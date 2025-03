The Twister: Caught in the Storm, la storia vera dietro al film, Cosa è successo veramente a Joplin?

Twister: Caught in the Storm è il nuovo documentario disponibile su Netflix che ripercorre uno degli eventi meteorologici più devastanti della storia recente degli Stati Uniti. Attraverso filmati inediti girati dagli abitanti di Joplin e interviste a un gruppo di giovani che si trovavano in città quel giorno, il documentario offre un’immersione diretta “nell’occhio del ciclone” e nelle sue conseguenze.

Con l’avvicinarsi del 14° anniversario di questo disastro naturale, il documentario di Netflix approfondisce il dramma vissuto dalla comunità e la straordinaria forza dimostrata nella fase di ricostruzione. Twister: Caught in the Storm non si limita a raccontare la cronaca dei fatti, ma esplora il trauma collettivo, la resilienza e il modo in cui un evento catastrofico può diventare un simbolo duraturo di speranza.

Il tornado di Joplin: uno dei più mortali della storia americana

Il 22 maggio 2011, un tornado EF5, il livello più alto nella scala di classificazione dei tornado, si abbatté su Joplin, nel Missouri. Largamente inaspettato nella sua intensità e traiettoria, il tornado toccò terra nel tardo pomeriggio con venti che superarono i 320 km/h. La sua devastazione fu quasi totale, colpendo un’area larga oltre un miglio e percorrendo 35 km prima di dissiparsi.

Il tornado distrusse più di 4.000 edifici e danneggiò gravemente quasi 8.000 strutture. Tra i luoghi più colpiti ci furono ospedali, scuole e molte abitazioni private. Il St. John’s Regional Medical Center subì danni irreparabili e dovette essere demolito. Complessivamente, il bilancio delle vittime raggiunse le 158 persone, mentre oltre 1.000 rimasero ferite. La tempesta causò danni stimati in circa 2,8 miliardi di dollari, rendendolo il tornado più costoso della storia degli Stati Uniti.

La risposta della comunità e la ricostruzione in Twister: Caught in the Storm

La tragedia di Joplin ha visto una risposta straordinaria da parte di volontari e organizzazioni umanitarie. Subito dopo il tornado, venne dichiarato lo stato di emergenza e oltre 100.000 persone si offrirono volontarie per aiutare nei soccorsi e nella ricostruzione. Le autorità locali e le organizzazioni no-profit coordinarono gli sforzi per fornire riparo e aiuti alle famiglie colpite.

Nei mesi successivi, la comunità si impegnò a ricostruire la città: in media, vennero edificate cinque nuove case a settimana. La scuola superiore di Joplin, una delle strutture più danneggiate, riaprì nel 2014, mentre un nuovo ospedale sostituì il St. John’s Regional Medical Center nel 2015.

Joplin oggi: una città che guarda avanti

A distanza di oltre un decennio, Joplin ha saputo rialzarsi. La popolazione è addirittura aumentata rispetto al periodo precedente al disastro, e la città ha continuato a svilupparsi grazie al sostegno di iniziative comunitarie e investimenti nella sicurezza. Il documentario Twister: Caught in the Storm racconta non solo la tragedia, ma anche la straordinaria resilienza degli abitanti di Joplin, testimoniando come una comunità possa unirsi per superare una delle prove più difficili della sua storia.

Con una narrazione avvincente e immagini mai viste prima, il documentario rappresenta un’importante testimonianza di una catastrofe che ha cambiato per sempre la vita di migliaia di persone, ma che ha anche dimostrato la forza dello spirito umano di fronte all’avversità. Twister: Caught in the Storm è disponibile su Netflix e offre un’esperienza toccante per chiunque voglia comprendere meglio la portata di questa tragedia e il coraggio di coloro che l’hanno vissuta.