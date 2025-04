Chicago P.D. – Stagione 13: si farà? tutto quello che sappiamo

Chicago P.D. è stato il primo spin-off di successo del franchise One Chicago, ma la serie poliziesca verrà rinnovata per la tredicesima stagione? Creata dal guru della TV Dick Wolf e Matt Olmstead, Chicago P.D. segue gli agenti dell’Unità Intelligence del dipartimento di polizia mentre utilizzano le loro abilità uniche per risolvere alcuni dei casi più difficili che la città ha da offrire settimana dopo settimana. Nel corso dei suoi oltre dieci anni di programmazione, la serie si è ampliata fino a non limitarsi più alle storie dei casi della settimana, ma a intrecciare anche interessanti narrazioni sulle vite dei personaggi.

Lo sciopero di Hollywood del 2023 ha messo un freno alla programmazione autunnale della NBC e ha causato il rinvio dell’intera serie One Chicago alla metà della stagione 2024. Ciò non ha minimamente intaccato la popolarità del franchise, e la stagione 11 di Chicago P.D., nonostante la durata ridotta, ha rapidamente ottenuto il rinnovo per una dodicesima stagione. Nonostante la promessa di un ritorno alla normalità nel palinsesto, diversi cambiamenti importanti nel cast hanno influenzato il percorso della stagione 12, tra cui l’addio del personaggio preferito dai fan Hailey Upton (interpretato da Tracy Spiridakos). Anche se il successo di Dick Wolf è in evoluzione da diverse stagioni, la probabilità di una stagione 13 di Chicago P.D. sembra alta.

La stagione 13 di Chicago P.D. non è confermata

La NBC non ha ancora ordinato un’altra stagione

Il destino di Chicago P.D. sembra assicurato, a meno che gli ascolti non crollino durante la dodicesima stagione.

Dopo oltre un decennio in onda, non c’è dubbio che il franchise One Chicago sia diventato un punto fermo della TV network. Nonostante ciò, la NBC non ha ancora preso una decisione sulla tredicesima stagione di Chicago P.D., e la rete non ha rinnovato nessuna delle sue serie gemelle. Questa mossa non è esattamente sorprendente, considerando che la dodicesima stagione è ancora in onda e che i recenti scioperi a Hollywood potrebbero rendere le reti un po’ più reticenti a ordinare nuove stagioni con troppo anticipo. Indipendentemente da ciò, il destino di Chicago P.D. sembra assicurato, a meno che gli ascolti non crollino durante la dodicesima stagione.

I nuovi episodi di Chicago P.D. vanno in onda ogni mercoledì sulla NBC.

Con poche possibilità di un calo degli ascolti, il rinnovo di Chicago P.D. (e anche delle altre serie) arriverà probabilmente a metà stagione o più tardi. Anche durante le stagioni abbreviate dallo sciopero all’inizio del 2024, la NBC non ha perso tempo e ha rinnovato in blocco il franchise One Chicago. Se lo schema si manterrà, la stagione 13 di Chicago P.D. sarà probabilmente ordinata contemporaneamente alla stagione 14 di Chicago Fire e alla stagione 11 di Chicago Med.

La stagione 12 di Chicago P.D. è stata trasmessa per la prima volta il 25 settembre 2024.

Dettagli sul cast della tredicesima stagione di Chicago P.D.

Quali agenti torneranno in servizio?

Sebbene al momento non si sappia nulla sul potenziale cast della tredicesima stagione, le serie come Chicago P.D. spesso puntano su un cast solido e sulla continuità tra una stagione e l’altra. Il cast della tredicesima stagione di Chicago P.D. sarà probabilmente composto da volti noti, guidati da Jason Beghe nel ruolo del sergente Hank Voight, che interpreta sin dal debutto della serie. I grandi cambiamenti tra la stagione 11 e la 12 potrebbero potenzialmente lasciare spazio a una stagione 13 meno turbolenta, e i nuovi arrivati come Kiana Cool di Toya Turner potrebbero diventare personaggi fissi. Emily Martel (Victoria Cartagena) è stata uccisa nella premiere della stagione 12 e non tornerà.

Dettagli sulla trama della tredicesima stagione di Chicago P.D.

Si prevedono casi ancora più emozionanti

Prevedere la trama della tredicesima stagione di Chicago P.D. è difficile in questo momento, perché la dodicesima stagione riserverà probabilmente molte sorprese prima di giungere al termine. Inoltre, Chicago P.D. è una serie procedurale che si basa molto su casi settimanali che non hanno seguito negli episodi successivi. Per questo motivo, l’unica cosa che si può davvero prevedere sulla prossima stagione è che Voight e la sua squadra dovranno affrontare una miriade di sfide nel tentativo di mantenere Chicago al sicuro.