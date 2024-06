Avengers 5: rivelati i dettagli della trama insieme a una lista di eroi che dovrebbero apparire – SPOILERS

Ci aspettiamo/speriamo che i Marvel Studios chiariscano i loro piani per il franchise degli Avengers e su Avengers 5 al Comic-Con di San Diego del mese prossimo, ma alcuni primi dettagli sono stati messi online oggi per gentile concessione di The Cosmic Circus.

Secondo Alex Perez, l’idea è che Avengers 5 segua uno schema simile a quello di Infinity War, con diverse squadre divise che combattono contro diversi cattivi prima di riunirsi per affrontare una minaccia molto più grande, come hanno fatto in Endgame.

Il sito è riuscito anche a stilare una lista di personaggi che, sulla base di diversi mesi di colloqui con fonti interne, vedremo al centro della scena nel prossimo film dei Vendicatori:

Capitan America (Sam Wilson)

Falcon (Joaquin Torres)

Wong

Capitan Marvel

Monica Rambeau

Shang-Chi

Katy

Pantera Nera

Ironheart

Lei-Hulk

Hulk

Thor

Valchiria

L’Uomo Ragno

Daredevil

Doctor Strange

Clea

America Chavez

Ms. Marvel

Stature (Cassie Lang)

Kate Bishop

Clint Barton

Ant-Man e Wasp

Ci sono alcune sorprese, tra cui la Wasp, visto che Evangeline Lilly si è recentemente ritirata dalla recitazione. Inoltre, il sito afferma che sia Scott Lang che Hope Van Dyne sono “motivi centrali di questa storia”, il che suggerisce che quest’ultima dovrà essere reinserita nel cast o che il suo ruolo sarà affidato a un altro personaggio.

Tra gli altri dettagli, si prevede che la TVA sarà una parte importante di Avengers 5, con varianti dei personaggi preferiti dai fan e nuovi volti che dovrebbero apparire. Si parla anche di una serie di progetti ambientati in un “Battleworld” simile a quello visto nel fumetto Secret Wars del 2015.

Yggdrasil, il Multiverso a forma di albero creato da Loki, è descritto come la Pietra dell’Infinito della Saga del Multiverso: chi lo controlla può prendere il controllo del Multiverso e piegarlo alla propria volontà.

“In questo momento, Loki ne ha il controllo e sta semplicemente mantenendo il Multiverso in pace e prevenendo le incursioni nel miglior modo possibile per garantire che ogni universo possa esistere in stabile armonia”, spiega lo scooper. “Come tutti gli altri, [Loki] nasce, vive e alla fine muore. E cosa pensate che succederà allora?”.

Infine, viene ribadito che nei prossimi film dei Vendicatori appariranno il Capitano Carter e Kahhori di What If…?.

C’è molto da spiegare e molti indizi sulla direzione che questa storia potrebbe prendere. I piani della saga multiverso dei Marvel Studios potrebbero diventare più chiari nella Hall H il mese prossimo; purtroppo, ci aspettiamo ulteriori ritardi nelle date di uscita per dare spazio ai prossimi progetti, ora che lo studio sta optando di nuovo per un approccio basato sulla qualità piuttosto che sulla quantità.