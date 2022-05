- Pubblicità -

Disney+ ha aggiunto un avviso alla pagina della serie tv Obi-Wan Kenobi che sottolinea che alcuni spettatori potrebbero trovare “alcune scene” della serie Star Wars Obi-Wan Kenobi “sconvolgenti”. La scritta è comparsa ed è stata aggiunta dal colosso di streaming in risposta al tragico evento della sparatoria avvenuta all’inizio di questa settimana in una scuola elementare a Uvalde, in Texas, che ha provocato la morte di 19 bambini.

L’azione è un messaggio che è apparso su alcuni account Disney+ sulla pagina di destinazione Obi-Wan Kenobi di venerdì e recita: “Sebbene questa serie di fantasia sia una continuazione della storia dei film di Star Wars girati molti anni fa, alcune scene potrebbero sconvolgere gli spettatori alla luce di i recenti tragici eventi. Avvertimento: contiene violenza che coinvolge bambini.”

Più tardi nel corso della giornata, quel messaggio sembrava sia stato abbreviato, con l’aggiornamento su Disney+ che ora secondo alcune fonti ora recita: “Ci sono alcune scene in questa serie di fantasia che alcuni spettatori potrebbero trovare sconvolgenti”. La sezione dei dettagli per “Obi-Wan” include anche un disclaimer che recita: “Alcune sequenze o schemi di luci lampeggianti possono influenzare gli spettatori fotosensibili”.

Separatamente, Netflix ha aggiunto un avviso simile di contenuto a “Stranger Things 4“, la prima parte del quale è apparso all’inizio di venerdì, facendo esplicito riferimento alla sparatoria in Texas. Quel messaggio, che appare agli spettatori statunitensi come una scheda sullo schermo prima dell’episodio 1, recita: “Abbiamo girato questa stagione di ‘Stranger Things’ un anno fa. Ma data la recente tragica sparatoria in una scuola del Texas, gli spettatori potrebbero trovare angosciante la scena di apertura dell’episodio 1. Siamo profondamente rattristati da questa violenza indicibile e il nostro cuore è rivolto a ogni famiglia che piange una persona cara”.

Che dire, probabilmente risulta eccessivo questo atteggiamento, tutto questo impegno e questa necessità di proteggere gli spettatori americani forse andrebbe incanalato meglio, ad esempio prendendo posizioni forti contro questa indifferenza politica che albeggia da anni negli USA sul tema armi, come stanno facendo attori e registi in queste ore, vicino al Texas.

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: Episodio III La vendetta dei Sith, in cui Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

La serie è interpretata da Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo nei panni dell’iconico Maestro Jedi, e segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow, mentre gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.