Spider-Man: Homecoming in blu-ray e dvd

Uno dei supereroi più iconici e amati di tutti i tempi è tornato con una nuova, fresca avventura: Spider-Man: Homecoming debutterà in Digital HD il 31 Ottobre 2017 e in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K Ultra HD il 15 Novembre 2017 con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Tom Holland (Captain America: Civil War) è il protagonista nei panni di Peter Parker, il quale, con l’aiuto del suo mentore (il due volte candidato all’Oscar Robert Downey Jr.: Miglior Attore Protagonista, Chaplin, 1992; Miglior Attore Non Protagonista, Tropic Thunder, 2008), prova a destreggiarsi tra una normale vita da studente liceale a New York e quella da supereroe e alter ego Spider-Man, che combatte il crimine.

Diretto da Jon Watts (Cop Car), Spider-Man: Homecoming ha tra i suoi protagonisti anche il candidato all’Oscar Michael Keaton (Miglior attore protagonista, Birdman, 2014) nel ruolo di Adrian Toomes, aka Avvoltoio, Jon Favreau (Iron Man franchise) è Happy Hogan, Zendaya (K.C. Undercover) interpreta Michelle. Il premio Oscar Marisa Tomei (Miglior attrice non protagonista, Mio Cugino Vincenzo, 1992), infine, è la zia May.

Spider-Man: Homecoming, il blu-ray

Le edizioni Blu-ray di Spider-Man: Homecoming sono impreziosite da oltre un’ora di fantastici contenuti extra tra cui scene eliminate, i blooper e la “Guida all’Uomo Ragno”, un divertente percorso pop-up pieno di aneddoti sul film – in relazione al fumetto – che tutti i fan dell’Uomo Ragno ameranno. Non mancheranno le featurette dietro-le-quinte: in “Una tela intricata” Kevin Feige spiega nel dettaglio come è nato Spider-Man Homecoming e come si è integrato nell’universo cinematografico Marvel. “Alla ricerca di Spider-Man” esplora lo svolgimento del casting e ciò che fa di Tom Holland il perfetto Peter Parker, come testimoniano le sue audizioni.

Incontra gli specialisti delle acrobazie più adrenaliniche in “Spidey Stunts”: osservali mentre strisciano, dondolano e saltano da grandi altezze e scopri perché Tom Holland raramente ha avuto bisogno di una controfigura per le acrobazie. Ne “I postumi: gli autori colmano il vuoto dopo la battaglia di New York” Kevin Feige e i produttori del film riempiono gli spazi vuoti nel raccontare cosa succede tra la battaglia di New York e l’inizio di Homecoming.

Esplora il ruolo da cattivo di Michael Keaton ne “L’Avvoltoio spicca il volo” e scopri perché esige paura e rispetto da Peter Parker. In “Jon Watts: Capo della Classe” i fan raggiungeranno il regista visionario sul set, mentre gestisce pezzi colossali del set, un team imponente e il compito arduo di riproporre al pubblico uno dei personaggi Marvel più amati di sempre. Tom Holland e Jacob Batalon (Ned), infine, discutono degli aspetti più divertenti di una vita con i superpoteri in “Pros and Cons of Spider-Man”.

Spider-Man: Homecoming, la trama

Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), che aveva avuto un sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia ad assaporare la sua nuova identità di supereroe lanciatele. Esaltato dalla sua esperienza con gli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con la zia May (Marisa Tomei), sotto lo sguardo vigile del suo nuovo mentore, Tony Stark (Robert Downey Jr.). Peter tenta di riprendere la sua routine quotidiana, ma è distratto dal desiderio di dimostrare al mondo che è qualcosa di più di un simpatico Uomo ragno di quartiere. Quando però emerge un nuovo cattivo, l’Avvoltoio (Michael Keaton), tutto ciò a cui Peter tiene di più sarà in pericolo.

Basato sul libro di fumetti Marvel a cura di Stan Lee e Steve Ditko, Spider-Man: Homecoming è diretto da Jon Watts da un soggetto di Jonathan Goldstein & John Francis Daley e dalla sceneggiatura di Jonathan Goldstein & John Francis Daley e Jon Watts & Christopher Ford e Chris McKenna & Erik Sommers. Il film è prodotto da Kevin Feige e Amy Pascal e ha come produttori esecutivi Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Patricia Whitcher, Jeremy Latcham, Stan Lee, Avi Arad e Matt Tolmach.

CONTENUTI SPECIALI NELLE EDIZIONI BLU-RAY:

10 Scene eliminate & integrali

I blooper del cast

Guida all’Uomo Ragno: un insieme di nozioni clou

Versioni inedite della pubblicità pubblica di Captain America

I postumi: gli autori colmano il vuoto dopo la battaglia di New York

Una tela intricata: l’integrazione di Spider-man nell’universo cinematografico Marvel

E molto altro ancora!

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD:

Genere : Azione

: Azione Dischi: 1

1 Durata: 133 minuti ca.

133 minuti ca. Audio : Italiano – 5.1 Dts-Hd Ma; Inglese – Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible); Kazako, Russo, Ucraino – 5.1 Dolby Digital

Italiano – 5.1 Dts-Hd Ma; Inglese – Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible); Kazako, Russo, Ucraino – 5.1 Dolby Digital Video : Formato panoramico ad ultra alta definizione (2.39:1) 3840 x 2160p

: Formato panoramico ad ultra alta definizione (2.39:1) 3840 x 2160p Sottotitoli : Italiano, Inglese, Danese, Estone, Finlandese, Lettone, Lituano, Norvegese, Russo, Svedese, Ucraino

Italiano, Inglese, Danese, Estone, Finlandese, Lettone, Lituano, Norvegese, Russo, Svedese, Ucraino Contenuti Speciali : No (i contenuti speciali sono presenti sul disco Blu-ray incluso nella confezione)

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY:

Genere : Azione

: Azione Dischi : 1

: 1 Durata : 133 minuti ca. (Durata contenuti speciali: 70 minuti ca.)

: 133 minuti ca. (Durata contenuti speciali: 70 minuti ca.) Audio : Italiano, Inglese – 5.1 Dts-Hd Ma; Inglese per non vedenti, Hindi, Tamil, Telugu – 5.1 Dolby Digital

: Italiano, Inglese – 5.1 Dts-Hd Ma; Inglese per non vedenti, Hindi, Tamil, Telugu – 5.1 Dolby Digital Video : Formato panoramico ad alta definizione (2.39:1) 1920 x 1080p

: Formato panoramico ad alta definizione (2.39:1) 1920 x 1080p Sottotitoli : Italiano, Inglese, Inglese per non udenti

: Italiano, Inglese, Inglese per non udenti Contenuti Speciali : • 10 Scene eliminate & integrali • I blooper del cast • Guida all’Uomo Ragno: un insieme di nozioni clou • Versioni inedite della pubblicità pubblica di Captain America • I postumi: gli autori colmano il vuoto dopo la battaglia di New York • Una tela intricata: l’integrazione di Spider-man nell’universo cinematografico Marvel • E molto di più!!

INFORMAZIONI TECNICHE DVD: