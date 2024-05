Aubrey Plaza ha “molestato” i compagni di cast di Megalopolis mentre indossava il costume di Agatha All Along

Aubrey Plaza ha partecipato a due progetti molto diversi nelle ultime settimane: lo spin-off di WandaVision dei Marvel Studios, Agatha All Along, e Megalopolis di Francis Ford Coppola, ed entrambi sono stati girati nello stesso lotto ad Atlanta, organizzazione logistica da cui l’attrice ha tratto pieno vantaggio.

Con le rispettive produzioni che si sono sovrapposte per due settimane, Aubrey Plaza ha deciso di divertirsi un po’ “molestando” Adam Driver, Giancarlo Esposito e il resto dei suoi compagni di cast di Megalopolis mentre indossava il costume completo del suo personaggio del MCU.

“Passavo letteralmente dall’uno all’altro e indossavo la mia parrucca e il mio costume di Wow Platinum“, dice Plaza a Deadline. “E poi il giorno dopo, andavo sul set di Agatha e mi vestivo da strega guerriera con un pugnale e cose del genere. Ad un certo punto, quando indossavo il constume del personaggio Marvel, mi sono intrufolato sul set di Megalopolis e ho iniziato a molestare Giancarlo Esposito e Adam [Driver] e tutti gli altri. È stato un comportamento assolutamente folle”.

Wow Platinum è il nome del personaggio di Megalopolis che interpreta Aubrey Plaza e, sebbene il suo ruolo nella serie con Kathryn Hahn non sia stato ufficialmente confermato, si ritiene che interpreterà Rio Vidal, una strega verde immensamente potente ed ex di Miss Harkness.

Cosa sappiamo di Agatha All Along

Agatha All Along vedrà Kathryn Hahn riprendere il ruolo di Agatha Harkness di WandaVision, tanto amato dai fan. Per la sua interpretazione, apprezzata dai fan, ha ottenuto una nomination agli Emmy come miglior attrice non protagonista. La serie vedrà anche il ritorno di Emma Caulfield Ford e Debra Jo Rupp, che riprenderanno il loro ruolo di abitanti di Westview. A loro si aggiungono le new entry del MCU Aubrey Plaza, Joe Locke, Ali Ahn, Maria Dizzia, Sasheer Zamata e Patti LuPone. Si dice che Locke sarà il protagonista maschile e LuPone interpreterà la strega siciliana Lilia Calderu.

La LuPone ha anche confermato in precedenza che la serie conterrà diversi numeri musicali degli autori di Agatha All Along Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Agatha All Along (Agatha: Darkhold Diaries) proviene dallo scrittore capo Jac Schaeffer, che è anche produttore esecutivo insieme a Kevin Feige. La squadra di regia sarà composta da Schaeffer, Gandja Monteiro e Rachel Goldberg.