A Complete Unknown: le prime recensioni elogiano un film “toccante”

Le prime reazioni a A Complete Unknown di Timothée Chalamet hanno iniziato a diffondersi sui social in vista della data di uscita natalizia del film biografico su Bob Dylan, e la stampa ha elogiato Chalamet, Monica Barbaro e altri per le loro interpretazioni nel film.

“Timothée Chalamet scivola in Bob Dylan con una determinazione spontanea ma concentrata. Senza paura in alcuni momenti ipnotici”, ha scritto Clayton Davis, caporedattore dei premi di Variety, su X. “Per me, sono Monica Barbaro ed Elle Fanning a ancorare la storia di un uomo misterioso e sfuggente che rimane in quella sfera. James Mangold guida con sicurezza, con scenografie e costumi stupendi. Molto rispetto per uno dei migliori a farlo”.

Il critico cinematografico Scott Menzel ha detto che Chalamet “offre la performance dell’anno”, aggiungendo: “Un vero tour de force in cui Chalamet non si vede mai. La performance di Chalamet non riguarda solo la voce e l’aspetto, ma piuttosto tutte le piccole sfumature e i manierismi che porta perfettamente nella sua vita nella sua interpretazione di Bob Dylan. Grandi interpretazioni di supporto anche da Monica Barbaro nel ruolo di Joan Baez e Edward Norton nel ruolo di Pete Seeger”.

Mentre le reazioni a A Complete Unknown sono state per lo più positive finora, il film biografico ha raccolto anche qualche commento negativo, tra cui quello del critico cinematografico di Los Angeles Ryan Swen, che ha utilizzato alcuni testi di Dylan per descrivere la sua reazione: “È vile e ingannevole, è crudele e cattivo. La cosa più brutta che tu abbia mai visto”.

Gregory Ellwood di The Playlist, nel frattempo, ha definito il film “superbo” e “scioccantemente commovente“, aggiungendo: “Chalamet è fantastico. Monica Barbaro è incredibile. Abbiamo bisogno di uno spin-off su Joan Baez”.

Di Searchlight Pictures e del regista James Mangold (Walk the Line), A Complete Unknown segue un giovane Dylan che arriva a New York nei primi anni ’60. Il film segue la leggenda della musica mentre diventa una presenza fissa nella scena folk del Greenwich Village e fa amicizia con persone come Joan Baez (interpretata da Barbaro) e Pete Seeger (Edward Norton). Il film si conclude dopo che Dylan si mette la chitarra elettrica al Newport Folk Festival nel 1965 e suona “Like a Rolling Stone” rivoluzionando il genere.