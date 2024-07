The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1: le differenze tra il film e il libro

La Twilight Saga, tratta dagli omonimi romanzi di Stephen Meyer, è stata uno dei maggiori fenomeni cinematografici degli scorsi due decenni. Con i suoi cinque film, questa ha infatti rappresentato il principale concorrente al successo di Harry Potter. Iniziata nel 2008 con Twilight, e proseguita nel 2009 con New Moon e nel 2010 con Eclipse, la serie si è avviata poi verso la conclusione con The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 (qui la recensione), uscito al cinema nel 2012.

Diretto anch’esso da Bill Condon, il film conduce dunque i fan verso la conclusione di una delle saghe romantiche più acclamate degli ultimi decenni, che ha il pregio di aver ridato grande popolarità al cinema alla figura del vampiro. Basato sui primi capitoli dell’omonimo romanzo di Stephenie Meyer, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 ha così rappresentato non solo un’evoluzione delle atmosfere e delle tematiche della serie, ma anche la prima parte di una degna conclusione.

Ancora oggi, infatti, questo quarto film della saga è ritenuto uno dei migliori, sia per emozioni trasmesse che per azione mostrata. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle differenze con il libro. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1

Le vicende del nuovo film ripartono lì dove si concludevano quelle del precedente. Dopo lo scontro con Victoria e il suo esercito, Edward e Bella decidono infine di sposarsi. Alla cerimonia è presente anche Jacob, che si infuria dopo aver saputo che la ragazza che ama ha intenzione di trasformarsi in vampiro. La luna di miele nella romantica Isola Esme in Brasile scatena poi la passione tra i neo sposi, anche se Edward teme di poter ferire sua moglie con la sua incontrollabile forza. Inspiegabilmente, Bella rimane incinta ma la gravidanza sovrannaturale è un evento incontrollabile, che potrebbe costarle la vita.

La ragazza, però, si ostina a voler tenere il bambino, con l’appoggio di Rosalie. Jacob, scoperta la verità, si allea con Edward per convincere Bella ad abortire. Il capo Quileute, Sam, vuole infatti uccidere la ragazza per evitare che una creatura potenzialmente pericolosa possa nascere. Si gettano così le basi per un nuovo scontro, che ancora una volta stabilirà gli equilibri esistenti tra vampiri, lupi mannari e umani. Quando però Bella manifesta le prime contrazioni, la situazione precipiterà rapidamente.

Il cast del film

Per il quarto film della serie vengono ovviamente riconfermati gli attori Robert Pattinson nel ruolo del vampiro Edward Cullen, Taylor Lautner nei panni del licantropo Jacob Black, e Kristen Stewart in quelli di Bella Swan. Per questo film, Pattinson si è sottoposto ad un allenamento fisico molto più rigido, al fine di sfoggiare un corpo più muscolo in vista della celebre scena di sesso tra Edward e Bella. Accanto a loro si ritrovano poi anche Peter Facinelli, nel ruolo di Carlisle Cullen, il capofamiglia, ed Elizabeth Reaser come Esme Cullen, sua moglie.

Ashley Green interpreta nuovamente il personaggio di Alice Cullen, e Kellan Lutz nei panni di Emmett Cullen. Billy Burke è invece ancora una volta il padre di Bella. Per quanto riguarda il gruppo di licantropi, si ritrovano gli attori Chaske Spencer nel ruolo del capobranco Sam e Alex Meraz come Paul. Julia Jones è Leah Clearwater, mentre Boo Boo Stewart interpreta Seth Clearwater. Compaiono poi anche i Volturi, con attori come Michael Sheen nei panni di Aro e Jamie Campbell Bower in quelli di Caius. Dakota Fanning, invece, è la potente vampira Jane.

Le differenze tra il libro e il film

Nonostante gli autori abbiano cercato di rimanere il più fedeli possibile al romanzo, vi sono naturalmente alcuni dettagli che hanno richiesto alcune modifiche. Tra queste vi è innanzitutto un maggiore approfondimento sul passato di Edward. Sebbene in New Moon veniamo a conoscenza di come Edward sia diventato un vampiro, solo in questo quarto film scopriamo di più sui suoi primi anni da immortale. Nei libri, questa conversazione avviene in realtà in Twilight, poco prima che lui la porti a conoscere i suoi genitori per la prima volta.

Per quanto riguarda Bella, nel libro la si vede sognare di avere un bambino che deve proteggere dai Volturi. Il film, invece, cambia la natura del suo incubo. La notte prima del matrimonio, Bella sogna di sposarsi su una pila di cadaveri di amici e familiari. Questo è forse rappresentativo delle sue paure di non essere in grado di controllarsi una volta diventata un vampiro. Sempre Bella, nel libro decide di rimanere umana per un altro anno così da poter frequentare il college, ma nel film questo aspetto è stato completamente rimosso.

Altra importanza differenza è che nel libro Jacob va a parlare da solo con Sam per dichiarare il suo imprinting su Renesmee. Dopo averlo saputo, Sam si rende conto che non c’è altra scelta se non quella di tornare a uno stato di tregua e, di conseguenza, non c’è alcuno scontro a casa dei Cullen. Nel film, invece, Sam e il suo branco piombano in casa, attaccano i Cullen e si scatena una rissa nel tentativo di raggiungere Renesmee. Jacob interviene, Edward dice a tutti dell’imprinting dopo aver letto i pensieri di Jacob. Quando Sam lo viene a sapere, la lotta cessa.

Infine, nel libro Bella descrive il processo di trasformazione come fiamme dolorose che si diffondono in tutto il corpo e la bruciano per un paio di giorni. Quando si avvicina al suo completamento, le fiamme iniziano a ridursi, ma allo stesso tempo il suo cuore batte più velocemente e più violentemente per combattere il veleno che lo sta uccidendo, fino a fermarsi del tutto. Nel film, invece, la sua trasformazione inizia con l’esperienza del doloroso processo, ma per il resto la si vede procedere senza intoppi e senza dolore.

Il trailer di The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile vedere o rivedere il film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 è infatti disponibile nel catalogo di Rakuten TV, Google Play, Apple TV, Prime Video, Now e Tim Vision. Per vederlo, in base alla piattaforma scelta, basterà iscriversi o noleggiare il singolo film. Si avrà così modo di poter fruire di questo per una comoda visione casalinga. Il film sarà inoltre trasmesso in televisione il giorno lunedì 1 luglio alle ore 21:20 sul canale Italia 1.

Fonte: IMDb