The Strangers: Capitolo 1, la spiegazione del finale

The Strangers: Capitolo 1 è un brutale gioco del gatto e del topo, con il finale del film che sottolinea i temi ossessionanti dell’intera serie. Il primo capitolo della nuova trilogia è una rivisitazione in tre parti di The Strangers del 2008 e si concentra sulla coppia romantica di lunga data Maya (Madelaine Petsch) e Ryan. Mentre cercano di trasferirsi a Portland, i due finiscono brevemente bloccati in una piccola città e decidono di affittare un AirBnB. Tuttavia, questo li mette anche sulla strada di tre assassini, mentre The Strangers: Capitolo 1” segue la storia degli assassini che li perseguitano.

Mentre la trilogia è stata presentata come una potenziale spiegazione degli assassini di The Strangers e delle loro motivazioni, The Strangers: Capitolo 1 è in gran parte un thriller teso che si concentra sulla definizione del tono dei film. Ciò porta al finale brutale e senza cerimonie del film. Il finale del film conferma il legame tematico del film con l’originale, e allo stesso tempo prepara uno dei sopravvissuti a portare avanti la serie.

Il destino di Maya in The Strangers: Capitolo 1

Maya è interpretata da Madelaine Petsch di Riverdale

The Strangers: Capitolo 1 presenta alcuni risvolti particolarmente brutali, ma definisce anche Maya come protagonista del resto della nuova trilogia di The Strangers. Maya è uno dei due personaggi principali di The Strangers: Capitolo 1, un architetto nel bel mezzo di un viaggio attraverso il paese insieme al suo fidanzato di lunga data Ryan. Come altri protagonisti del franchise di The Strangers, Maya ha la sfortuna di incontrare i tre assassini mascherati e, nonostante i suoi sforzi, non riesce a sfuggirgli alla fine del film.

Tuttavia, nonostante sia stata picchiata, accoltellata e data per morta, i momenti finali di The Strangers: Capitolo 1 rivelano che Maya è sopravvissuta al suo calvario. Sebbene sia stata gravemente ferita, la sequenza post-credits del film mostra Maya che si risveglia nella sua stanza d’ospedale. Questo significa che Maya sarà probabilmente la protagonista del prossimo The Strangers: Capitolo 2 e potenzialmente di The Strangers: Capitolo 3. Il regista Renny Harlin ha dichiarato a Entertainment Weekly che i film esploreranno ciò che accade ai sopravvissuti a un trauma violento, il che implica che Maya continuerà a essere il fulcro di tutti e tre i film.

Ryan è morto dopo il finale di The Strangers: Capitolo 1?

Ryan è interpretato da Froy Gutierrez di Teen Wolf

Anche se Maya sopravvive agli eventi di The Strangers: Capitolo 1, le cose sono meno chiare per il suo fidanzato Ryan. Inizialmente più sospettoso di Maya nei confronti della piccola città di Venus, Ryan viene infine accoltellato e dato per morto insieme alla sua ragazza. Sebbene il suo destino sia lasciato in qualche modo ambiguo, le sue prospettive di sopravvivenza sembrano più scarse di quelle di Maya. Viene accoltellato prima di Maya e sembra perdere conoscenza molto più rapidamente della sua ragazza. Se a ciò si aggiunge l’asma, è possibile che Ryan non sia sopravvissuto agli eventi di The Strangers: Capitolo 1.

Date le azioni di Ryan nel film, questo aggiunge un altro tragico livello alla sopravvivenza di Maya. Ryan era inizialmente sospettoso dell’intera cittadina di Venus e le sue preoccupazioni sulla zona si sono rivelate fondate. Il suo omicidio accidentale di un tecnico locale potrebbe complicare i tentativi della polizia di indagare a fondo sulle conseguenze dell’attacco. Anche se il suo ritorno potrebbe esplorare il senso di colpa per le sue azioni, non è chiaro se Gutierrez tornerà in The Strangers: Capitolo 2, rendendo ancora più possibile la sua potenziale morte.

