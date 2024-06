Avengers 5: il film potrebbe prevedere oltre 60 personaggi!

Dopo i recenti rumor secondo cui il regista di Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, potrebbe dirigere Avengers 5, un nuovo rapporto di Deadline sull’atteso film riporta: “Fonti vicine al progetto affermano che più di 60 personaggi del MCU potrebbero riprendere i loro ruoli, tra cui Mark Ruffalo, Chris Hemsworth e Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Simu Liu e Karen Gillan. A differenza dei primi quattro film, in cui c’era un gruppo centrale composto da Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Hemsworth e Ruffalo, in questo film molti dei personaggi avranno un ruolo paritario, rendendolo più un film corale invece di una manciata di personaggi che guidano la squadra“.

Nonostante il recente licenziamento di Jonathan Majors, Kang il Conquistatore dovrebbe ancora apparire, anche se non sembra che il personaggio abbia ancora un ruolo così importante nella storia. Come sappiamo, lo scrittore di Loki Michael Waldron è stato assunto per scrivere una nuova bozza della sceneggiatura, ma i rapporti indicano che gli eventi della seconda stagione di Loki continueranno ad influenzare la trama principale, il che significa che Kang rimarrà probabilmente un personaggio secondario (come minimo). Bisognerà però vedere come i Marvel Studios spiegheranno questo risvolto.

Come noto la Marvel/Disney ha interrotto i rapporti con Majors quasi subito dopo la sentenza di colpevolezza, il che sembrerebbe suggerire che stavano aspettando il verdetto prima di prendere una decisione. Tuttavia, alcuni addetti ai lavori ritengono che lo studio non sarebbe mai andato avanti con Majors come Kang, indipendentemente dall’esito del processo. Ad oggi non si parla di un nuovo attore che prenda il posto di Major nel ruolo di Kang, ma si fa notare che il film “potrebbe potenzialmente includere più antagonisti”.

Quando uscirà Avengers: Secret Wars?

Originariamente previsto per il 2025, Avengers: Secret Wars è stato posticipato al 2027 a causa dei ritardi di produzione causati dagli scioperi di Hollywood insieme ad Avengers 5. Entrambi i film non hanno ancora un regista. Si tratta del sesto capitolo della serie di film di successo Avengers. Dovrebbe concludere la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe e la Saga del Multiverso.

I fan attendono da tempo la notizia di un potenziale adattamento live-action dell’iconica serie di fumetti, che vede vari eroi e cattivi Marvel essere catturati da un’entità cosmica nota come Beyonder, dove poi si scontrano su un pianeta chiamato Battleworld. Ad oggi non ci sono però certezze sul cast anche se voci sempre più insistenti parlano di Hugh Jackman e Tobey Maguire nuovamente nei panni di Wolverine e Spider-Man come leader di alcune fazioni di Avengers.

