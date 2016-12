Jurassic World 2: J.A. Bayona indeciso fra atmosfere dark e avventura familiare

Nonostante il grande successo di critica e pubblico che ha permesso a Jurassic World di rilanciare con successo il franchise di Jurassic Park creato da Steven Spielberg grazie a una sapiente commistione di azione e racconto familiare, secondo quanto comunicato dal regista J.A. Bayona durante un’intervista a The Playlist sembra proprio che per l’atteso sequel Jurassic World 2 le atmosfere scelte saranno decisamente più tese e cupe rispetto al capitolo precedente.

Jurassic World 2: perché J.A. Bayona ha scelto di girare il sequel

In verità le parole di J.A. Bayona appaiono a dir poco contraddittorie, in quanto il regista – erede di Collin Trevorrow che, proprio grazie al successo mondiale di Jurassic World, si è assicurato la regia del prossimo Star Wars Episodio IX – in un primo momento aveva descritto Jurassic World 2 come una pellicola molto dark in linea con la sua recente esperienza fantasy A Monster Calls, salvo poi ritornare sui propri passi cominciando l’intenzione di adottare un approccio divertente e scanzonato anche per questo nuovo sequel. Cambiando decisamente rotta con un atteggiamento che rasenta la schizofrenia, Bayona ha infatti affermato che “dopo aver realizzato The Impossible e A Monster Calls mi sono detto che era giunto il momento di divertirmi. Quindi, insieme alla mia troupe, stiamo cercando di realizzare un film di dinosauri nello spirito di Steven Spielberg. È sicuramene un bel lavoro, ma allo stesso tempo si tratta di uno sforzo enorme, poiché in Jurassic World 2 ci troviamo dinnanzi a un universo di gran lunga superiore a quello del capitolo precedente“.

Dalle parole di J.A. Bayona a proposito di Jurassic World 2 emerge sicuramente una grande consapevolezza riguardo alle responsabilità che si insinuano dietro la realizzazione di questo nuovo capitolo del franchise, pertanto il regista ha voluto ribadire che “credo che sia davvero difficile realizzare il quinto tassello di una serie di successo, poiché credo che sarà molto difficile riuscire a bilanciare le nuove proposte con l’onore e il rispetto dovuto a quanto già esiste dell’universo di Jurassic Park. Quindi Jurassic World 2 si reggerà sul precario equilibrio tra il nuovo materiale e la traduzione del passato. Credo che Collin Trevorrow abbia fatto un ottimo lavoro nella prima fase, trovando l’equilibrio tra ciò che le persone si aspettano e ciò che esse devono imparare ad accettare. Sono rimasto un pò sorpreso quando mi ha lasciato in eredita una storia del genere, perché tratta di un luogo che non abbiamo mai visto prima e dunque porta con sé alcuni degli elementi più importanti dei film precedenti. Ho pensato che fosse molto interessante. È il secondo capitolo di una trilogia, ma in questi termini diventa una storia infinita che si apre a molti spunti e diramazioni per il futuro“.

Jurassic World 2 uscirà al cinema il 22 giugno 2018. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard torneranno nei panni dei protagonisti. Alla regia ci sarà Juan Antonio Bayona (The Impossible, A Monster Calls).

Jurassic World 2 si baserà su una sceneggiatura di Derek Connolly e Colin Trevorrow. A produrre la pellicola saranno Belén Atienza, Patrick Crowley e Frank Marshall. Produttori esecutivi invece saranno Steven Spielberg, Colin Trevorrow e Thomas Tull.

Fonte: The Playlist