Perché gli assassini prendono di mira Maya in The Strangers

Come le motivazioni degli assassini nel capitolo 1 sono coerenti con l’elemento più spaventoso di The Strangers

I tre assassini di The Strangers: Capitolo 1 sono implicitamente gli stessi assassini mascherati apparsi in The Strangers e The Strangers: Prey at Night. Analogamente alle loro altre apparizioni, i tre non sembrano avere alcun motivo specifico per uccidere, al di là della gioia che traggono dall’atto omicida. Prima di essere pugnalata e lasciata morire, Maya chiede loro in lacrime perché sono venuti a cercare lei e Ryan. Uno degli assassini le si avvicina e dice semplicemente che erano lì, sottintendendo che si trattava solo di un caso di sfortuna per Ryan e Maya.

La mancanza di una motivazione o di un significato specifico dietro gli omicidi è uno degli elementi più spaventosi di The Strangers come concetto. In The Strangers, il motivo dell’attacco a Kristin e James era che “erano a casa”. Considerando il finale di The Strangers: Capitolo 1, ciò suggerisce che le azioni violente compiute nei film sono semplicemente il risultato di impulsi violenti e di opportunità. Se da un lato questo impedisce che ci sia un impulso specifico o uno schema generale, dall’altro aggiunge un livello di terrificante casualità agli eventi. In teoria, chiunque potrebbe essere il prossimo bersaglio degli assassini.

Come il finale e i titoli di coda di The Strangers preparano il capitolo 2

La scena post-credits conferma la sopravvivenza di Maya e rivela che è ancora in pericolo

The Strangers: Capitolo 1 si conclude su una scena post-credits nota ampiamente negativa, con gli assassini che sembrano poter sfuggire alle conseguenze delle loro azioni. Sebbene Maya sia riuscita a chiamare la polizia, i poliziotti arrivano troppo tardi per catturare gli assassini. Ciò significa che le loro azioni violente continueranno, dando vita ai film successivi, The Strangers e The Strangers: Prey at Night. La scena post-credits di The Strangers: Capitolo 1 conferma almeno che Maya è sopravvissuta agli eventi del film, anche se non è chiaro se Ryan l’abbia fatto o meno. Tuttavia, Maya è ancora in pericolo.

L’ultima inquadratura della sequenza post-credits rivela che anche l’Uomo Mascherato è nella stanza d’ospedale e la osserva. Se l’Uomo Mascherato è davvero presente, ciò suggerisce che gli assassini sono in grado di intrufolarsi con relativa facilità in edifici tipicamente popolati come gli ospedali. Questo potrebbe anche implicare che abbiano un certo livello di autorizzazione o di autorità nella loro vera vita. C’è anche la possibilità che la presenza dell’Uomo Mascherato sia più che altro un indicatore visivo del fatto che il trauma dell’attacco permane in Maya, designandola come protagonista della serie per il futuro.

Il vero significato del finale di The Strangers: Capitolo 1

The Strangers: Capitolo 1 si concentra in gran parte sull’essere un film horror teso, con pochi accenni a qualsiasi tipo di cospirazione o minaccia generale. Il film si concentra invece sulla natura casuale della violenza, un tema che era al centro dei precedenti film di The Strangers. Questo viene stabilito nei momenti iniziali di The Strangers: Capitolo 1, in cui si osserva che ogni anno negli Stati Uniti vengono commessi milioni di atti di violenza. Mentre alcune azioni violente vengono compiute per una causa specifica, a volte accadono cose orribili alle persone senza motivo.

The Strangers incarna la paura dell’ignoto e del casuale. Gli assassini mascherati non vengono mai rivelati e non c’è alcun indizio chiaro se qualcuno degli abitanti di Venus sia a conoscenza della loro identità o sia coinvolto nelle loro azioni. Mentre i film successivi di The Strangers possono rivelare i motivi, le identità o le origini degli assassini, The Strangers: Capitolo 1 si sofferma sulle terribili implicazioni dell’essere soli e presi di mira senza alcun motivo, se non quello di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. È una paura fondamentale, che The Strangers: Capitolo 1 asseconda in modo terrificante.