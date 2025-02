Captain America: Brave New World, una fonte interna racconta la produzione travagliata del film

Mentre Captain America: Brave New World si fa strada in sala, arriva da Vulture un articolo di approfondimento in cui un “membro della troupe tecnica” che ha lavorato al film e che presumibilmente ha preso parte a diversi progetti MCU negli ultimi anni, si è sbottonato sulle difficoltà e il problem i di una produzione a dir poco travagliata.

Questa fonte interna racconta di un’esperienza professionale complicata durante le riprese aggiuntive, incluso un livello generale di indecisione su che tipo di film Captain America: Brave New World dovrebbe essere. Fa riferimento a pessime proiezioni di prova, che si allineano con quanto abbiamo sentito diversi mesi fa, e a un disagio su come questa storia rispecchi recenti eventi della vita reale.

La fonte afferma anche che Harrison Ford era difficile da gestire (un’altra fonte vicina alla produzione ha detto al sito che “non c’è verità”) e suggerisce che tutti i soggetti coinvolti hanno fatto fatica a portare a termine Captain America: Brave New World. Ecco alcuni estratti della loro dichiarazione:

Ho lavorato alle riprese aggiuntive. Penso che tutti nella troupe sapessero che probabilmente non sarebbe stato un bel film. Alcune delle sequenze d’azione non erano credibili. Abbiamo avuto molte frustrazioni sul set. Dopo che le riprese principali erano finite, era tipo, “Oh, stiamo per presentare il leader della Serpent Society”. È stato acceso, poi spento, poi di nuovo acceso. È molto costoso da fare. I miei colleghi che hanno trascorso più tempo di me su Brave New World hanno detto, “Sì, questa è stata una produzione davvero dura”.

Quando lo studio ha fatto il suo test di fronte a un pubblico, questo non ha risposto positivamente. Forse non vogliono vedere nulla di politico in un anno elettorale? Forse erano divisi su chi votare? Il generale Ross sembra un’allusione a Trump. È un generale molto potente che diventa una specie di fascista e si trasforma in un furioso Hulk Rosso. Questa è la mia opinione, ma credo che la Disney si stesse rendendo conto delle difficoltà. Cerchiamo di non far incazzare la nostra base più di quanto non abbiamo fatto negli ultimi due anni. Sanno che in questo modo avrebbero perso molto del nostro pubblico.

Harrison Ford è stato uno degli artisti più irritabili con cui abbia mai avuto a che fare. Il che è stato triste. Sono un fan. Ma faceva la diva. Non so se te lo ricordi, ma è stato coinvolto in un incidente aereo. Non riusciva nemmeno ad alzare il braccio sinistro sopra il petto. Dobbiamo vestire l’ottantenne Harrison Ford con questi puntini di motion capture. A me è sembrato che lo odiasse e non volesse farlo. E quando Harrison ha finito, ha finito. Tutti cercavano di darsi da fare per renderlo felice. Ciò ha reso l’ambiente di lavoro molto imbarazzante.

Le riprese aggiuntive sono parte integrante della realizzazione di qualsiasi film di questo tipo con un budget elevato. Ma questa non è la prima esperienza della Marvel. Intere sequenze che abbiamo girato non entreranno nel film, ed è molto costoso. Non dirò che il regista non era attrezzato per gestire quella produzione. Fondamentalmente, il problema era avere a che fare con gli ego di prima categoria. C’era principalmente Harrison Ford. Quindi è stato un po’ deludente. Alla fine della giornata, è stata il set Marvel più teso a cui abbia mai lavorato. Tutti hanno sentito un po’ i loro culi stringersi. È come, Ugh.

Captain America: Brave New World non ha avuto vita facile, si capisce, ma sarebbe bello se il pubblico riuscisse a fare a meno dei preconcetti e andare al cinema senza aspettative né pregiudizi. Il film è più che difendibile ed è un buono nuovo inizio per il MCU. Dopotutto non è la prima volta che Vulture pesca nel torbido per realizzare inchieste che assomigliano più a pagine di diario che a pezzi di giornalismo.