigere Cujo di Netflix

L’acclamato regista Darren Aronofsky sarebbe in trattative per dirigere “Cujo“, nuovo adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King per Netflix, incentrato su un San Bernardo assetato di sangue. Stando a quanto riportato da Variety, secondo fonti che conoscono il progetto, il film sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo e Aronofsky non ha ancora avuto un incontro creativo con Netflix. Se l’accordo dovesse concludersi, il film segnerebbe però il primo film di Aronofsky per un servizio di streaming.

Darren Aronofsky fedele al cinema indie

Sebbene sia stato occasionalmente corteggiato da Hollywood (è stato uno dei primi candidati al reboot di Batman prima che Christopher Nolan ne prendesse il posto), Aronofsky è rimasto per lo più fedele alle sue radici indie. Il regista ha diretto film come il dramma psicologico “Requiem for a Dream”, il thriller psicologico “Il cigno nero”, l’allegoria dell’orrore psicologico “Madre!”, ma anche i drammatici “The Wrestler” e “The Whale”. Attualmente sta apportando gli ultimi ritocchi a “Caught Stealing” della Sony, un dramma criminale con Austin Butler e Zoe Kravitz che uscirà nelle sale il prossimo agosto.

Un nuovo adattamento per Cujo

Roy Lee (“Barbarian”) produrrà il reboot di “Cujo”, annunciato all’inizio di marzo e che non ha ancora trovato uno sceneggiatore o degli attori. Il libro di King del 1981 su una madre e un figlio che rimangono intrappolati nella loro auto mentre si proteggono da un cane rabbioso è stato adattato per la prima volta per lo schermo nel 1983. Il film, diretto da Lewis Teague e interpretato da Dee Wallace, Daniel Hugh Kelly e Danny Pintauro, guadagnò 21 milioni di dollari in tutto il mondo (senza tener conto dell’inflazione) a fronte di un budget di 6 milioni di dollari. Non resta che attendere di scoprire se l’accordo andrà in porto e Darren Aronofsky verrà confermato come regista di questo nuovo adattamento.