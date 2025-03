Mickey 17 spodesta Captain America: Brave New World daòl primo posto del box office USA

Nonostante le prestazioni inferiori alle speranze, Captain America: Brave New World è rimasto comodamente al primo posto al botteghino nordamericano dall’uscita il 14 febbraio, fino a questo fine settimana quando Mickey 17 di Bong Joon Ho lo ha spodestato.

La commedia fantascientifica con Robert Pattinson ha guadagnato un totale di 7,7 milioni di dollari dalle proiezioni in anteprima del giovedì/venerdì per un weekend di apertura previsto di 18-20 milioni di dollari. È un inizio lento, soprattutto con un budget di produzione di 118 milioni di dollari. Sulla base di questi numeri, è improbabile che la redditività sia elevata per il primo di diversi costosi titoli originali che la Warner Bros. prevede di distribuire quest’anno.

Mickey 17 ha il 79% su Rotten Tomatoes ma è stato valutato più in basso dagli spettatori con il 73%. Ha anche ricevuto un “B” CinemaScore, il che suggerisce che qualcosa non è andato a buon fine (ci sono state anche lamentele sui social media su un personaggio, interpretato da Mark Ruffalo, che sembra essere un pastiche di Donald Trump).

Per quanto riguarda Captain America: Brave New World, ha guadagnato $ 2,1 milioni venerdì e ora si attesta a $ 170,1 milioni. Le proiezioni sono da definire, ma è probabile che guadagni cifre alte (stiamo sentendo qualcosa come $ 8,5 milioni).

Entro lunedì, supererà Captain America: il Primo Vendicatore del 2011, che ha incassato $ 176,7 milioni negli Stati Uniti. Tuttavia, non è il miglior paragone da fare. Sì, sono entrambe storie sulle origini del personaggio di Captain America, ma sono anche state distribuite in tempi molto diversi per l’MCU.

Quando tutto sarà detto e fatto, Captain America: Brave New World probabilmente concluderà la sua corsa nazionale a circa $ 200 milioni. Attualmente si attesta a $ 194,2 milioni all’estero per un totale mondiale di $ 370,8 milioni; a livello mondiale, finirà da qualche parte nella bassa fascia dei 400.

Oltreoceano, il film non ha avuto un grande impatto in Cina ed è stato facilmente battuto nel Regno Unito da Bridget Jones: Un amore di ragazzo. È probabile che i Marvel Studios subiscano una perdita su Brave New World, ma dovrebbero riprendersi con Thunderbolts* e I Fantastici Quattro: Gli Inizi, due prossime uscite che stanno generando un sacco di clamore positivo.