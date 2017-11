Justice League: ecco come tornerà Superman – SPOILER

ATTENZIONE – il contenuto che segue contiene SPOILER su Justice League, film di Zack Snyder al cinema dal 16 novembre.

Ormai tutti sanno che Superman tornerà in vita in Justice League, ma il suo ritorno sulla Terra sarà discusso e troverà dei detrattori. Per quale motivo?

Ecco in che modo Superman torna in vita nel film:

“La sua resurrezione è il risultato di diversi fattori. Il primo è la piscina della nave kryptoniana, poi c’è la scatola madre terrestre e infine una scintilla elettrica di Flash. Una volta compreso questo, la Lega provvederà a riesumare il corpo di Superman. Per fortuna, il suo DNA kryptoniano ha fatto in modo che non si decomponesse e in questo modo i suoi super-amici lo riportano in vita. Sfortunatamente per la squadra, il redivivo Superman è un po’ scontroso e confuso in merito al suo ritorno nel mondo dei vivi, e il fatto che il sistema difensivo di Cyborg reagisca male alla sua presenza non aiuterà di certo.”

Senz’altro, rispetto ai metodi “poetici” che potevano essere utilizzati, questa scelta appare forzata ma necessaria. E senz’altro farà discutere i fan.

La trama:

Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman per mano di Doomsday, il vigilante Bruce Wayne/Batman rivaluta i suoi metodi estremi e comuncia la ricerca di straordinari eroi per assemblare una squadra di combattenti contro il crimine per difendere la Terra da ogni tipo di minaccia. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman, Batman trova l’ex star del football al college, ciberneticamente migliorato, Vic Stone/Cyborg, il velocista Barry Allen/The Flash e un guerriero atlantideo, un re, Arthur Curry/Aquaman. Insieme si schierano contro Steppenwolf, l’araldo e il comandante in seconda dell’alieno signore della guerra Darkseid, incaricato da Darkseid stesso di trovare tre manufatti nascosti sulla Terra.

Justice League è stato diretto da Zack Snyder, mentre Joss Whedon è entrato nella produzione solo a fine lavoro ed è previsto per il 16 novembre 2017. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.

Fonte: WeGotThisCovered.com