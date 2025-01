Underwater: dal cast al mostro, tutte le curiosità sul film sci-fi horror

È spaventoso quanto poco sappiamo di ciò che si trova negli Oceani e sui loro fondali. Si stima che il 95% di questi non sia ancora stato esplorato, lasciando dunque spazio a teorie e fantasie, ottimo carburante per racconti che permettano di andare alla scoperta di ciò che è ancora un mistero. Più delle tante storie che propongo le possibili meraviglie che il mondo sottomarino ha da offrire, sono quelle dedicate al terrore di questi luoghi e a ciò che possono nascondere a suscitare un certo fascino. Nel 2020, un nuovo film è arrivato al cinema proprio per proporre un simile scenario: Underwater.

Diretto da William Eubank, il film si inserisce in quel filone di opere che al mistero degli abissi legano fenomeni che vanno al di là dell’umana concezione. A partire da un classico del genere come 20.000 leghe sotto i mari (1954), fino a titoli come il capolavoro di James Cameron The Abyss (1989), passando per Deep Star Six (1989), Leviathan (1989) o Sfera (1998), con Dustin Hoffman, questo sottogenere che coniuga sci-fi e horror ha sempre goduto di buone attenzioni, anche nei suoi risultati più scadenti, in quanto offre mostruosità e suspence cercando di soddisfare quella curiosità propria di ogni essere umano. In particolare, però, Underwater prende fortemente ispirazione da Alien e Aliens – Scontro finale.

Powered by

Tuttavia, pur vantando un cast di noti attori e una creatura tra le più complesse mai ideate, il film si è rivelato un flop in quanto ad incassi. Frenato in parte dall’insorgere della pandemia, è dunque finito con il passare piuttosto in sordina. Per gli amanti del genere, tuttavia, si tratta di un titolo da recuperare assolutamente. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al mostro del film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

LEGGI ANCHE: Underwater: la spiegazione del finale del film con Kristen Stewart

La trama e il cast di Underwater

Ambientato nel 2050, il racconto si svolge presso un impianto di trivellazione situato sul fondo della fossa delle Marianne, la più profonda depressione oceanica conosciuta al mondo. Qui si trovano l’ingegnere meccanico Norah Price, il capitano Lucien, la biologa Emily, l’ingegnere Liam e i ricercatori Rodrigo e Paul, impegnati a cercare nuove risorse per il pianeta. Un improvviso terremoto distrugge però intere sezioni, rendendo l’impianto pericoloso. Il gruppo decide allora di camminare sul fondo dell’oceano per arrivare ad un’altra stazione vicina. Il terremoto, però, sembra aver risvegliato qualcosa di molto antico e spaventoso: una mostruosa creatura che si aggira intorno a loro ed è pronta ad attaccare.

Ad interpretare la protagonista Norah Price vi è l’attrice Kristen Stewart. Questa non aveva mai partecipato a un survival movie prima di quel momento e ha definito l’esperienza come piuttosto difficile, per via del freddo, della lunga lavorazione e dei costumi pesanti. Ogni tuta subacquea, infatti, pesava circa 64 chili. Inoltre, l’attrice ha ammesso di non essere un’ottima nuotatrice, così come il resto del cast, al di fuori di Vincent Cassel, più consapevole dei suoi colleghi di quello che li aspettava. L’attore francese è presente nel film nei panni del capitano Lucien. Recitano poi nel film Mamoudou Athie nei panni di Rodrigo, T. J. Miller in quelli di Paul, Jessica Henwick in quelli di Emily e John Gallagher Jr. in quelli di Liam.

Chtulhu, il mostro di Underwater

Nel corso del film, naturalmente, grande importanza la acquista il mostro che minaccia i protagonisti. Originariamente, questo era stato descritto in sceneggiatura come un gigantesco behemoth, la leggendaria creatura biblica. Poiché al momento della produzione del film il tutto stava acquisendo un’atmosfera più mistica e vicina all’orrore cosmico descritto da H. P. Lovecraft nelle sue opere, il regista decise di sostituire la creatura con il mitico Cthulhu. Eubank ha poi confermato in un’intervista che il mostro marino visto nel film è, a tutti gli effetti, il Cthulhu di Lovecraft. Tale creatura non si mostra realmente se non nel finale, quando il terrore nei suoi confronti è al massimo.

Il Cthulhu di Underwater mantiene la maggior parte delle caratteristiche ormai diventate iconiche della creatura di Lovecraft. Questa è grande come una montagna, ha una parte superiore del corpo grottesca, vagamente umanoide (parte inferiore del corpo invisibile) e una testa con caratteristiche simili a un polpo. Ha un cranio allungato con quattro occhi, un mento coperto da una barba di tentacoli e una mascella che mostra molti strati di zanne e denti e una mascella inferiore che sembra divisa in due. Ha sporgenze intorno al suo corpo che assomigliano ad ali emaciate simili a ossa. Eubank ha inoltre affermato che tale creatura è più grande di Godzilla e di qualunque altro mostro mai apparso in un film.

Per quanto riguarda le origini di tale mostro, nel film queste non vengono ufficialmente chiarite, ma in alcune interviste il regista ha lasciato intendere che l’attività di scavare il fondale degli oceani per recuperare materie prime possa aver aperto un varco verso un sotto-mondo casa di queste mostruose creature, le quali da secoli vivono dunque sotto di noi. Da questo punto di vista il film sembra dunque andare a proporre un messaggio ecologista, contro l’attività di sfruttamento della terra perpetrata dall’uomo. Ma Underwater non indugia troppo su tale aspetto, concentrandosi sull’essere un film di fantascienza horror con il compito primario di intrattenere e spaventare lo spettatore.

Il trailer del film dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Underwater grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Tim Vision, Disney+ e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 18 gennaio alle ore 21:15 sul canale Italia 2.

Fonte: IMDb, WilliamEubank, BloodyDisgusting