C’era una volta a… Hollywood, il titolo del sequel sarebbe stato svelato

Come tutti i film di Quentin Tarantino, C’era una volta a… Hollywood (qui la recensione) presenta un cast corale, con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio che interpretano rispettivamente i ruoli di Cliff Booth e Rick Dalton. Il film ha ricevuto il plauso della critica ed è diventato il film di Tarantino che ha incassato di più fino ad oggi, con Pitt che ha vinto un Oscar per la sua interpretazione. Recentemente è emersa la notizia che proprio Pitt tornerà a vestire i panni di Booth in un nuovo film sequel diretto da David Fincher.

In un’intervista di Deadline a Michael B. Jordan per il suo nuovo film I Peccatori, è stato riferito casualmente che il seguito di C’era una volta a… Hollywood si intitolerà The Continuing Adventures of Cliff Booth. La trama del film dovrebbe seguire il carismatico stuntman di Booth mentre diventa un faccendiere degli studios di Hollywood. Al momento non si conoscono ancora altri dettagli sul film, anche se si basa su una sceneggiatura scritta dallo stesso Tarantino.

Cosa significa questo per il futuro di Cliff Booth

Cliff era già uno dei personaggi più enigmatici e intriganti di C’era una volta a… Hollywood, e la sua misteriosa storia non ha fatto altro che aumentarne il fascino. Rimangono alcuni interrogativi sulla storia di questo personaggio, tra cui se abbia davvero ucciso sua moglie (anche se il romanzo scritto da Tarantino lo conferma). Questo è un aspetto su cui il film successivo potrebbe concentrarsi. Il fatto che Fincher sarà al timone del progetto significa che sarà probabilmente un film cupamente violento, complesso e avvincente, ma in un modo diverso da Tarantino.

Brad Pitt è una delle star più riconoscibili e redditizie di Hollywood e il suo desiderio di tornare a interpretare Cliff Booth dimostra la forza e il fascino del personaggio. È probabile che il film si concentri su ciò che è accaduto a Booth dopo C’era una volta a… Hollywood e su come sia finito a diventare un faccendiere in uno dei periodi più importanti di Hollywood. Al momento non è ancora chiaro quali altri personaggi del film originale o del passato di Cliff potrebbero comparire, ma di certo si tratta di un progetto molto interessante.