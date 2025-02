The Witcher: le sirene degli abissi, la spiegazione del finale. Chi c’è dietro gli attacchi?

Ampliando il franchise di The Witcher con un nuovo avvincente capitolo, arriva su Netflix The Witcher: le sirene degli abissi, un film in adult animation che racconta una nuova avventura di Geralt di Rivia.

La guerra è all’orizzonte e tocca al nostro Witcher, cercare di capire cosa sta succedendo. Ci sono grandi ostilità tra la terra e il mare, e un gruppo di cercatori di perle, scomparsi nel nulla, innescano l’azione. Questo conflitto si verifica a Bremervoord, che è in disaccordo con il regno dei tritoni di Ys. A complicare ulteriormente le cose, il figlio del re Agolav è in realtà follemente innamorato della principessa sirena Sh’eenaz, il cui melodramma romantico è il preludio a quella che potrebbe essere la distruzione totale. Cioè, a meno che Geralt non intervenga e capisca cosa sta succedendo.

Chi c’è dietro gli attacchi?

Geralt entra in azione: va a caccia e non ci vuole molto prima che capisca cosa sta succedendo. Una sirena si cela dietro gli attacchi ai cercatori di perle. Questa donna ha preso la forma di un kraken per far sembrare che il Vodnik abbia attaccato i pescatori di perle. Sh’eenaz è all’oscuro di ogni cosa, non sapeva che dietro agli scontri c’era la sua malvagia e gelosa zia, la strega del mare, Melusina. A peggiorare le cose, il Re era in combutta con lei per tutto il tempo per far “ragionare” Agolav.

Come si svolge lo scontro finale?

Scoppia una grande lotta in mare, mentre Melusina si trasforma in un gigantesco kraken e attacca gli umani. Zelest viene ucciso sul colpo, spezzato a metà, mentre il Vodnik attacca la chiatta insieme a Melusina. La strega è amareggiata dal fatto che Dahut abbia preso il trono prima di lei, l’ha fatta impazzire di rabbia la donna. Sh’eenaz cerca di ragionare con lei ma Agloval si presenta per salvare la sua amata.

Il Re salva suo figlio dal Vodnik ma lo spinge anche fuori dalla barca in una piccola chiatta dove Essi sta aspettando. Geralt salva Essi da un Vodnik mentre sale sulla barca e combatte il kraken uno contro uno, mentre il Re ferisce Sh’eenaz e la butta in acqua.

Geralt distrugge il Kraken e pone fine al regno della strega del mare, mentre Agolav è disperato nel tentativo di trovare la sua amata. Salva il Re, indipendentemente dalle sue azioni passate, mentre Sh’eenaz viene curata dalla madre. Agolav fa un grande discorso sulla convivenza pacifica e la lotta finisce.

Come finisce The Witcher: le sirene degli abissi?

Il Re si scusa per le sue azioni in seguito, mentre Agolav è determinato a sposare Sh’eenaz a prescindere. C’è una pozione che la trasformerà in un essere umano così potranno sposarsi, ma Agolav decide di trasformarsi in un tritone e dirigersi verso le profondità. Naturalmente, questo causerà scompiglio per la discendenza al trono, dato che il Re ha perso entrambi i figli e quindi, probabilmente, farà precipitare il Regno nell’anarchia alla sua morte.

Geralt lo fa notare al Re, dicendogli che non gli è rimasto più niente. In seguito, Witcher e Essi fanno l’amore ma il cuore di Geralt è, ovviamente, già preso da un’altra donna: Yennefer. Alla fine la coppia se ne va, il loro lavoro è finito, e salutano Essi, pronti per la prossima avventura.

In che modo il film è diverso dal libro?

Per coloro che l’hanno letto, il finale di questa storia nel libro è molto diverso. Sh’eenaz è quella che decide di fare un sacrificio in nome dell’amore e diventa un’umana, vivendo sulla terraferma e sposando Agolav. Questo, ovviamente, assicura la discendenza per il Re e allo stesso tempo mantiene la pace tra il popolo delle sirene e gli umani.

Geralt e Essi in realtà non si incontrano mai più. Nel libro, passiamo a quattro anni dopo, quando Essi è morta di vaiolo a Vizima. Jaskier si presenta e seppellisce la sua amica con il suo liuto e la perla blu.

Inoltre, Geralt non è indistruttibile, non è un superuomo acrobatico come in questo film. Non c’è una lotta con calamari giganti, né c’è un numero musicale imbarazzante della zia malvagia. Invece, questa storia è molto incentrata sui personaggi e progettata per mostrare che Geralt ha dei difetti, sia nella sua vita personale che professionale.