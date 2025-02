Captain America: Brave New World, il cameo più importante ci dice molto sul futuro di quel personaggio

ATTENZIONE SPOILER DA Captain America: Brave New World

Come per ogni film del MCU, anche su Captain America: Brave New World circolavano voci prima della sua uscita. Con il passare del tempo, queste si sono concentrate principalmente sulle riprese aggiuntive del film, e hanno trascurato la possibilità di vedere nel film volti Marvel inattesi.

Vi abbiamo già detto che le scene di Amadeus Cho sono state scartate e, a parte Red Hulk di Harrison Ford, nessun altro Hulk fa la sua apparizione nel corso della prima avventura da solista di Sam Wilson.

Liv Tyler si presenta per una scena come Betty Ross (è stata avvistata per la prima volta sul set mentre girava una scena di un funerale che non è nel film) e, oltre a lei, c’è solo un cameo importante: Sebastian Stan come Bucky Barnes.

Forse era prevedibile dopo gli eventi di The Falcon and The Winter Soldier: lui e Sam si riuniscono poco dopo che la battaglia all’Isola Celestiale lascia Joaquín Torres gravemente ferito. Bucky è lì per offrire qualche parola di incoraggiamento al suo amico e ricordargli che è degno di essere Capitan America.

Dice che, mentre Steve ha dato alle persone qualcosa in cui credere, Sam dà loro qualcosa a cui aspirare. Il nuovo Capitan America è commosso ma scherza dicendo che sembra qualcosa in cui gli autori dei discorsi di Bucky lo hanno aiutato… cosa che ammette di aver fatto.

E qui c’è una informazione importate: gli autori dei discorsi? È a questo punto che apprendiamo che Bucky è in campagna elettorale perché si candida per diventare membro del Congresso. Ciò renderà il suo status quo in Thunderbolts* molto interessante e, diamine, potrebbe anche significare che stiamo guardando il futuro Presidente degli Stati Uniti dell’MCU. Terra-616 potrebbe averne bisogno dopo l’ultima coppia (Ritson e Ross), questo è sicuro. Forse, la sua posizione in politica lo renderà un avversario per Valentina Allegra de Fontaine e forse sarà lui a fondare i Thunderbolts*.