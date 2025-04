Until Dawn – Fino all’Alba: l’intervista a David F. Sandberg

David F. Sandberg, regista di Shazam! e Annabelle 2, torna in sala con Until Dawn – Fino all’Alba, basato sull’omonimo videogioco e distribuito in Italia da Eagle Pictures a partire dal 24 aprile. Ecco la nostra intervista con il regista.

Nel cast ci sono Ella Rubin (Anora), Michael Cimino (Annabelle 3, Love, Victor), Odessa A’zion (Hellraiser), Ji-young Yoo (Freaky Tales), Belmont Cameli (Ti giro intorno), Maia Mitchell (Una torta per l’uomo giusto) e Peter Stormare (Constantine, Educazione siberiana, John Wick – Capitolo 2).

La trama di Until Dawn: Fino all’alba

Un anno dopo la misteriosa sparizione di sua sorella Melanie, Clover e i suoi amici si recano nella remota valle in cui è scomparsa, in cerca di risposte. Esplorando un centro visitatori abbandonato, i ragazzi sono inseguiti da un assassino mascherato e orribilmente uccisi uno dopo l’altro… per poi svegliarsi e ritrovarsi all’inizio della stessa notte. Intrappolati nella valle, sono costretti a rivivere l’incubo ripetutamente ma ogni volta la minaccia dell’assassino è diversa, ciascuna più terrificante della precedente. La speranza diminuisce quando il gruppo si rende conto di poter morire per un numero limitato di volte e che l’unico modo per fuggire è sopravvivere fino all’alba.