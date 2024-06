Avengers: Secret Wars, Anson Mount di Inhumans dà una risposta brutale sulle voci di un suo ritorno

Mentre Doctor Strange nel Multiverso della Follia non ha incluso molte sorprese come alcuni fan avevano sperato, una delle più importanti ha visto Anson Mount riprendere il suo ruolo di Black Bolt negli Inhumans.

Con un costume accurato, abbiamo finalmente visto la portata dei suoi poteri quando la sua voce ha ridotto il Doctor Strange della Terra-838 a poco più di un mucchio di polvere. Tuttavia, dopo aver incrociato Scarlet Witch della Terra-616, la sua testa è esplosa dall’interno.

Resta da vedere se vedremo altri Inhumans nel MCU. L’ex presidente della Marvel Entertainment Isaac Perlmutter ha cercato di costringere Kevin Feige a fare un film con i personaggi e, quando si è rifiutato, ci siamo ritrovati con la disastrosa serie televisiva Marvel.

Se utilizzate i social media, è probabile che abbiate una certa familiarità con gli account di engagement farming che pubblicano affermazioni prive di fondamento (senza una fonte) nella speranza di guadagnare qualche misero dollaro da Elon. È raro che vengano chiamati in causa, ma Mount non ne ha voluto sapere questo fine settimana.

“È così interessante“, ha detto a proposito di un’affermazione secondo cui lui e il resto del cast degli Inumani appariranno in Avengers: Secret Wars. “Per favore, diteci di più su questo contratto che apparentemente ho firmato nel sonno. Sono così curioso di sentire tutti i dettagli succosi da un feed che chiaramente non è una click-farm“.

Nonostante la sua risposta sprezzante a questo account X, Mount ha ammesso la scorsa estate che ci sono state alcune discussioni su un ritorno nel MCU.

“Se la risposta fosse sì non potrei dirvelo”, ha risposto l’attore quando gli è stato chiesto se un ritorno è in cantiere, “ma la risposta è no, quindi posso. Ho avuto alcune conversazioni informali con i poteri [della] Marvel e si tratta di una conversazione, ma hanno la loro fase attuale da svolgere”.

“Non lo so, vedremo”, ha aggiunto Mount. “Mi piacerebbe saltare di nuovo nel cowl e farlo di nuovo. Amo Black Bolt come personaggio”.

Non sembra che il suo ritorno di Black Bolt sia stato necessariamente una tantum, e anche se non prevediamo di vedere un film sugli Inumani, immaginiamo che ci possano essere dei piani per la squadra da qualche parte lungo la linea (non abbiamo ancora incontrato le loro varianti della Terra-616). Come sempre, restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti su Inhumans.

This is so interesting. Please tell us more about this contract I apparently signed in my sleep. I’m so curious to hear all the juicy details from a feed that is clearly not a click-farm. https://t.co/gDj2XIzzkT — Anson Mount 🖖 (@ansonmount) June 1, 2024

Quando uscirà Avengers: Secret Wars?

Originariamente previsto per il 2025, Avengers: Secret Wars è stato posticipato al 2027 a causa dei ritardi di produzione causati dagli scioperi di Hollywood insieme ad Avengers 5. Entrambi i film non hanno ancora un regista. Si tratta del sesto capitolo della serie di film di successo Avengers. Dovrebbe concludere la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe e la Saga del Multiverso.

I fan attendono da tempo la notizia di un potenziale adattamento live-action dell’iconica serie di fumetti, che vede vari eroi e cattivi Marvel essere catturati da un’entità cosmica nota come Beyonder, dove poi si scontrano su un pianeta chiamato Battleworld. Ad oggi non ci sono però certezze sul cast anche se voci sempre più insistenti parlano di Hugh Jackman e Tobey Maguire nuovamente nei panni di Wolverine e Spider-Man come leader di alcune fazioni di Avengers.