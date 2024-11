MCU: 8 personaggi che aspettiamo ancora di rivedere dal loro debutto

Sapevate che ieri sono passati 3 anni dall’uscita di Eternals nelle sale? Ciò significa che sono passati più di 1000 giorni da quando abbiamo incontrato per la prima volta Starfox e Blade (quest’ultimo era solo un cameo vocale, ma comunque) nelle scene post-credits del film.

I Marvel Studios hanno dedicato molti film, show televisivi e stinger all’introduzione di nuovi personaggi durante la Saga del Multiverso… senza alcuna indicazione chiara su quando o dove li vedremo di nuovo.

Ci sono stati una manciata di eroi e di cattivi di queste prime fasi che sono finiti per scomparire, anche se almeno alcuni di loro – il Leader in Captain America: Brave New World, per esempio, sono poi riemersi. Tuttavia, anche con due film sugli Avengers all’orizzonte, non siamo del tutto sicuri che questi personaggi torneranno a farsi vedere.

8 Werewolf by Night (e Swamp Thing) Werewolf by Night rimane una delle storie migliori e più originali raccontate dai Marvel Studios negli ultimi tempi. Portando l’horror nel MCU, ci ha fatto conoscere il personaggio del titolo insieme a personaggi del calibro di Man-Thing e Elsa Bloodstone. Tuttavia, si ha sempre più l’impressione che si tratti di un racconto unico e standalone piuttosto che di una Presentazione Speciale che getta le basi per future avventure che esploreranno un nuovo lato di questo mondo condiviso. Blade potrebbe cambiare le cose, naturalmente, ma il film non sembra essere più vicino alla realizzazione dopo aver perso la sua data di uscita. Inoltre, con meno contenuti del MCU su Disney+, non riusciamo a capire quando e dove Jack e Ted potrebbero apparire in futuro… a meno che le voci sui Midnight Sun non si rivelino effettivamente fondate.

7 Dane Whitman Kit Harington è stato ampiamente sprecato in Eternals e i Marvel Studios hanno sbagliato a non mandare l’apparentemente mite insegnante in viaggio con Sersi e i suoi compagni immortali (c’erano troppi personaggi). Tuttavia, dopo aver visto la donna che ama essere strappata alla Terra da un enorme Celestiale, Dane è tornato alla sua casa ancestrale e ha pensato di brandire la Lama d’Ebano prima che la voce di Blade potesse fermarlo. Il piano prevedeva che il Cavaliere Nero apparisse nel film di Blade. Da allora le cose sono cambiate – nonostante le molteplici stesure, i Marvel Studios non riescono proprio a decifrare il Daywalker – e sembra sempre più probabile che la decisione di scartare un ruolo da co-protagonista per Harington abbia lasciato Dane bloccato nel limbo del MCU.

6 Hercules Meno si parla dello Zeus di Russell Crowe, meglio è, ma l’attore ha fatto sul serio nella scena di metà film di Thor: Love and Thunder, presentando il figlio del suo personaggio, Hercules. Interpretato da Brett Goldstein di Ted Lasso, sembra che sia stato preparato il terreno per uno scontro tra Thor ed Ercole. Bob Iger ha dichiarato che la scarsa performance di Ant-Man and The Wasp:Quantumania indica che i Marvel Studios devono smettere di fare così tanti terzi e quarti capitoli di franchise, Thor 5 si farà di sicuro… da qualche parte. Non pensiamo che questo significhi che l’eroe stia per essere messo da parte, ma Love and Thunder ha ricevuto una risposta tiepida e non ha esattamente battuto i record di incassi. La presenza casuale di Hercules altrove non ha molto senso, quindi il suo destino dipende da ciò che succederà a Thor.

5 G’iah Dopo un inizio forte, Secret Invasion ha finito per deludere. Il finale, disordinato e affrettato, ha visto la figlia di Talos, G’iah, diventare il più potente super-essere del MCU trasformandosi in un Super-Skrull con le capacità di Capitan Marvel, Thanos, Thor e altri ancora. Tuttavia, invece di andare nel cosmo o di unirsi ai Vendicatori, questa mutaforma accetta di fare la spia per Sonya Falsworth. Si tratta di una conclusione sconcertante per il personaggio, anche se presumiamo che l’idea sia quella di gettare le basi per la seconda stagione di Secret Invasion. Non è possibile che ciò accada e, dato che i Marvel hanno praticamente ignorato questa serie, non possiamo immaginare che questo Super-Skrull (che non ha avuto abbastanza tempo per sviluppare una personalità) tornerà a far sentire la sua presenza nel MCU in tempi brevi.

4 Starfox Potremmo anche elencare l’intero cast di Eternals, ma per ora ci concentriamo su Eros/Starfox di Harry Styles. Questa è stata un’ottima scelta di casting da parte dei Marvel Studios e, se il film non fosse stato una delusione critica e commerciale, avremmo potuto prepararci per un sequel già l’anno prossimo. Allo stato attuale, tutti questi personaggi sono bloccati in un limbo e siamo rimasti con un enorme cliffhanger che difficilmente verrà risolto. Sebbene non ci mancherà il terribile Pip the Troll in computer grafica di Patton Oswalt, il fratellastro di Thanos aveva un vero potenziale. Grazie alla sua carriera di cantante di incredibile successo, Styles rimane occupato anche al di fuori di Hollywood, quindi portarlo nel MCU sarebbe stata una sfida.

3 Namor Lo scorso giugno, Tenoch Huerta è stato accusato di violenza sessuale dalla musicista e attivista Maria Elena Rios. La star di Black Panther: Wakanda Forever ha negato con forza le accuse, ma non è ancora chiaro se abbia un futuro a Hollywood. In ogni caso, il suddetto sequel ha lasciato Namor in un posto strano. Ancora sconosciuto al resto del mondo, è tornato a Talokan e ha scelto di aspettare il momento giusto per convincere Shuri a unirsi a lui nella sua eventuale guerra contro il mondo di superficie. Black Panther 3 potrebbe raccontare questa storia, ma non è ancora stato annunciato. Certo, un futuro film degli Avengers potrebbe mostrare Shuri che convince Namor ad aiutarlo a respingere il Dottor Destino ma, allo stato attuale delle cose, sembra che Namor sarà uno dei cattivi del MCU.

2 Moon Knight Non vogliamo che sia così, ma dove diavolo è Moon Knight? Nonostante fosse un’occasione perfetta per introdurre Rama-Tut, la serie Disney+ era in gran parte standalone e si è conclusa con una nota entusiasmante dopo un paio di episodi confusi. Oscar Isaac ha firmato solo per sei episodi e, sebbene la risposta sia stata per lo più positiva, sarà sufficiente a convincere l’attore a tornare? È difficile dirlo, ma un eroe che dovrebbe essere uno dei protagonisti principali della Saga del Multiverso e non solo, al momento si sente un po’ in secondo piano. Forse questo è il risultato di una narrazione che negli ultimi anni è sembrata molto condensata. In ogni caso, i Marvel Studios devono rendersi conto che, se stanno producendo così tanti contenuti, chiedere ai fan di aspettare anni prima di rivedere questi personaggi è troppo…