- Pubblicità -

La carriera di James Mangold è sempre più in ascesa. Da quando ha regalato ai fan di tutto il mondo il miglior film possibile su Wolverine, il regista ha aumentato la sua credibilità ad Hollywood. Ciò gli ha permesso di raccogliere l’eredità di Steven Spielberg ed essere ingaggiato dalla LUCASFILM per dirigere l’imminente Indiana Jones e il Quadrante del Destino, quinto e ultimo capitolo della saga con protagonista Harrison Ford. Ma non è tutto perché durante la partecipazione a Star Wars Celebration – dove è stato annunciato che avrebbe diretto nel prossimo futuro il suo film di Star Wars – Mangold ha confermato a Collider per la prima volta che sta scrivendo e dirigendo il film Swamp Thing che farà parte della prima fase del nuovo corso del DC Universe, dal titolo Dei e Mostri.



“Vedremo prima cosa si realizzerà“, ha detto il regista. “La verità è che sto scrivendo entrambi in questo momento e chissà cosa succederà e cosa sboccerà prima o dopo… sto riconoscendo che sto facendo Swamp Thing … Non è una voce, sta accadendo.“ Il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha citato su Twitter la clip dell’intervista e ha detto che Mangold è stata “una delle prime persone con cui ha parlato” quando ha iniziato a tracciare il corso della DCU, e che Swamp Thing è il “progetto di passione” di Mangold.

Of course when we started charting the course for the DCU one of the first people I talked to was the super talented @mang0ld about writing and directing his passion project Swamp Thing. #SwampThing https://t.co/LoXZCMjrKy pic.twitter.com/WFMHQ60Aae — James Gunn (@JamesGunn) April 7, 2023

Swamp Thing è attualmente impostato per essere il film finale del capitolo 1 della DC, che includerà anche Gunn’s Superman: Legacy, un film incentrato su Batman e Robin chiamato The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow e diversi programmi TV.

Swamp Thing è un supereroe nei fumetti americani pubblicati dalla DC Comics. Una creatura elementale umanoide/vegetale, creata dallo scrittore Len Wein e dall’artista Bernie Wrightson, Swamp Thing ha avuto diverse incarnazioni umanoidi o mostri in varie trame diverse. Il personaggio è apparso per la prima volta in House of Secrets#. Il personaggio è un mostro di palude che assomiglia a un tumulo antropomorfo di materia vegetale e combatte per proteggere la sua casa paludosa, l’ambiente in generale e l’umanità da varie minacce soprannaturali o terroristiche.